Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

A horas de asumir como concejala de La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni anunció que conformará un bloque propio junto a otro libertario y dos ediles del PRO, disconforme con la conducción local, que este miércoles emitió un comunicado advirtiendo que la exfuncionaria nacional “no está autorizada a hablar en nombre del espacio”.

Gianni conformó el bloque Alianza Libertad Republicana. En un posteo a través de sus redes sociales, la exsecretaria de Capital Humano señaló que en el partido local "se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto" y que la decisión de escindirse de LLA fue para que su trabajo “se desarrolle sin condicionamientos y con total libertad, siempre en defensa de los intereses de los matanceros”.

Para los operadores seriales les cuento: NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro Leon.



En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza… — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025



En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza… — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025 Cerca de la concejala advirtieron que desde hace un año no la dejan participar de las actividades, que la recortaban en los videos y las fotos de la campaña y que no le permitieron fiscalizar en ninguna de las dos elecciones. También denunciaron difamaciones y operaciones en su contra, aún cuando era la primera candidata del partido que a nivel provincial conduce Sebastián Pareja.

La pelea por la presidencia del bloque de La Libertad Avanza A aquello se le sumó la disputa por la conducción del bloque libertario, que Gianni pretendía presidir. Ante la negativa -lo seguirá liderando Lorena Ramos- la flamante concejala pidió por la vicepresidencia que le correspondía al bloque como minoría, pero también le fue denegada. Como consecuencia, se abrió de la bancada violeta y conformó la nueva bancada junto a Ricardo Lococo, Hernán Finocchiaro y Javier Ferreria. Con ese número, el nuevo espacio se quedará con la silla de la vicepresidencia.

Según expresó, Gianni seguirá "trabajando para Javier Milei y los vecinos de La Matanza", que según su criterio no era posible con la conducción local. La relación entre la exfuncionaria y el liderazgo del diputado provincial Luis Ontiveros nunca fue la mejor, pero terminó de romperse esta semana con la asunción de los nuevos concejales y la ruptura del bloque opositor a la gestión del peronista Fernando Espinoza.

El comunicado de La Libertad Avanza Durante la tarde de este miércoles, el sello local de LLA emitió un duro comunicado en el que expresó que la legisladora “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar en nombre de nuestro espacio”, mientras que calificó la fractura del bloque como un accionar “consciente y planificado con la intención de generar división interna”. Leila Comunicado de La Libertad Avanza. En esa tribu afirman que todo se rompió en septiembre y que por eso Gianni no participó de las fiscalizaciones en las elecciones de ese mes ni de octubre. Además, denuncian un acuerdo con Espinoza para no entregarle la vicepresidencia al bloque libertario. Además, la acusaron de “kirchnerista” y de no residir en La Matanza.

