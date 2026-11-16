Marcelo Matzkin, intendente de Zárate Milei con los directivos de Toyota que anunciaron la mega inversión en Zárate

Zárate vuelve a quedar en el centro de una megainversión en la provincia de Buenos Aires. Toyota anunció este lunes ante el presidente Javier Milei más de USD 1.300 millones para una nueva planta, y el intendente del PRO Marcelo Matzkin queda otra vez como el principal beneficiario político.

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Marcelo Matzkin, intendente de Zárate, busca la reelección La inversión se anunció este lunes, cuando Milei recibió a directivos de Toyota en la Casa Rosada. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la compañía participaron el vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki; el ceo para América Latina y el Caribe, Rafael Chang, y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas. El proyecto fue aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según la empresa, es la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina.

El RIGI en Zárate La planta producirá vehículos electrificados y se prevé que empiece a operar en 2030 con la pick-up híbrida Tacoma. Se sumará al complejo de Zárate, donde actualmente se fabrican los modelos Hilux, SW4 y Hiace. Toyota sostuvo que el proyecto impulsará a proveedores locales y regionales y reforzará el papel del país como base de producción y exportación.

Toyota planea producir una pick-up más grande que la Hilux Toyota fue en 2025 la marca más vendida del país por quinto año consecutivo y mantiene ese liderazgo en 2026. Según la compañía, sus operaciones concentran más del 50% de las exportaciones de la industria automotriz y cerca del 5% de las exportaciones totales del país.

Marcelo Matzkin y la reelección Zárate ya había sido escenario de otro anuncio con peso político. En mayo, el distrito sumó un activo de gestión para Matzkin con la inauguración de la planta de Mercedes-Benz, una inversión de USD 110 millones, junto a Karina Milei. En febrero de 2024, durante la ampliación de la planta de Toyota y con el gobernador Axel Kicillof presente, el intendente dijo: “Cada vez que vemos que Toyota crece, crece el municipio”.

Matzkin se lanzó a la reelección y apuesta a que el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) le despeje el camino. Ese entendimiento ya dejó afuera a Oscar Ahumada, el exfutbolista de River Plate que iba a ser candidato a intendente de LLA en Zárate y que Karina Milei buscaba para disputar intendencias en 2027. Ahumada se fue de LLA en septiembre y a comienzos de noviembre se presentó en Hechos, el partido de los hermanos Passaglia.