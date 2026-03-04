El industricidio de Javier Milei: los números del momento "crítico" que denuncia la UIA

Los últimos informes de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) muestran que la industria atraviesa uno de los momentos más "críticos" desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Caída de la producción, destrucción de empleo y cierre de empresas configuran, según la entidad, un escenario marcado por apertura comercial, demanda interna deprimida y altos costos en dólares.

Mientras el ministro de Economía, Toto Caputo , celebró el crecimiento de la actividad económica en 2025 , los números sectoriales muestran un escenario de dos velocidades: agro, finanzas y energía empujan el PBI, pero la industria manufacturera acumula retrocesos.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ), el sector cayó 3,9% interanual en diciembre y suma cinco meses consecutivos en baja.

Los informes del Centro de Estudios de la UIA que lideraba, hasta este miércoles, el saliente director ejecutivo Diego Coatz , reflejan con claridad ese contraste. La actividad industrial continúa en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y todavía se ubica alrededor de 9% por debajo de 2022, una señal de estancamiento estructural.

La caída no es homogénea, pero es generalizada: 15 de los 16 sectores industriales registraron bajas interanuales, con desplomes particularmente profundos en ramas sensibles como textiles (-36,7%), automotriz (-23%), maquinaria y equipo (-18%) y metalurgia (-18,6%).

El empleo industrial refleja esa dinámica. De acuerdo con el relevamiento basado en datos del SIPA, el sector perdió 36.116 puestos registrados en un año, una caída del 3,1% interanual, mientras que respecto al pico de actividad de agosto de 2023 la pérdida asciende a 64.167 empleos (-5,4%).

nivel de actividad industrial javier milei

La industria manufacturera emplea actualmente 1,13 millones de personas trabajadoras registradas, el nivel más bajo de los últimos tres años, según el mismo informe.

La industria con 2578 empleadores menos

Además de la destrucción de puestos de trabajo, también se redujo la cantidad de empresas industriales. En noviembre de 2025 había 1504 empleadores menos que un año antes y 2578 menos que en diciembre de 2023, lo que confirma el cierre de unidades productivas en distintos sectores.

El deterioro tiene múltiples causas. Las cámaras industriales mencionan la caída del consumo interno, el aumento de costos en dólares, las tasas de interés y la apertura importadora como factores que presionan sobre la competitividad de las empresas locales.

empresas cerradas javier milei

En rubros como textiles, indumentaria, calzado y metalmecánica, la mayor competencia de bienes importados se combina con una demanda doméstica debilitada.

El panorama para 2026 tampoco muestra señales claras de recuperación. Según distintos análisis económicos, el crecimiento del PBI podría sostenerse, pero apoyado en pocos motores —petróleo, minería, agro e intermediación financiera—, mientras el resto de los sectores productivos permanece sin impulso.

Buenos Aires, la máquina productiva de un país en crisis

El impacto del nuevo esquema económico se siente con particular intensidad en la provincia de Buenos Aires, el principal polo industrial del país.

Desde noviembre de 2023 cerraron 5600 empresas y se perdieron más de 62 mil empleos registrados en territorio bonaerense. La provincia concentra el núcleo fabril de la Argentina: la industria representa el 30% de su producto y emplea a 500 mil trabajadores.

A escala nacional, la tendencia también es negativa. En ese mismo período se destruyeron 294 mil puestos de trabajo asalariados registrados y cerraron cerca de 22 mil empresas.

bridgestone.jpg Asamblea de trabajadores en el primer año de Javier Milei

Los industriales señalan un conjunto de factores que explican el deterioro: caída del consumo por pérdida del poder adquisitivo, apertura de importaciones, encarecimiento del crédito, apreciación cambiaria y suba de costos energéticos e impositivos.

A pesar del reconocimiento empresarial al esfuerzo oficial por estabilizar la macroeconomía y reducir la inflación, el sector advierte que sin una agenda de competitividad —impuestos, infraestructura, financiamiento y tipo de cambio— la industria seguirá perdiendo terreno frente a sus competidores externos.

En ese contexto, la advertencia de la UIA es clara: detrás de cada fábrica que se apaga no sólo hay inversión perdida, sino miles de empleos y una parte del entramado productivo argentino que queda en riesgo.