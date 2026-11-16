Rolando Figueroa aseguró que en diez días su espacio resolverá “todas las candidaturas”, mientras arma “con tranquilidad” el mapa para su reelección. Esquivó consideraciones sobre el MPN y gambeteó las definiciones respecto a los rumores sobre una posible alianza con La Libertad Avanza . “Soy de un proyecto provincialista. Siempre estoy abierto al diálogo, pero me interesa la defensa de Neuquén ”, dijo.

El mandatario se refirió al tema esta mañana, luego de la presentación de la Agenda 2030 del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) , que es el organismo provincial encargado de la planificación estratégica de políticas públicas. El acto se realizó en el gimnasio de una de las escuelas primarias más antiguas de la ciudad capital y en plena paritaria con el sindicato docente ATEN.

En 2027, Neuquén será la primera provincia que irá a las urnas . Se votará el 14 de febrero, el 4 de diciembre vence el plazo para la constitución de alianzas y el 11 es el cierre de listas. El fin de semana crecieron las versiones respecto de un acuerdo entre Figueroa y La Libertad Avanza para que el partido nacional no lleve candidato a gobernador y respalde su continuidad como “el administrador” de Vaca Muerta . Ante la consulta de Letra P , el mandatario se excusó. “No hablo nunca sobre casos hipóteticos”, definió.

El gobernador se mostró conforme con la “campaña breve” y señaló que ya se preadjudicó la licitación del sistema de Boleta Única Electrónica . Recordó que como opositor en 2023 le tocó lanzarse y posicionaerse en pocos meses. En ese momento su antecesor, Omar Gutiérrez , convocó en enero para votar en abril. “Yo la propuesta política la venía armando hace 25 años, o sea, uno tiene que prepararse para gobernar. Las campañas tienen que ser cada vez más cortas, me parece, para no entorpecer a la sociedad”, indicó.

Figueroa descartó que la votación durante las vacaciones, después del feriado de Carnaval, afecte la participación del electorado y manifestó que las clases empezarán el 25 febrero, 11 días después de los comicios. Subrayó que "fue muy importante la cantidad de inversores que preguntaron acerca del panorama electoral", dando a entender que cuenta con el aval del empresariado.

Figueroa confirmó que el martes 24 de noviembre, a las 10, estará en el lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, el partido del petrolero Marcelo Rucci, que se hará en el estadio Ruca Che. El dirigente sindical anunció que será uno de los sellos que llevará en su boleta al gobernador. Entre los asistentes al acto de este lunes estaba César Godoy, referente de la Uocra de extracción peronista, que ya firmó un acuerdo con Rucci y suena para integrar la lista de “sangre negra” en 2027.

Si bien hasta ahora Figueroa no dijo públicamente que competirá por un segundo mandato, en cada oportunidad que tiene de hablar de la gestión remarca la importancia de que su modelo se afiance. Este lunes cuando dio su discurso precisó que cuando asumió había un déficit de infraestructura de 4000 millones de dólares que él aspira a eliminar por completo en 2028. “La construcción del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó”, enfatizó.

“Los que piensen que otros van a venir a disfrutar o a administrar el trabajo de los neuquinos están muy equivocados. Aquí existe una provincia de pie, estoy convencido que hay un fin, un rumbo, que viene del rumbo del crecimiento”, agregó.

Acercamiento con Rioseco

Ramón Rioseco, el actual intendente de Cutral Co y excandidato a gobernador del peronismo, publicó el sábado pasado el decreto para que la ciudad se pliegue a la fecha de las elecciones provinciales. Además el jefe comunal blanqueó que hay una negociación abierta para que el gobernador respalde su continuidad en el municipio.

Rioseco enfrentó a Rolando Figueroa en el 2023, como candidato a gobernador de Neuquén, y quedó tercero.

“Sí, con Ramón siempre hablamos. Nosotros construimos pactos de gobernanza con los intendentes. Estamos dialogando. Yo lo que quiero es una mirada muy provincialista de todo esto. cuando hablamos con Ramón vemos que también la tiene”, contestó Figueroa.

Distancia del MPN

El mandatario fue más seco cuando le tocó referirse a la decisión del MPN de no participar de los comicios 2027. “No opino sobre partidos que no integro”, sostuvo. Aunque aclaró que no sabe si todavía mantiene la afiliación, luego de fundar Comunidad, su propia marca.

La Convención del MPN se reunió el sábado en Neuquén capital y adhirió a los fundamentos que planteó la Junta de Gobierno, y que anticipó Letra P, para autoexcluirse de la carrera electoral. Incluso sumó un dato: dijo que la actual conducción heredó “393 mil pesos en la cuenta única del Banco Nación del partido y este mes se deben afrontar 3 millones de pesos sólo para el pago de servicios”.

“Es inviable convocar a internas y menos aún financiar una campaña electoral”, mencionó el otrora poderoso partido que condujo la provincia por 60 años.