Neuquén: una delegación de la CALF viaja a Shanghái y desafía la presión de Estados Unidos sobre Vaca Muerta

Una delegación de CALF , encabezada por el vicepresidente de la cooperativa eléctrica de Neuquén y dirigente gremial, Carlos Quintriqueo , viajará a China para participar del Huawei Connect 2026 . El desembarco en el gigante asiático da cuenta de la intención por mantener la hoja de ruta comercial, pese a la presión de la Embajada de Estados Unidos .

Quintriqueo confirmó a Letra P que fue invitado por la empresa y que integrarán la comitiva el subgerente de comunicación de la cooperativa, Agustín Mozzoni ; la responsable de capacitación, Agustina Creide ; y la ingeniera industrial Gabriela Manzano , a cargo de la planificación y el desarrollo de la gerencia TIC. Partirán el lunes 14 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El encuentro de innovación tecnológica se realizará del 17 al 19 de septiembre en Shanghái, la ciudad más grande del país en la que viven 26 millones de habitantes. Estarán presentes representantes de empresas tecnológicas de otras provincias argentinas y se expondrá sobre avances en materia de conectividad. El recorrido incluirá el traslado a Shenzhen , donde funciona una de las fábricas de Huawei. La delegación también visitará Beijing para conocer las experiencias de Smart City (ciudades inteligentes).

No es el primer viaje que realiza la cúpula de CALF a China. En abril sellaron una alianza para potenciar la infraestructura eléctrica y de conectividad (la provisión de fibra óptica), además de avanzar en el proyecto de un data center, una instalación física que alberga servidores para almacenar y gestionar grandes volúmenes de información, en conjunto con la municipalidad de Neuquén, en el Polo Tecnológico que funciona en la capital.

CALF nació el 17 de diciembre de 1933 y es el único proveedor del suministro eléctrico en la ciudad de Neuquén . Cuenta con una base de aproximadamente 114.000 usuarios. En la zona del Alto Valle la cooperativa es muy conocida por los servicios solidarios que ofrece como el de sepelios. En 2024 creó una nueva unidad de negocios: internet por fibra óptica -Calfibra- a través de un acuerdo con Huawei que ya alcanzó las 10.000 conexiones. La expansión está pensada hacia toda la provincia y una de las metas es llegar con el desarrollo de una troncal a la región de Vaca Muerta.

La semana pasada hubo un avance clave cuando las autoridades de la cooperativa firmaron con el intendente de Añelo, Fernando Banderet, un convenio para desplegar una infraestructura de conectividad desde Neuquén hasta la ciudad petrolera. La red proveerá del servicio a empresas y hogares.

El gerente de Tecnologías de la Información de CALF y exdiputado peronista, Sergio Fernández Novoa, explicó en aquella oportunidad que “son alrededor de 150 kilómetros de fibra óptica de los cuales 70 de ellos van a ser instalados en la zona productiva de Vaca Muerta". "Vamos a salir con un nodo tecnológico central, un sector estratégico es Añelo. Lo novedoso es que los yacimientos van a tener la posibilidad de tener fibra que va a pasar por cada una de sus locaciones", agregó.

La intervención de Peter Lamelas

La llegada de la tecnología china a Neuquén no pasó desapercibida para los radares de la diplomacia estadounidense. El 12 de julio pasado Fernández Novoa recibió mensajes por WhatsApp de Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos. Allí le manifestó que el gobierno norteamericano restringiría o revocaría visas “para los directivos que expanden las operaciones de Huawei en Argentina”. Le consultó si había chances de cancelar ese acuerdo.

El presidente de CALF, Marcelo Severini, envió una nota el 29 de julio al embajador estadounidense, Peter Lamelas, para saber si la intervención de Dilts tenía carácter oficial. Él lo confirmó y encuadró el asunto como una cuestión de seguridad.

“CALF comparte que la seguridad de la infraestructura es un tema serio: somos nosotros quienes operamos la red eléctrica desde 1933 y la red de fibra de Neuquén, y somos los primeros interesados en que sea segura. Precisamente por eso pedimos por escrito, el 29 de julio, que esa preocupación se nos formulara con fundamento técnico. A la fecha no hemos recibido ninguna objeción técnica. Lo que recibimos fue un mensaje de WhatsApp sobre visas”, afirmó la cooperativa en un comunicado que publicó en su sitio web.

Allí se aclaró que la red de CALF “no es china” sino que se garantiza con múltiples proveedores. “Junto con electrónica de red de Huawei —seleccionada porque ofreció la mejor combinación de calidad, precio y financiamiento— nuestra infraestructura funciona con servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise) y equipos de energía APC (American Power Conversion) y Eaton, todos de origen estadounidense; UPS de ABB, de Suiza; y routers y switches MikroTik, de fabricación europea”, agregó.

El 12 de agosto Severini y Lamelas se vieron las caras. Estuvieron reunidos en el Palacio Bosch. “Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos”, escribió el embajador en Twitter, tras el encuentro.

La postura de Rolando Figueroa y el debate en la Legislatura

El gobernador Rolando Figueroa trató de quedar lo más al margen posible del debate y solo se limitó a decir que CALF “debe tener la libertad de contratar a quien quiera”.

En la Legislatura fueron presentados dos proyectos en los que se repudiaba las comunicaciones remitidas por Dilts. Cielubi Obreque, diputada del MPN y asesora legal de la cooperativa en uso de licencia, impulsó una de las iniciativas. Pidió el tratamiento sobre tablas. Fue muy cuidadosa en remarcar que no se trataba de un conflicto geopolítico, por qué Neuquén “es una provincia energética” y “dialoga con empresas de Estados Unidos, Asia y Europa”. Aún así no consiguió el apoyo del oficialismo y su propuesta fue enviada a la comisión de Derechos Humanos donde nunca más se trató.

Lamelas en el Summit Amcham 2026.

En aquel debate, el legislador del PRO, Marcelo Bermúdez, que en la provincia es aliado de Figueroa, planteó que CALF podía firmar convenios lícitos con cualquier país del mundo, pero “la ley china obliga a las empresas chinas y a los ciudadanos chinos a ceder toda información que haga a la inteligencia de la defensa china”. El diputado quiso así justificar la expresión de la embajada estadounidense.

El mismo argumento fue usado por Lamelas en el Summit Amcham 2026. “Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero necesitan garantías de que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, sostuvo en abierto cuestionamiento a China.

Quintriqueo abre su agenda

La presencia de Quintriqueo en este segundo viaje abre la posibilidad de que se generen reuniones paralelas a la agenda de la comitiva oficial.

El vicepresidente de CALF es además secretario general de ATE y CTA Neuquén, que representa a los estatales, y referente de Más por Neuquén, un partido político que compitió por primera vez en las elecciones legislativas de 2025 y que tiene intenciones de hacerlo en el 2027.

Por ahora el dirigente anticipó que respaldará en la ciudad a la candidatura que promueva Mariano Gaido para que continúe su gestión. El actual jefe comunal también realizó una gira oficial por el país asiático a principios de este año.