El mercado laboral en la Argentina de Milei: el cuentapropismo representa el 24,5% de los empleos urbanos

En Argentina, Mar del Plata encabeza el ranking con 32,5% de trabajadores cuentapropistas.

En la Argentina gobernada por Javier Milei, el mercado laboral urbano atraviesa una reconfiguración. Según el tercer trimestre de 2025 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el 24,5% de los ocupados en los 32 aglomerados relevados trabaja por cuenta propia, mientras que el 71,9% se desempeña como asalariado.

El informe, elaborado en base a datos oficiales, indica que en 2025 había 13,6 millones de personas ocupadas: el 24,5% cuentapropistas, el 71,9% asalariados, el 3,2% patrones y el 0,4% trabajadores familiares sin remuneración. En comparación con 2016, la participación del trabajo independiente creció 4,1 puntos porcentuales, al tiempo que el empleo asalariado retrocedió 3,6 puntos. En términos absolutos, los cuentapropistas pasaron de 2,3 millones a 3,3 millones entre 2016 y 2025, lo que representa una suba del 42,2%, muy por encima del crecimiento del empleo asalariado, que fue del 13% .

La evolución del trabajo en Argentina La evolución no fue lineal. Entre 2016 y 2020 el trabajo por cuenta propia avanzó de manera sostenida y alcanzó el 25% del total en el contexto de la pandemia. Luego, entre 2021 y 2023, se produjo una recuperación del empleo asalariado y una reducción del peso relativo de los independientes. Sin embargo, en 2024 y 2025 volvió a observarse la tendencia inicial: el cuentapropismo ganó tres puntos porcentuales y los asalariados cedieron terreno en proporción similar.

La comparación con 2023 resulta ilustrativa. Ese año se registró el pico de empleo asalariado con diez millones de personas. Desde entonces, la cantidad de asalariados cayó 2,5%, mientras que los cuentapropistas crecieron 15,6%. El fenómeno sugiere un desplazamiento hacia modalidades laborales más flexibles y, en muchos casos, con menor nivel de protección social.

Cuentapropismo Los datos del INDEC en centros urbanos El avance del cuentapropismo presenta fuertes diferencias entre aglomerados urbanos. Mar del Plata encabeza el ranking con 32,5% de ocupados bajo esta modalidad, seguida por Posadas (32,0%) y el Gran Resistencia (30,7%). En el extremo opuesto se ubica Río Gallegos, con 9,2%, el único distrito con un dígito.

Si se analiza la variación entre 2016 y 2025, 27 de los 32 aglomerados mostraron aumentos en la participación del trabajo independiente. Los mayores saltos se registraron en el Gran Resistencia (+14,3 puntos porcentuales) y Posadas (+11,0 p.p.), mientras que Santa Rosa–Toay y Río Cuarto evidenciaron retrocesos . El mapa laboral urbano, así, refleja una transformación estructural en la que el empleo por cuenta propia consolida su peso relativo. En el contexto económico actual, la dinámica del mercado de trabajo aparece atravesada por cambios profundos cuya evolución dependerá del desempeño de la actividad y del impacto de las reformas en curso. 00_Empleo por categoria ocupacion_3T2025 (1)

