El tres veces gobernador de Neuquén fue el único referente del MPN que intentó presidir la Argentina en 2007.

El corrimiento del MPN derivó en un ensamblaje inesperado. Jorge Sobisch , impedido formalmente de representar al partido provincialista, será el candidato a gobernador de Más por Neuquén , el sello que creó el dirigente de ATE y CTA Carlos Quintriqueo . A esta coctelera se sumará el radicalismo, que irá como colectora.

El acuerdo rompió el tablero político local. Juan Peláez , presidente de la UCR Neuquén , mantenía conversaciones con la referenta de Cumplir , Brenda Buchiniz, y Quintriqueo se había fotografiado con Luis Sagaseta , presidente del Congreso del PJ provincial . Ambos partidos quedaron definitivamente flacos de aliados y están recalculando rumbo a los comicios del 14 de febrero.

Si bien el rejunte parece no tener lógica alguna, por las trayectorias e identidades políticas de los involucrados, sí tiene una razón de ser: el candado en la puerta del MPN . La autoexclusión del partido en las próximas elecciones de 2027, convalidada por su actual conducción, dejó un tendal de heridos. Hay insatisfacción en la militancia que estos dirigentes buscan encauzar y convertir en votos para los comicios provinciales .

Sobisch fue tres veces gobernador de Neuquén : en los períodos 1991-1995, 1999-2003, 2003-2007. Antes, había sido intendente de la capital. Es el único dirigente del MPN que alguna vez se postuló para ser candidato a presidente. Fue en 2007, en una fórmula que integró junto a Jorge “El Turco” Asís . Este año intentó presentarse en una interna dentro del partido provincialista, que en otra época presidió, pero no tuvo suerte, ya que tanto la Junta como la Convención habían definido no participar de los comicios y respaldar a Rolando Figueroa .

Interpuso un amparo, pero el juez electoral tampoco le hizo lugar. Por primera vez el Poder Judicial, que tantas veces receptó sus pedidos, le dio la espalda.

Durante sus últimos dos mandatos llevó adelante políticas en sintonía con el neoliberalismo reinante, de mínima intervención del Estado. Sus opositores más férreos fueron los sindicatos estatales con quienes mantuvo duros conflictos.

El 4 de abril de 2007 ordenó un operativo a la altura de Arroyito para liberar la ruta de una protesta docente durante Semana Santa. Allí fue asesinado por la espalda el maestro Carlos Fuentealba. Le disparó con su pistola lanzagases el cabo José Darío Poblete, condenado a prisión perpetua. La cúpula policial fue declarada responsable de abuso de autoridad en 2023. En el juicio se probó que hicieron un uso indiscriminado de la fuerza.

Un problema para Quintriqueo

Este es uno de los aspectos más problemáticos del acuerdo electoral, ya que Quintriqueo preside la CTA, donde está ATEN, el sindicato docente. Justamente las internas se hicieron el 3 de noviembre pasado donde fue electo secretario general en una lista conjunta.

En las últimas horas ATEN publicó en sus redes sociales un posteo “Jorge Omar Sobisch Nunca Más”. “Para lxs trabajadorxs de la educación de Neuquén y de todo el país, Sobisch representa una de las etapas más oscuras de nuestra historia democrática”, señalan. “No hablamos de un hecho lejano ni de una diferencia política más. Hablamos de un gobierno que eligió responder con violencia a los legítimos reclamos por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y la educación pública”, agregan.

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Quintriqueo sabe muy bien que esto le traerá consecuencias dentro de las organizaciones sindicales, que tendrá que ver cómo las procesa. Lo mismo para Sobisch, de 83 años, cuyo electorado lo votaba justamente porque se “enfrentaba” a los gremios y enarbolaba un discurso de mano dura. De hecho, sus alianzas hasta el momento fueron con otro tipo de referentes, más del paladar de la derecha como Miguel Ángel Pichetto y Nadia Márquez.

La apuesta de Quintriqueo

Más por Neuquén conserva las mismas siglas que el MPN y juega a eso como motor y eslogan. Hasta ahora Quintriqueo había anunciado su respaldo a Primero Neuquén en la ciudad, que es el sello de Mariano Gaido. En principio iba a ir como colectora de la candidata que el intendente eligiera para sucederlo. Habrá que ver si esta alianza interfiere en eso.

Hoy compartí una charla con Luis Sagaseta, presidente del Congreso Provincial, y Juan Domingo “Chule” Linares, secretario de Interior del Consejo Provincial del Partido Justicialista.



Coincidimos en la mirada sobre la realidad de Neuquén y en la necesidad de construir una… pic.twitter.com/9bMwUMbR6z — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) October 23, 2026

Además de ser secretario general de ATE y CTA, Quintriqueo integra la conducción de CALF, la cooperativa eléctrica de la capital y viajó recientemente a China invitado por Huawei. Este acercamiento con el gigante tecnológico asiático lo sentó en la mesa con el embajador de Estado Unidos, Peter Lamelas.

La del 14 de febrero será la segunda elección en la que participará su marca. La primera fue en 2025, en la que se postuló como candidato a senador y se quedó con el cuarto puesto. Juntó 32.703 votos. Esta vez liderará la lista para la Legislatura.

La sorpresa de la UCR

El radicalismo integra el interbloque opositor Neuquén República. Tiene allí dos correligionarios sentados: César Gass y Juan Méndez. No tiene intendencias en la provincia y tampoco afinidad con el PRO local, que es parte del armado de Figueroa.

Peláez asumió como presidente de la UCR este año. En 2023 fue el candidato a intendente del gobernador, pero cayó frente a un potente Gaido. Dejó su banca en el Concejo Deliberante de Neuquén y juró como secretario de Producción e Industria de la provincia. No llegó a cumplir un año y medio en el cargo, y se distanció de Figueroa.

En 2027 será colectora de Sobisch, un representante del MPN clásico que el radicalismo siempre despreció.

La alianza será formalmente presentada el miércoles 18 de diciembre, en un coqueto restó bar que tiene vista al río Limay.