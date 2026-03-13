La inflación pega más fuerte en el Norte Grande y alerta a los gobernadores aliados de Javier Milei

La inflación en febrero volvió a pegar fuerte en el Norte Grande , por encima del promedio nacional de 2,9% que registró el INDEC . El impacto fue mayor en el Noroeste ( NOA ) que componen Jujuy , Salta , Tucumán , Catamarca , La Rioja y Santiago del Estero , donde el aumento de precios se ubicó en el 3,5%.

El otro extremo norte del país, el NEA, que reúne a Misiones , Corrientes , Chaco y Formosa , la suba también se ubicó por encima del promedio nacional y alcanzó el 3,1%.

El dato alarma porque se trata de las regiones donde se identifican mayores niveles de vulnerabilidad social, pero además tiene una particular carga política. La mayoría de los gobernadores del norte vienen ensayando una alianza estratégica con el gobierno de Javier Milei que, más allá de los mensajes oficiales, sigue sin dar resultados en el día a día de las provincias.

Carlos Sadir , Gustavo Sáenz , Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil integran el lote regional de mandatarios que más sintió el aumento de precios en todo el país. El grupo de NOA lo completan Ricardo Quintela y Elías Suárez dos de los opositores más férreos al modelo libertario.

Se trata de una tendencia que se repite, ya que el acumulado de los primeros meses da cuenta que la suba del NEA fue del 7,1% y la del NOA 6,5%. Son las dos regiones en la que más subieron los precios en 2026, seguidos por Cuyo , otra región hegemonizada por gobernadores aliados al gobierno libertario.

En concreto, la mitad de los gobernadores a cargo de las provincias que empujan hacia arriba la inflación en la era Milei formaron parte de la comitiva que fue a buscar inversiones a los Estados Unidos. También la mitad enfrenta conflictos con los gremios estatales en sus distritos por el desplome en el nivel adquisitivo de los salarios.

Entre los recientes, el más resonante tiene como protagonista a la policía jujeña y ya se llevó puesto al secretario de Seguridad de la provincia.

La inflación sobre los alimentos

Cada vez que el INDEC oficializa los datos de inflación, el dato más preocupante se observa en el crecimiento de precios en el rubro alimentos y bebidas, como así también en la suba de los servicios. Con una incidencia estatal fuerte, en el norte del país, el golpe sobre la comida es mucho más marcado que en los servicios, donde la reducción de subsidios también se dio de una manera menos violenta que en otras regiones.

En alimentos, el promedio nacional fue del 3,3%, en el NEA del 4,1% y en el NOA al 4,5%. El acumulado para los dos primeros meses marca un 9,5% para el NEA y un 8,4% para el NOA, mientras el promedio nacional es de 8,2%.

Inflación febrero 2026

En el rubro Viviendas, agua, electricidad y otros combustibles, el que empujó la inflación de febrero, el impacto fue demasiado dispar. El promedio nacional fue de 6,8%. En el NEA fue del 3,4%, pero en el NOA la suba llegó al 9,2%. En el acumulado, el rubro es el que mayor expresa la suba de precios en este 2026, el único que ya alcanzó los dos dígitos en tan solo dos meses.

Los norteños también sintieron el impacto en el transporte que a nivel nacional se incrementó un 2%, pero en el NEA la suba fue del el 2,5% y en el NOA del 3,6%.

Los gobernadores, aliados necesarios

Los mandatarios provinciales ya no sólo son requeridos por la Casa Rosada para sostener apoyos políticos e impulsar leyes en el Congreso, sino que empiezan a convertirse en piezas fundamentales para el desarrollo integral del plan libertario. Como ya contó Letra P, así quedó demostrado en el reciente viaje a los Estados Unidos. Caputo definió su trabajo como "excelente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2032175728733675552&partner=&hide_thread=false Lo más importante de este maravilloso Argentina week:



1. Todos los presentes pudieron ver que el interés que hay por invertir en la economía real argentina es HISTÓRICO. Decisiones de inversión que normalmente tardarían más de 6 años en tomarse, ya están ocurriendo.

Estamos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

"Los gobernadores hablaron mejor del gobierno nacional que nosotros mismos. Fue claramente lo que más y mejor llamó la atención de todos los oyentes. Unánime", escribió el ministro de Economía más tarde para pelearse con una nota periodística que decía lo contrario.

Como sea, el rol fundamental que los mandatarios provinciales empiezan a cumplir en el proyecto libertario abre nuevos desafíos para una gestión que, entre otras cosas, empieza a prepararse para las elecciones del año próximo. Que a los aliados no se les complique el frente territorial por una suba de precios que complica el día a día de sus distritos es, entonces, un elemento a tener en cuenta.