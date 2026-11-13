Las razones del MPN para bajarse de las elecciones en Neuquén: tiempo, recursos y derrotas

El MPN tenía un total de 88.875 afiliados en Neuquén hasta 2025, lo que lo convirtió en el partido con más militantes de la provincia.

Por los plazos ajustados, la escasez de recursos y el peso de las derrotas electorales de los últimos años, la Junta de Gobierno del MPN recomendó no participar de las elecciones del 14 de febrero , en las que se votará al próximo gobernador de Neuquén . El documento, respaldado por unanimidad, fue elevado a la Convención, que tendrá la última palabra.

La reunión en la que tomaron esta decisión se realizó el miércoles 11 de noviembre y los únicos dos integrantes de la junta que no concurrieron, según la planilla que registró la asistencia, fueron la exdiputada Alicia Comelli , y Carlos Koopmann , el intendente de Zapala, cuyo hermano, Diego, será candidato a sucederlo en representación de Comunidad , el sello de Rolando Figueroa .

El MPN necesita formalizar esta resolución institucionalmente, más allá de que se trata de una decisión anunciada . Se trata de un corrimiento histórico, ya que será la primera vez que el partido no disputará cargos provinciales desde su fundación en 1961.

El informe de la Junta menciona que el MPN conserva el mayor número de afiliados de la provincia, rozando los 90.000, aunque con pequeñas fugas en las últimas semanas . Remarca que su continuidad como fuerza política no puede quedar “reducida a su presencia formal en cada contienda electoral” y que el resultado de 2023, donde fue derrotado por Figueroa, un militante de sus propias filas que compitió por fuera del partido, cambió profundamente la situación política.

“Ese nuevo escenario exige una revisión de las prácticas, las estructuras y las formas de funcionamiento partidario, así como la apertura de un proceso de reflexión y reorganización que permita interpretar adecuadamente la nueva realidad política”, asegura el documento. Dice que si bien este año se renovaron las autoridades partidarias la “reconstrucción” requiere “tiempo, planificación, participación y una conducción capaz de promover una nueva estrategia de integración”.

NEUQUÉN ABRE EL CALENDARIO ELECTORAL 2027 Figueroa firmó el decreto y convocó a elecciones para el 14 de febrero



El gobernador buscará la reelección en una disputa que pondrá en juego la gobernación, 35 bancas legislativas y cargos municipales



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La Junta de Gobierno señala que frente a la convocatoria del 14 de febrero, el MPN debería poner en marcha un cronograma para organizar las elecciones internas abiertas con un plazo, de base, de 40 días aproximadamente. Además, agrega, la “necesidad de contar con una estructura territorial activa y articulada” en toda la provincia para alcanzar a cubrir las cerca de 700 candidaturas que se pondrán en juego.

Como si eso fuera poco, el documento suma como argumento la situación económica del partido. “No se cuenta todavía con un sistema organizado y sostenido de gestión de recursos, ni con una planificación financiera que permita proyectar de manera responsable los costos que demandaría una participación electoral provincial de la magnitud que se encuentra en consideración”, indicó la Junta. Esto resulta un tanto extraño por que justamente la sentencia de juicio de la causa Planes Sociales subrayó que el partido se benefició de este desvío millonario de fondos del ministerio de Desarrollo Social.

Cargar con malos resultados

El último motivo que expone es la estrategia política. El informe enfatiza que luego de la elección provincial del 16 de abril de 2023, el MPN compitió ese mismo año en los comicios nacionales y obtuvo el 7,7% de los votos. En las legislativas nacionales de 2025 directamente no llevó candidaturas.

El texto cita también los resultados concretos que evidencian la disminución del caudal electoral. En las elecciones nacionales, tomando como referencia la categoría diputados nacionales, el MPN pasó de 78.342 votos en 2019 a 112.027 en 2021, para descender a 30.649 en 2023. En las provinciales, en la categoría gobernador, el partido también se desinfló: de 23,4% en 2019 a 18,27% en 2023.

Gabriel Álamo, cuando asumió al frente de la Junta de Gobierno del MPN.

“Con esta tendencia, presentar listas propias sin haber realizado un proceso de reactivación partidaria y territorial expone al partido a un nuevo resultado por debajo del anterior y a una mayor erosión de su peso institucional”, destaca el informe. Con todo, aclara que se trata de una decisión “excepcional” para esta coyuntura y es lo que le aconseja a la Convención provincial: no participar en 2027.

Los tiempos judiciales para Sobisch

Con todo, el exgoberndor Jorge Sobisch presentó una acción de amparo esta semana para que la Justicia Electoral provincial le ordene al MPN la realización de internas. Al enterarse de la reunión de la Junta amplió su pretensión: quiere que se disponga una medida cautelar de no innovar para que la Convención se abstenga de tratar esta recomendación hasta que haya una resolución judicial.

“El acto no es una mera opinión individual: es una propuesta institucional aprobada por el órgano ejecutivo partidario, con aptitud para provocar una decisión ulterior que frustraría el objeto del amparo”, manifestó en el escrito.