Las claves del discurso de Javier Milei en el Congreso: épica reformista, nueva gobernabilidad y prime time

Por cadena nacional, Javier Milei inaugurará este domingo, a las 21, un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso . En lo que será su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente repasará los principales hitos de su gestión -con foco en la economía y la reforma laboral - y hará hincapié en la importancia de respaldar sus nuevos proyectos.

Aunque el discurso aún no está cerrado, en la Casa Rosada anticipan durará menos de una hora. El mandatario buscará consolidar la narrativa libertaria y defender la nueva agenda de reformas que considera clave para relanzar su gobierno.

Con esta nueva hoja de ruta legislativa , en la que trabaja su mesa política desde hace semanas, el líder de La Libertad Avanza buscará convertir este año al Congreso en el “más reformista de la historia nacional”. No obstante, fuentes al tanto del discurso que Milei leerá este domingo aseguraron a Letra P que no se prevén anuncios económicos.

Como en los dos años anteriores, en los asientos más cercanos al jefe de Estado se ubicarán los principales miembros de su gabinete, los expresidentes, los gobernadores aliados y opositores, otros referentes políticos y representantes de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque el oficialismo mantuvo duros cruces con varios de ellos, se espera que el tono y la forma del discurso de Milei abran la puerta a recomponer algunos vínculos y afianzar otros, con el objetivo de asegurar un pacto de gobernabilidad para los dos años que restan de mandato.

En este sentido, en la cúpula de la Casa Rosada destacaron el respaldo político que recibieron de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáez (Salta), además de los aliados electorales como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Con ellos, el oficialismo no sólo buscará consolidar un acuerdo legislativo, sino, también, evaluar un posible contrato electoral para el próximo año.

"El Presidente siempre dijo que los gobernadores que abracen nuestras ideas son bienvenidos a La Libertad Avanza, así que sería natural que construyamos una cuerdo legislativo y por qué no uno electoral que haga grande a la Argentina", adelantó un hombre que suele visitar a Milei en la Quinta de Olivos.

La agenda legislativa de la Casa Rosada

En Balcarce 50 hay mucho entusiasmo con que Milei abra el periodo de sesiones extraordinarias con varios logros en sus hombros. Además de la sanción del Presupuesto 2026, el primero desde que asumió el poder, se espera que este viernes el Congreso convierta en ley la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Hacia adelante, la agenda legislativa no es menos ambiciosa. Incluye el proyecto del nuevo Código Penal, las reformas electoral y tributaria, y la denominada ley de glaciares. Incluso, en un plazo quizá más largo, el Presidente tiene pensado enviar una iniciativa para modificar las leyes de Seguridad Interior, Inteligencia y Defensa Nacional.

manuel-adorni-karina-milei-diego-santilli-martin-menem-y-eduardo-menem-juntos-para-ver-la-media-sancion-a-la-reforma-laboral-en-el-senado-reuterscristina-sille-WLEONOCTGXI5JLDD4MNSIOZZHM.jpg Karina Milei, junto a parte de la mesa política de Casa Rosada.

Se trata de temas que preocupan, principalmente, al asesor Santiago Caputo. Por ahora no figuran entre las prioridades del Presidente, aunque se espera que, si logran avanzar con las otras propuestas, puedan incorporarse a la agenda del Congreso en los dos años que restan de mandato.

Otro tema medular para el oficialismo es la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la interna entre Santiago Caputo y la secretaria general Karina Milei por definir quién designará al sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, sumada a las dificultades para reunir respaldo en el Senado, mantienen en suspenso el destino de la propuesta.

En la mesa política saben que tendrán que volver a foja cero en las negociaciones, después de haber fallado con el impulso del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla. No sólo por la nueva composición de la cámara alta, sino, también, porque pretenden cambiar de interlocutores. Antes dialogaban con representantes de Cristina Kirchner, en tanto que hoy están más propensos a vincularse con otros espacios de la oposición, como el peronismo no kirchnerista y el radicalismo, que le han servido hasta ahora para impulsar las reformas.