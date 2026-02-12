El INDEC de Toto Caputo dispara ráfagas por la culata: salarios para abajo, canastas para arriba

Menos ingresos, góndolas más caras, la ecuación de la economía real en el modelo de Javier Milei y Toto Caputo.

El INDEC informó este jeves que en diciembre los salarios subieron 1,6%, por debajo del IPC del 2,8%, mientras que en enero la Canasta Básica Alimentaria avanzó 5,8% y la Total, 3,9%. Así, los ingresos continúan perdiendo poder adquisitivo y el deterioro del salario se consolida como marca del programa de Toto Caputo .

Un día después de las buenas noticias financieras que le dejó la última licitación del Tesoro, la economía real devolvió un dato incómodo para el ministro de Economía. El Índice de Salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , el organismo que Caputo controla sin intermediarios desde la salida de Marco Lavagna , mostró, a partir los índices señalados arriba, una nueva caída de los ingresos en términos reales.

Según el organismo estadístico, la suba mensual se explicó por incrementos de 2,5% en el sector privado registrado, 1% en el sector público y apenas 0,1% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el índice de salarios avanzó 38,2%.

El director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, destacó que se trata del “cuarto mes consecutivo de caída real de los salarios registrados (públicos y privados)” y precisó que en diciembre “los salarios registrados del sector privado cayeron 0,3% en términos reales (+2,5% nominal versus 2,8% IPC)”.

El economista agregó que los salarios registrados se ubican “7,1% por debajo de noviembre de 2023”, mientras que en el sector público la pérdida acumulada alcanza el 17% desde entonces. “Los salarios públicos acumulan una pérdida del 35,2% frente a noviembre de 2023”, señaló.

Si se ajustan los ingresos por la canasta de consumo actualizada (ENGHo 2017/18), la pérdida del poder adquisitivo general alcanza el 16,5% en dos años de gestión.

Por el lado de los salarios públicos, Vectorial coincide en que la caída en 2025 se sitúa en 2% y en comparación con noviembre de 2023 se perdió un 17%. Esta cifra asciende a 22,6% cuando se considera la metodología actualizada.

"Una parte central del modelo"

El economista jefe de la consultora Vectorial, Haroldo Montagu, dijo a Letra P que la publicación "confirma que durante 2025 los salarios perdieron definitivamente poder adquisitivo, tanto en el sector registrado público como en el privado”, afirmó.

Según su análisis, “lejos de ser una cuestión coyuntural, esto es una parte central del modelo económico vigente, que precisa salarios bajos para sostener la estructura de una supuesta desinflación”. Montagou advierte que, lejos de ese objetivo, se observa un proceso de “reaceleración de la inflación” y que el ingreso disponible -lo que queda tras pagar gastos fijos- no ha recuperado los niveles previos a la asunción de Milei, ni siquiera en el decil más rico de la población.

El informe de la consultora señala que durante 2025 los salarios privados registrados retrocedieron 2,1% real y quedaron 1,6% por debajo de noviembre de 2023 utilizando el IPC oficial. En el caso del sector público, la caída fue de 2% en 2025 y de 17,0% frente al mismo punto de comparación. La caída es de un 8,1% utilizando la ENGHO de 2017/2018, que el ministro de Economía decidió no incorporar.

image

El deterioro alcanza incluso a los ingresos más altos. Montagu explicó que, según sus estimaciones de ingreso disponible por deciles, “ni siquiera el 1% más rico de la Argentina recuperó el nivel de ingresos disponibles previo a la asunción de Milei”.

Canastas que vuelven a acelerarse

El segundo dato que encendió alertas fue la evolución de las canastas básicas. El INDEC informó que en enero la Canasta Básica Alimentaria aumentó 5,8% y la Canasta Básica Total, 3,9% respecto de diciembre. La primera determina la línea de indigencia y la segunda, la de pobreza. Con estos valores, una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser considerada pobre.

image

La combinación de ambos indicadores profundiza el descalce entre ingresos y costo de vida: salarios creciendo por debajo del IPC y canastas vinculadas al consumo básico avanzando por encima.

Distorsiones estadísticas y debate metodológico

Según el plan de trabajo del INDEC, el organismo prevé actualizar la metodología del indicador, que hoy combina salarios registrados y no registrados con un rezago de cinco meses para estos últimos. El cambio fue explicitado en el presupuesto votado en el Congreso.

Ese atraso genera que, en contextos de desaceleración inflacionaria, los salarios informales aparezcan con subas mayores a las reales, elevando el promedio general del índice. La distorsión se amplifica al descontar la inflación.

"Los salarios no registrados son los únicos que muestran un vigoroso crecimiento durante el Gobierno actual, lo cual puede explicarse por dos factores. El principal es la mejora en la captación de ingresos por parte de la EPH, que distintos estudios ubican entre el 9% y el 12%. Un segundo factor es que los trabajadores no registrados parten de un piso mucho menor, al haber sido los más perjudicados entre 2017 y 2024. De esta forma, el salario de este sector durante 2025 creció en 7,1% (hasta junio, debido a que el dato tiene delay) y se encuentra un 14% por encima en comparación a noviembre de 2023, o un 6,9% si tomamos la ENGHO actualizada", señaló el análisis de Vectorial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tbaionii/status/2022029524075262098&partner=&hide_thread=false A dos años de asumir, el salario real registrado bajo Milei se encuentra un 6.7% por debajo de los niveles de Noviembre 2023.



Comparado por gobierno, los salarios reales con Milei están 1.3% por debajo que con Macri y 5.3% por debajo que con AF.



2025 año de estancamiento: pic.twitter.com/yIZqGaPSIp — Tomas Baioni (@tbaionii) February 12, 2026

"Observando el panorama completo, cobra más sentido la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la nueva metodología de inflación del INDEC. Observando los datos, podemos ver cómo a lo largo del tiempo el ingreso de los trabajadores se vio más deteriorado al aplicar el índice reponderado. En caso de modificar la metodología, eso probablemente habría disparado reclamos de recomposición, que irían en contra de las necesidades actuales del Gobierno: reforzar el ancla salarial para combatir el proceso de aceleración inflacionaria de los últimos ocho meses", advirtió la consultora especializada.