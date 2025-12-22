Tensión entre Diego Santilli y Ritondo por la AGN y una cena con Menem que no sirvió para frenar la crisis

La crisis que abrió en el PRO y La Libertad Avanza el reparto de las sillas de la Auditoría General de la Nación (AGN) terminó poniendo en tensión a dos viejos conocidos: Diego Santilli y Cristian Ritondo atraviesan el peor momento en largo tiempo. Aún en el partido amarillo, el ministro defiende al Gobierno ; el diputado ya avisó que irá hasta las últimas consecuencias en la Justicia.

Las posiciones de ambos fueron explicitadas el viernes por la noche en una cena organizada para la reconciliación, de la que también participó Martín Menem . El encuentro se desarrolló en buenos términos, pero no hubo pipa de la paz. El presidente de la Cámara de Diputados fue quien negoció con el kirchnerismo y dejó afuera del reparto al partido de Mauricio Macri .

Santilli jura que no sabía nada de esa movida y que se enteró esa misma noche, cuando transcurría la sesión, al igual que el presidente del bloque del PRO.

Como contó Letra P , Ritondo promovió una acción de amparo para declarar inconstitucional y nula la resolución 7018-D-2025 mediante la cual se designaron a los auditores. Este lunes, Santilli fue a contrapelo: “Es potestad del Congreso”, dijo el ministro y pidió “seguir trabajando juntos”.

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Mónica Almada , quien trabaja con el operador karinista Lule Menem ; Juan Ignacio Forlón , cercano al diputado Máximo Kirchner , Pamela Caletti ., quien responde al gobernador Gustavo Sáenz .

Cena para tres

En la cena del viernes, Santilli y Ritondo dieron sus pareceres y argumentos sobre la pelea que se inició en los pasillos de la cámara baja y terminó a los gritos en el recinto. Ritondo cuestionó a Menem por “falta de códigos”.

Aunque él había impulsado la postulación de Jorge Triaca, hombre muy cercano al expresidente Macri, Santilli dejó en claro en la cena que en su rol de ministro está obligado a defender la posición del oficialismo y alinearse a las órdenes de Karina Milei. Ritondo le dijo que entendía su posición y que no haría nada en su contra, pero le advirtió que llevaría su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de ser necesario.

63ddb050e88e0 Diego Santilli y Cristian Ritondo.

La postura de Diego Santilli

La defensa de Santilli es natural para alguien que desea seguir en su cargo, aunque lo deja en una posición sumamente incómoda a futuro.

Como sea, no está dispuesto ni a romper su vínculo histórico con Ritondo ni a irse del PRO para afiliarse a LLA, como sí lo hicieron otros dirigentes, como Patricia Bullrich y el intendente Diego Valenzuela.

Intentará hacer equilibrio entre la postura del gobierno que debe defender y la de su propio partido, mientras busca recomponer la confianza con su viejo socio. Además, en su equipo entienden que habrá nuevos conflictos entre violetas y amarillos y recuerdan lo sucedido con Ficha Limpia, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y los pliegos de los jueces de la Corte Suprema.

“Diego sabe que lo que defiende está mal, pero no tiene opción. O defiende al gobierno o renuncia”, analizó ante Letra P un hombre que conoce la trayectoria política de Santilli. La renuncia no es una opción para el Colorado. Tampoco lo es para Ritondo: está convencido de que la silla en el Gabinete es el mejor trampolín para impulsar a su amigo amarillo a la carrera por la gobernación bonaerense.

La posición de Cristian Ritondo

La cena se llevó adelante en buenos términos, pero, aun así, Ritondo no dio el brazo a torcer. Le dejó en claro a Santilli y Menem que insistiría con que la designación de autoridades en el organismo estaban fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, una violación directa al artículo 63 de la Constitución Nacional.

caratula (38) Caratura del amparo que presentó Cristian Ritondo.

Por eso, la estrategia del presidente del PRO bonaerense estará centrada en esperar que Santilli salga a dar explicaciones, convencido de que tarde o temprano el gobierno tendrá que dar marcha atrás con todo. Si el Ejecutivo insiste con los nombramientos, el diputado ya está en contacto con su equipo de abogados para avanzar en la Justicia.

En el partido amarillo creen, además, que si la pelea escala quedará aún más expuesto el acuerdo entre Menem y Kirchner, lo que perjudicaría la imagen de la mesa política del Jefe de Estado, encargada de negociar el Presupuesto y el paquete de reformas.

En el PRO recuerdan que siete diputados de LLA se levantaron de sus asientos en el momento de votar las vacantes en la AGN, mientras que los peronistas y aliados que acompañaron ocupar esos lugares después votaron en contra de los proyectos de Milei.