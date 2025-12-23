Axel Kicillof promulgó la ampliación del directorio del Bapro: los 14 cargos, (todavía) sin nombres oficiales

Axel Kicillof promulgó la modificación a la carta orgánica del Banco Provincia que suma cargos en su directorio y crea un Consejo asociado y una Sindicatura. No obstante, aún no se oficializaron los nombres que ocuparán esas sillas, y que fueron votados por el Senado bonaerense antes de la publicación en el Boletín Oficial de esos cambios en la norma.

La ley, sancionada por la Legislatura bonaerense los primeros días de diciembre, fue un acuerdo entre el peronismo, la UCR y el PRO para autorizar el endeudamiento al Ejecutivo bonaerense, lo que causó la furia de La Libertad Avanza . Según la publicación de este martes, se reforma la Ley 15.562 que amplía el directorio del Banco, se crea un Consejo de Directores Asociados y una Sindicatura colegiada.

Según establece el artículo 1° de la norma, el directorio del Banco Provincia pasará a estar integrado por un presidente y nueve vocales (hasta ahora eran ocho) designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, cosa que ya sucedió. Los cargos serán por cuatro años.

El artículo 2° incorpora el Consejo de Directores Asociados, un órgano consultivo integrado por tres vocales que podrán emitir opiniones técnicas, recomendar buenas prácticas de gobierno corporativo, ética y transparencia, y elaborar informes estratégicos, con voz pero sin voto en las reuniones del directorio.

La ley también crea una Sindicatura colegiada, compuesta por dos síndicos, que tendrá a su cargo velar por la legalidad de los actos del directorio, controlar procedimientos internos y supervisar el cumplimiento del Código de Gobierno Institucional y el Código de Ética del Banco. Los síndicos también participarán con voz pero sin voto y deberán contar con formación en Derecho, Contaduría o disciplinas afines, además de experiencia en control público y auditoría.

Senado recinto1 El Senado sancionó los pliegos de los nuevos directores. El gobierno de Axel Kicillof aún no los oficializó.

Los 14 cargos del Banco Provincia

El proyecto fue aprobado el 4 de diciembre en el parlamento bonaerense en el marco de las negociaciones por la Ley de Financiamiento solicitada por Kicillof, que pedía autorización para tomar deuda por más de 3.000 millones de dólares.

Como se estableció, el directorio tal como está sumará una silla y quedará con nueve representantes, aunque se agregarán las tres vocalías y los dos síndicos. En la jerga se habla de directores clase A y directores clase B. Parte de la oposición habla de una ley viciada de nulidad, teniendo en cuenta que los pliegos de los nuevos directores fueron aprobados por el Senado antes de la sanción que crea los cargos, cosa que ocurrió este martes.

Si bien aún restan oficializarse vía Boletín Oficial, los nombres que ocuparán los 14 cargos en el directorio son:

- Javier Osuna (Frente Renovador).

- Sergio Bordoni (Frente Renovador).

- Carlos Moreno (MDF).

- Julio Pereyra (MDF).

- Alejandro Formento (MDF).

- Carlos Orsingher (MDF).

- Rodrigo Rodriguez (La Cámpora).

- Laura González (La Cámpora).

- Gabriela Demaría (kirchnerismo).

- Fernando Rozas (Unión y Libertad).

- Matías Fernando Ranzini (PRO).

- Adrián Urreli (PRO).

- Marcelo Daletto (UCR).

- Fernando Pérez (UCR).