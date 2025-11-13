Cambio en Diputados: sale un santillista del PRO y entra una karinista de La Libertad Avanza

Gustavo Coria, del bloque del PRO en Diputados

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados tendrá un nuevo movimiento desde diciembre: el alfil de Diego Santilli, Gustavo Coria, asumirá y pedirá licencia para irse a trabajar al ministerio del Interior. En su lugar entrará Fernanda Coitinho, una mujer del espacio de Sebastián Pareja, el jefe libertario en Buenos Aires.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas AMOR AMARILLO Efecto Santilli asciende: los tres destinos posibles del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense Por Juan Rubinacci

Coria es la mano derecha de Santilli y cuando el Colorado fue designado para el cargo nacional, comenzó a circular la versión de que el diputado podría acompañarlo y así liberar la banca que hoy ocupa en el bloque de 13 amarillos. El legislador fue reelecto por la Sexta sección electoral, por lo que asumirá el 10 de diciembre y pedirá licencia para irse a Interior.

En Nación, Coria será la mano derecha de Santilli, tal como lo ha hecho en casi toda su carrera política: fue su jefe de Gabinete en el ministerio de Seguridad en CABA. Se trata de un hombre de gestión y de máxima confianza del flamante ministro nacional. Cuando Coria libere su banca, será reemplazado por Fernanda Coitinho, funcionaria de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político que conduce Miriam Niveyro. Así, el bloque amarillo perderá una banca y el de LLA sumará una más a las que consiguió el 7 de septiembre.

Coria Santilli Agustín Forchieri y Gustavo Coria, del bloque PRO en Diputados. Radiografía del PRO en Diputados En la actualidad, en la cámara baja para el team Santilli juegan Agustín Forchieri, Martín Endere (ambos tienen mandato hasta 2027), Fernanda Antonijevich, Martiniano Molina (se van en diciembre), Coria y Julieta Quintero Chasman (lograron renovar sus bancas este año). El jefe de bloque Matías Ranzini y Rita Sallaberry responden a Ritondo; Adrián Urreli a Grindetti, Fernando Rovello a Angelici, Paula Bustos a Martínez, María Paula Richini a Petrecca y Fabián Perechodnik no tiene terminal política.

Con este cambio de útlimo momento, desde diciembre el PRO tendrá 10 bancas, tres menos que las actuales. Ingresarán Natalia Blanco (Ritondo), Leticia Bontempo (Grindetti), María Sotolano (Jorge Macri) y Alejandro Rabinovich (Guillermo Montenegro). Tampoco se descarta que haya alguna salida del bloque si es que el exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia, que fue electo en septiembre, arma un espacio con su sello Hechos.

Compartir en:







