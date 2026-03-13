Javier Milei en el país de las maravillas: los números del Gobierno para construir el relato de la felicidad

Javier Milei y Toto Caputo en su libre interpretación de los datos de la economía.

El presidente Javier Milei sostiene que la economía argentina acumula más de 10% de crecimiento en dos años y que la inflación comenzará con cero en julio o agosto. Ahora, el ministro desregulador Federico Sturzenegger habla de 400 mil puestos de trabajo creados. Sin embargo, consultoras y universidades muestran que el empleo formal sigue cayendo, mientras crece la informalidad.

En el Gobierno hay una narrativa económica clara de que Argentina dejó atrás el estancamiento y entró en una fase de expansión sostenida. Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso , el Presidente afirmó que el país lleva un bienio de crecimiento. “Hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”, aseguró.

Sturzenegger destaca, además, que la economía creció 6,6% el primer año de gestión y 3,5% el segundo. "Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo", desafía el ministro.

Sturzenegger afirma que, de acuerdo con la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), en los dos primeros años de gestión se crearon unos 400 mil puestos de trabajo, al pasar de 22,26 millones a 22,67 millones. “Los datos muestran otra cosa”, escribió el funcionario al responder a quienes cuestionan la evolución del empleo.

SOBRE LOS 400.000 PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA PRESIDENCIA DE @JMilei . En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de @JMilei y @LuisCaputoAR , el argumento usado por estos días es el tema del empleo: que crecemos sí, pero sin…

El funcionario incluso se atreve a una comparación audaz: el trabajador independiente actualmente gana más que el asalariado. Según esos cálculos, el ingreso promedio habría alcanzado los $1,46 millones en 2025, por encima de los $1,3 millones de las personas asalariadas.

La promesa del cero de inflación

La otra pata del relato oficial es la inflación, cada vez más difícil de domar. En distintas intervenciones públicas, Milei sostuvo que la política monetaria actual tiene rezagos de entre dos y tres años, por lo que el impacto completo de la reducción de la emisión todavía no se habría reflejado.

A principios de marzo, durante una entrevista televisiva, el Presidente reiteró su pronóstico: “Pasado el primer trimestre la inflación va a volver a caer”. En la misma intervención agregó que “en julio/agosto la inflación va a empezar con cero”.

“Un estudio reciente muestra que el rezago en la inflación son 26 meses y no 24 como creíamos, así que en agosto del año que viene va a dar 0%”, dijo a principios de año.

La tesis oficial es que la fuerte contracción monetaria aplicada desde el inicio del gobierno terminará reduciendo la inflación a niveles cercanos a cero una vez que se completen esos rezagos.

Dimensiones paralelas

Sucede que este viernes se conocieron los datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA). En lo que va del gobierno de Milei 288.815 personas asalariadas perdieron su empleo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo.

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Para especialistas como Juan Graña, economista del Grupo Paternal, la presentación de Sturzenegger es un ejercicio de confusión deliberada. La clave reside en una interpretación que el ministro menciona al pasar, pero luego mezcla a su favor: la diferencia entre "personas" y "puestos".

"El ingreso promedio de los asalariados registrados del sector privado es mucho más alto que el valor independiente que él dice. Entonces, se rompe su argumento de que da lo mismo cuál sube, y entonces lo que vemos es lo que venimos sosteniendo siempre y que nadie puede cuestionar, porque son los datos", dijo ante la consulta de Letra P.

Asimismo, un estudio de la consultora C-P señala que actualmente existe una divergencia entre el nivel de actividad y el empleo registrado. Según el informe, mientras el PBI se ubica cerca de sus máximos, el empleo privado formal continúa en retroceso.

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“El empleo privado registrado presenta una divergencia relevante respecto del PBI”, advierte el estudio. El informe atribuye ese fenómeno a la heterogeneidad sectorial del crecimiento: los sectores que se expanden tienen baja intensidad laboral, mientras que los que retroceden son más demandantes de mano de obra.

En ese contexto, la caída del empleo formal se estaría compensando parcialmente con el crecimiento del trabajo independiente y del empleo no registrado. “El empleo no registrado y el cuentapropismo compensan parcialmente la pérdida de puestos registrados”, señala el documento. Según ese análisis, ese proceso implica “un empeoramiento en la calidad del empleo”.

La caída del empleo registrado

El director de la consultora Vectorial, Haroldo Montagu, salió al cruce del posteo del ministro, y aseguró a este medio que "está todo mal lo que dice". Coincide en la lectura de que "crecen los empleos porque la gente suma trabajos, pero lo que más creció es el empleo informal. Eso lo dice el propio informe que cita el ministro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/haroldomontagu/status/2032504348412879042?s=48&partner=&hide_thread=false Crecen los puestos de trabajo porque hoy una persona necesita más de un laburo para que la plata alcance (y aun así tampoco se llega del todo).



Sin embargo, principalmente significa que los ya empleados/ocupados trabajan más horas.



Fuente INDEChttps://t.co/HEJr5bW3nK https://t.co/BhKkr3UL8d pic.twitter.com/DFDOOabmQL — Haroldo Montagu (@HaroldoMontagu) March 13, 2026

La consultora Analytica también detecta una tendencia negativa en el empleo formal. De acuerdo con sus cálculos, desde 2024 el empleo registrado —excluyendo el monotributo social— acumuló una pérdida neta de 155.035 puestos de trabajo. La mayor parte de esa caída corresponde al empleo asalariado.

El informe señala que el sector privado perdió 196.693 puestos, el sector público 80.943 empleos y el trabajo en casas particulares retrocedió en 21.996 trabajadores.

Los datos también coinciden con los relevamientos académicos. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA registró en noviembre de 2025 una caída de 23.400 puestos de trabajo asalariado formal, equivalente a un retroceso del 0,2%. Según ese informe, las principales pérdidas se concentraron en comercio, industria y servicios inmobiliarios.

El deterioro del mercado laboral también se refleja en la evolución de los salarios. De acuerdo con datos oficiales del INDEC, el salario promedio real cayó en diciembre de 2025 un 0,3% mensual en el sector privado y un 1,8% en el sector público. A su vez, el salario mínimo perdió un 1% de poder de compra en enero de 2026, según el IIEP.

El cambio estructural

Los cambios en el mercado laboral también aparecen en los datos sectoriales. Un relevamiento del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), asociado al IIEP, muestra que el empleo industrial acumula una caída del 6% en los dos primeros años de la gestión Milei. Ese descenso ubica a la actual administración entre los gobiernos con mayor reducción del empleo industrial en la serie histórica reciente.

En paralelo, el crecimiento del trabajo independiente y la informalidad reflejan un cambio en la estructura del mercado laboral, tal como advierte C-P Consultores. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de modalidades más flexibles y eficientes, los informes privados advierten que ese proceso puede consolidar una economía con menores niveles de ingresos y mayor precariedad laboral.