Cambio en Diputados: sale un santillista del PRO y entra una karinista de La Libertad Avanza

Coria es la mano derecha de Santilli y cuando el Colorado fue designado para el cargo nacional, comenzó a circular la versión de que el diputado podría acompañarlo y así liberar la banca que hoy ocupa en el bloque de 13 amarillos. El legislador fue reelecto por la Sexta sección electoral, por lo que asumirá el 10 de diciembre y pedirá licencia para irse a Interior.
En Nación, Coria será la mano derecha de Santilli, tal como lo ha hecho en casi toda su carrera política: fue su jefe de Gabinete en el ministerio de Seguridad en CABA. Se trata de un hombre de gestión y de máxima confianza del flamante ministro nacional. Cuando Coria libere su banca, será reemplazado por Fernanda Coitinho, funcionaria de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político que conduce Miriam Niveyro. Así, el bloque amarillo perderá una banca y el de LLA sumará una más a las que consiguió el 7 de septiembre.
Radiografía del PRO en Diputados
En la actualidad, en la cámara baja para el team Santilli juegan Agustín Forchieri, Martín Endere (ambos tienen mandato hasta 2027), Fernanda Antonijevich, Martiniano Molina (se van en diciembre), Coria y Julieta Quintero Chasman (lograron renovar sus bancas este año). El jefe de bloque Matías Ranzini y Rita Sallaberry responden a Ritondo; Adrián Urreli a Grindetti, Fernando Rovello a Angelici, Paula Bustos a Martínez, María Paula Richini a Petrecca y Fabián Perechodnik no tiene terminal política.
Con este cambio de útlimo momento, desde diciembre el PRO tendrá 10 bancas, tres menos que las actuales. Ingresarán Natalia Blanco (Ritondo), Leticia Bontempo (Grindetti), María Sotolano (Jorge Macri) y Alejandro Rabinovich (Guillermo Montenegro). Tampoco se descarta que haya alguna salida del bloque si es que el exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia, que fue electo en septiembre, arma un espacio con su sello Hechos.