Sobisch quiere su last dance como candidato del MPN, pero la Convención del partido tiene otros planes

Con 83 años, Jorge Sobisch pide participar en internas para ser nuevamente candidato a gobernador por dentro del MPN . Presentó un pedido formal a la Convención, órgano que debe definir la estrategia política camino a 2027, pero todo apunta a que el partido que hegemonizó el poder en Neuquén durante 60 años no participará formalmente de las elecciones .

Sobisch fue tres veces gobernador, participó en seis internas del MPN y ganó en tres ocasiones. Su último intento para llegar al cargo fue en 2019, donde fue por fuera del partido en una acuerdo con el sello Democracia Cristiana . Obtuvo el 10% de los votos y sumó tres bancas en la Legislatura .

Hoy busca una chance más por dentro de la estructura partidaria, pero su nota para solicitar internas tiene altas probabilidades de chocar de frente contra la estrategia del partido más emblemático del provincialismo en la Patagonia . "Yo voy a ser candidato por el MPN. Las cosas cambiaron en el mundo, en la Argentina y en Neuquén y en vez de aggiornarse, ellos decidieron cerrar el partido", cuestionó apuntando directamente al titular de la Covención, Jorge Lara . "Puede ser un atrevido, pero no tiene ni el volumen político ni el coraje para romper el MPN", lanzó.

Desde la derrota a manos Rolando Figueroa , en abril de 2023, el MPN sólo participó en los comicios para elegir diputados nacionales en octubre de ese año con un magro resultado; su lista obtuvo el 7,6%, porcentaje que lo ubicó cuarto entre las preferencias del electorado y no le permitió ingresar ningún legislador a la cámara baja. Sirve de atenuante que en cada elección presidencial, el MPN lleva una lista corta, decisión que le resta chances ante las opciones nacionales.

La decisión de Sobisch de presentarse apela en su estrategia a la nostalgia de volver a levantar un partido que en sus internas definía al futuro gobernador de la provincia. Desde que comenzó a participar en la política local, ganó 13 de las 14 elecciones para el máximo cargo electivo a nivel provincial y siempre se amparó en los casi 90 mil afiliados que aún conserva el partido.

"Yo soy MPN y voy a ser candidato por el MPN. Lara puede ser un atrevido, pero no tiene volumen político ni el coraje de romper el MPN, y si le nace el coraje va a cometer el error de su vida. Si no se aguanta una llamada, que se dedique a otra cosa" https://t.co/YCB4vCPmQw pic.twitter.com/ek2OHa6KXm

El único gobernador neuquino que compitió por llegar a la Casa Rosada quiere encauzar una porción de la militancia en caso que la actual conducción partidaria decida no participar, es decir no presentar candidatos ni siquiera para apoyar una posible reelección de Figueroa. Sobisch quiere articular un espacio que funcione como un núcleo que asegure la continuidad del partido dentro de la escena política provincial. No formar parte de la elección significa que los intendentes, legisladores y concejales que responden al MPN deberán buscar su reelección a través de otro sello partidario.

Sobisch y un tiempo que fue hermoso

El exgobernador apela al rol de protagonista político permanente de la corta y dinámica historia de Neuquén para sumar adeptos. También pone el foco en el cierre de opciones de participación dentro del partido y recuerda la tradición de internas que hizo fuerte al MPN al momento de movilizar a su militancia.

Sobisch pide internar a pesar de no tener votos ni referentes propios en la Convención. Especula con la negativa para sumar masa crítica a su reclamo y apuesta a la falta de canales institucionales para garantizar la participación. Quiere ver si los 52 convencionales se animan a decirle a la militancia que no se va a hacer uso de una de las herramientas de movilización que hizo fuerte al partido que hegemonizó la política neuquina desde su nacimiento.

Los tiempos corren, si las elecciones para gobernador se realizan en el mes de febrero, la Convención tiene que darle una respuesta a Sobisch esta semana para que se pueda cumplir con los plazos que prevé la carta orgánica del partido. La falta de una respuesta en el corto plazo puede derivar en denuncias de proscripción, presentaciones de amparo ante la justicia electoral y constituirse en un argumento para buscar otro espacio partidario para jugar en 2027.

Desde el partido Cumplir ya lo invitaron a participar del lanzamiento de su plataforma de gobierno con miras a las elecciones del año próximo. También es necesario recordar que en 2019 Sobisch fue candidato a intendente de la capital neuquina por el sello Democracia Cristiana, lista que llevó como primera candidata a concejal a Nadia Marquez, la senadora que se conviritó en la principal referente de La Libertad Avanza en Neuquén.

La metamorfosis del provincialismo en Nequén

Gabriel Álamo, presidente de la Junta de Gobierno del MPN desde hace un mes, ya adelantó la decisión de acompañar el proyecto electoral del actual gobernador, pero la posición incluye no presentar una colectora, instancia que le permitiría competir por -aunque sea- mantener las actuales 10 bancas que detenta el MPN en la Legislatura y cuyos mandatos caducan en diciembre de 2027.

Gabriel Álamo con Rolando Figueroa.

Mientras algunos legisladores optarán por retener su banca a través Primero Neuquén, el partido del intendente capitalino, Mariano Gaido, el sector que responde al gremio de trabajadores de la industria petrolera que conduce Marcelo Rucci ya armó su propio sello para acompañar a Figueroa como colectora en las próximas elecciones, Fuerza Neuquina y Federal.

Este esquema deja afuera del nuevo armado a 5 de los 10 parlamentarios que responden al partido provincial. Sin menospreciar que la futura composición de la cámara no tendrá ningún bloque o referente del MPN después de más de sesenta años de historia.

La última integración del cuerpo legislativo sin referentes del partido provincial se remonta a 1958, ocasión en la que el MPN todavía no existía, el peronismo se encontraba proscripto y las bancas se repartieron entre la Unión Cívica Radical Intransigente y la UCR del Pueblo.