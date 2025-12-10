MATRIMONIO EN PROBLEMAS

Bahía Blanca: ruptura entre La Libertad Avanza y el PRO que amenaza con replicarse en Buenos Aires

El bloque amarillo votó la suba de tasas del intendente Susbielles y se quedó con la presidencia del Concejo. Fluye el cortocircuito entre Pareja y Ritondo.

José Maldonado
Por José Maldonado
Gisela Caputo, nueva presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca

Gisela Caputo, nueva presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca
LA OLA VIOLETA

Gay vs. Liberman, la batalla por Bahía Blanca 2027 que arranca en la Legislatura bonaerense

Por  José Maldonado

La movida consumó una tensión que venía escalando desde la semana pasada, cuando los ediles del PRO votaron a favor del proyecto de Presupuesto 2025 del intendente peronista Federico Susbielles. Ese respaldo incluyó la Ordenanza Fiscal Impositiva con aumentos de tasas municipales, en abierta contradicción con las directivas que bajó LLA para todo el territorio provincial de no acompañar ninguna iniciativa que implique suba de impuestos.

Pulseada en Bahía Blanca

En el bloque libertario había un pre acuerdo entre las distintas tribus para que la presidencia del cuerpo recayera en Fernando Compagnoni, concejal que responde a Patricia Bullrich y forma parte del ala política que conduce el ex intendente macrista Héctor Gay. Ese esquema, incluso, contaba con el respaldo del sector de Oscar Liberman, rival interno de Gay en la rosca local. Pero la articulación entre el PRO y el oficialismo municipal peronista dejó a LLA sin el sillón más codiciado del Concejo.

"Se repartieron cargos entre el Kirchnerismo, el Pro y la Coalición Cívica. Lo paga todo el bahiense en el año de la inundación. Se materializó el fraude al vecino de Bahía Blanca", denunció Compagnoni en sus redes sociales, en referencia a las graves inundaciones que afectaron a la ciudad en los últimos meses.

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca

La advertencia había sido explícita. Una semana atrás, LLA difundió un comunicado firmado por Pareja en el que rechazaba "de manera categórica" la suba de tasas y establecía que "todo concejal que haya acompañado esta medida queda automáticamente fuera de cualquier tipo de acuerdo, articulación o reconocimiento" dentro del espacio. El PRO votó igual.

Réplicas del acuerdo en la Legislatura bonaerense

Desde el entorno libertario leen la jugada bahiense como una réplica local del acuerdo que Ritondo selló la semana pasada en la Legislatura bonaerense. Allí, el PRO junto a la UCR y la Coalición Cívica acompañaron el proyecto de endeudamiento de Axel Kicillof a cambio de cargos en el directorio del Banco Provincia, una negociación que Pareja cuestionó públicamente por haberse cerrado sin consulta al espacio libertario.

El cortocircuito entre Pareja y Ritondo quedó al descubierto. Mientras el referente provincial de LLA insiste en mantener una línea de rechazo absoluto a cualquier aumento impositivo y exige coherencia territorial con el modelo de "déficit cero" que impulsa Javier Milei a nivel nacional, Ritondo negocia por separado acuerdos legislativos y municipales que contradicen esa matriz.

En el comunicado de la semana pasada, el espacio libertario había sido tajante: "Si un municipio no puede financiarse sin aumentar impuestos, debe bajar el gasto. No hay alternativa". El mensaje apuntaba a sostener una identidad programática clara en territorio bonaerense, donde LLA busca consolidarse como fuerza propia de cara a 2027.

Réplicas en Buenos Aires

La ruptura en Bahía Blanca no es un caso aislado. En el armado libertario provincial temen que esta lógica se extienda a otros concejos deliberantes del interior bonaerense, donde el PRO maneja bloques propios y podría replicar negociaciones similares con intendentes peronistas o de otros espacios, dejando a LLA al margen de las presidencias de los cuerpos legislativos locales.

El episodio profundiza la fractura entre dos espacios que compartieron boleta en 2023 pero que hoy transitan caminos cada vez más divergentes en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país y escenario central de la pelea por 2027.

