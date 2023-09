Pacto de paz

Pasadas dos semanas de las elecciones en Santa Fe , la transición en el gobierno provincial está en marcha y fluye. Desde el momento cero, el mismo domingo a la noche en el que Maximiliano Pullaro arrasó en las urnas , el gobernador Omar Perotti no demoró los tiempos y lo llamó temprano para felicitarlo. Ahí se puso en marcha entre ambos un pacto no firmado, casi tácito, al que esta semana se le dio forma.

Ese tratado de paz implica una transición limpia, sin chicanas, sobre todo en materia de seguridad, y no hacer campaña por lo menos hasta dentro de un año. Es que una vez que la cúpula define el tono y las características del proceso, el resto se ordena. Los dos ganan con este acuerdo. Uno de ellos quiere terminar la gestión y salir por la puerta grande, y el otro elige a su rival.

La primera lectura que hacen hoy en la mesa chica del poder es sobre el mensaje del electorado en las urnas, no solo en las elecciones provinciales sino también en las nacionales: no hay margen para más conflicto político. También es claro que hay una disparidad profunda de fuerzas. El escenario de tercios ya no existe en la provincia, Pullaro ganó con una cifra histórica de más de un millón de votos, se quedó con la mayoría en ambas Cámaras de la Legislatura y muchas intendencias. El peronismo retuvo muy poco, casi nada, y siente esa debilidad. Perotti quiere terminar sus últimos tres meses de gestión sin complicar la situación de sus funcionarios y salir de la Casa Gris con aire para reconstruir(se).