Presupuesto 2026: Patricia Bullrich no consigue los votos para la sanción y pide ayuda a la Casa Rosada

El Presupuesto 2026 comenzó a debatirse en el Senado y el Gobierno, aun habiendo perdido un capítulo en Diputados (el 11, que incluía la derogación de la emergencia en Discapacidad y presupuesto universitario), no tiene garantías de lograr la sanción, por la resistencia de aliados a desregular el financiamiento educativo. Patricia Bullrich pidió un salvataje urgente a la Casa Rosada .

La jefa del bloque La Libertad Avanza, al igual que Martín Menem en Diputados, logró ganar una votación del plan de labor parlamentaria , que permite votar por capítulo, un tema que en la cámara vecina el oficialismo también impuso, pero no le alcanzó para sostener los artículos más polémicos. En la sesión también se tratará el proyecto de inocencia fiscal, aprobado en Diputados.

La victoria inicial de LLA fue 39 a 33, o sea, con sólo dos votos por encima de la mayoría. Además del peronismo, votaron en contra de la hoja de ruta de la sesión tres radicales ( Maximiliano Abad, Daniel Kroneberguer y Flavio Fama ) y dos santacruceños ( José María Carambia y Natalia Gadano ). Son quienes se oponen a los recortes en educación, aunque el resto tampoco confirmó su apoyo. Las autoridades del PJ consideraron fuera del reglamento no considerar artículos en particular y consideró la sesión irregular.

De todos modos, Bullrich no tiene garantías de salvar los tres artículos sobre educación cuestionados el 12, 30 y 35, que eliminan obligaciones al Poder Ejecutivo para la inversión educativa . La jefa de LLA tuvo una reunión difícil con sus aliados por la mañana, en la que no tuvo seguridad de contar con mayorías para estos temas. Preocupada, la exministra exigió ayuda y apareció por el Senado Lule Menem , quien junto a Diego Santilli maneja el vínculo con las provincias.

Fuentes cercanas a uno de los partidos provinciales que define la mayoría contó a Letra P que hubo llamados a gobernadores este viernes para advertir que, si no hay presupuesto sancionado al final del día, peligran los avales de deuda a sus distritos. Neuquén y Salta serían las provincias más interesadas en no perder esa posibilidad de financiamiento.

Las polémicas del Presupuesto

En el oficialismo juegan a todo o nada. Buscarán votar el proyecto de Presupuesto en general y en particular; o, en el peor de los casos, por capítulos, como fue en Diputados. Claro esa experiencia no fue la mejor: por el rechazo a la derogación de las leyes (discapacidad y universidades), se cayó un capítulo entero.

Los artículos de educación forman parte del capítulo II, pasaron por alto en la sesión de Diputados, donde la discusión se centró en las normas que Milei quería eliminar y n pudo. En el Senado, como explicó Letra P, el tema podría impedirle al Presidente tener la ley de Presupuesto este viernes.

Hay tres artículos que están en duda. El 12 es el que define las partidas para las universidades y habilita al Gobierno a suspender las partidas si no cuenta con información precisa sobre el destino. En LLA aseguran que es un texto repetido en cada ley de leyes, sólo que a Milei no le confían.

El artículo 30 elimina obligaciones de financiamiento mínimo al Estado en educación (6% del PIB), ciencia y técnica (1% del PIB en 2032, con aumentos anuales progresivos), educación técnica (0.2% de los ingresos corrientes) y defensa (0,8% de los ingresos corrientes).

El 35 es otro de los que está en la cuerda floja: fija el cupo anual de presupuesto para el Instituto Nacional de Tecnología, que abastece a la secretaría de Educación y al Ministerio de Capital Humano. En el Senado dicen que los fondos para escuelas técnicas son exiguos.

Números justos

En el oficialismo se mostraban confiados en convertir en ley el Presupuesto, aunque sus voceros reconocían que los números están justos y necesitan que los gobernadores aliados no se desmarquen.

La Libertad Avanza tiene 21 votos (con su aliado Luis Juez), considera a los tres del PRO como aliados fijos y tiene dos vías para llegar a 37, el número del cuórum: los 10 de la UCR y la misma cantidad que suman las diferentes variables de partidos provinciales, de distritos como Santa Cruz, Misiones, Salta, Neuquén, Chubut y Córdoba.

Un dato es si los tres radicales que ya se expresaron en contra del recorte a educación convencen a sus pares de inclinar la balanza. Bullrich, en la reunión que tuvieron temprano, le pidió a los radicales ayudar con las abstenciones. No debería confiarse: si pierde siete votos respecto a la votación inicial, se cae todo el capítulo.

La jefa de LLA apuesta a que Lule tuerza a los gobernadores aliados, entre los que suma a otros con base en el interbloque peronista, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con uno y dos votos respectivamente. La jujeña Carolina Moises, también es tomada como peronista aliada en la Rosada.

En el PJ viralizaron este viernes el video de un periodista tucumano que daba cuenta de una posible rebelión de Jaldo, que anticipa coherencia con el tema educativo. “Es curioso, porque en Diputados votó a favor”, bromeó ante Letra P una senadora que responde a un gobernador aliado, antes de entrar a la sesión.

Primeras discusiones

La sesión inaugural de la nueva formación del Senado empezó tensa, con un peronismo en minoría dispuesto a embarrar la cancha. Una vez más, la fueguina Cándida Cristina Pérez tomó protagonismo: dedicó más de 10 minutos a una cuestión de privilegio contra Victoria Villarruel, por haberle quitado el despacho que ocupó durante unas semanas.

"Tuve que poner orden", se excusó la vicepresidenta. Ocurre que esa oficina era del exsenador Sergio Leavy, quien la cedió cuando dejó su banca. Villarruel le apagó el micrófono a Pérez. Fue necesario un pedido del senador Juez, para evitar que la sesión se fuera de cauce.

Hubo escenas pintorescas, como el pragmatismo de Bullrich, quien evitó chocar con el peronismo. Al inicio de la sesión repasó la distribución de las bancas y no abrió la boca cuando Villarruel discutió con la senadora Pérez. No le interesó ayudarla. A la fueguina la cruzó la pampeana Victoria Huala, del PRO, quien se ubicó en un rincón, lejos de sus dos pares: Martín Goerling Lara y Andrea Cristina, quienes tampoco se sentaron pegados.

Otro dato de color fue que al libertario Ezquiel Atauche, se le cortó el micrófono cuando debatía sobre el Presupuesto. Tuvo que estar varios minutos en silencio.