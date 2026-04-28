Tensión en el Congreso: no hubo acuerdo para crear bicamerales y Javier Milei evita el control de áreas clave

Javier Milei perdió el control del Congreso , donde desde hace dos semanas que no hay sesiones ordinarias, y sus referentes legislativos tampoco acordaron la conformación de las comisiones bicamerales. Sin embargo, la demora en este trámite tiene un lado positivo para el Presidente: la oposición no puede supervisar áreas sensibles del Gobierno.

El pasado martes estaba prevista la conformación de las bicamerales de Fondos de la Seguridad Social, Defensoría del Pueblo, Mixta Revisora de Cuentas y la de Defensor del niño, niñas y adolescentes. También se iba a constituir en secreto la de fiscalización de organismos de inteligencia, que presidirá el diputado Sebastián Pareja , cercano a Karina Milei .

Las reuniones fueron suspendidas a último momento. Fuentes del Senado acusan a Martín Menem de no enviar las nóminas. "Nos pidieron que levantáramos las reuniones porque no tenían acuerdo", señalaron. Cuentan que el titular de Diputados incluyó más nombres libertarios de lo que correspondía. Otra versión indica que Unión por la Patria (UP) tenía problemas internos para definir sus vocales.

En la cámara baja, fuentes de UP niegan estás acusaciones y aseguran que el problema está en el bloque dirigido por Gabriel Bornoroni . "Nuestros nombres están. Pero nunca llamaron por los cargos", desmienten.

En el bloque La Libertad Avanza (LLA) de Diputados no aceptan las acusaciones. "La agenda no estaba como para negociar cargos. Fue sólo eso", explicó un portavoz a Letra P. En el peronismo aportan más datos. Aseguran que la pelea en el oficialismo fue por la bicameral de defensor de niños, niñas y adolescentes, en la que Menem quiere asegurarse la mayoría para realizar otra vez los concursos.

En 2025, en Diputados se aprobó como defensora a María Paz Bertero, resistida por la comunidad celeste, como se denomina a quienes cuestionan el aborto legal. La Libertad Avanza votó en contra y el pliego nunca se trató en el Senado.

La presidenta de la comisión a cargo de revisar el proceso será la senadora libertaria Vilma Bedia. El otro desafío de LLA es coordinar los concursos para votar un nuevo defensor del pueblo, un cargo que está vacante desde 2009. También hubo un intento de avanzar en la selección el año pasado y no fue posible.

Vilma Bedia

Otra bicameral que iba a hacer ruido era la de seguridad social. Además de supervisar las cuentas de ANSES, tendrá la misión de controlar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado con la ley que reformó los contratos de trabajo, sancionada en febrero.

Tiene como objetivo financiar indemnizaciones y en la oposición temen que se convierta en un instrumento financiero al servicio de Toto Caputo. Menem jugó fuerte: incorporó a cuatro diputados libertarios de los seis que tiene la cámara baja asignados. Habría sido uno de los problemas para su conformación.

Decretos archivados

La negligencia legislativa tiene un efecto positivo para Milei: sus decretos no están teniendo la revisión fina de la bicameral de trámite legislativo, que no se creó desde diciembre. No es una comisión capaz de blindar un decreto, porque si no los trata diez días hábiles después de que sean publicados en el Boletín Oficial, una mayoría puede considerarlos en el recinto. Si en ambas cámaras resulta la medida rechazada, queda derogada.

La oposición intentará eliminar el DNU firmado antes de fin de año para cambiar el organigrama de la SIDE. UP lidera las gestiones con otras bancadas.

Por otra parte, la SIDE sigue sin tener control legislativo, porque la comisión a cargo de esa tarea no se conformó, aunque ya hay nombres designados. La presidirá Pareja y por Diputados habrá tres libertarios (completan Bornoroni y César Treffinger), la misma cantidad de kirchneristas y Cristian Ritondo, del PRO, quien peleó para ser el titular.

En esta comisión se controlan los gastos reservados de la SIDE, cuyo titular, Cristian Auguadra, responde a las órdenes de Santiago Caputo. También se corroboran las tareas de la policía federal, que tiene a cargo a Alejandra Monteaoliva.