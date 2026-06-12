Rosario: mataron a un policía en el marco del Plan Bandera y Monteoliva prometió encontrar a los responsables

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) que realizaba tareas en el marco del Plan Bandera fue asesinado en Rosario esta madrugada. El episodio provocó la intervención de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , quien dispuso el inmediato viaje a la ciudad del secretario de Seguridad, Martín Ferlauto , para coordinar acciones con el gobierno de Maximiliano Pullaro .

El agente Rodolfo Manfredi , de 30 años, murió tras ser atacado a balazos mientras participaba de un procedimiento en la zona oeste de la ciudad. En el mismo episodio resultó herido el cabo Emilio Gómez Villafañe , de 34 años, quien permanecía este viernes fuera de peligro y se recuperaba de las lesiones.

La ministra Monteoliva expresó sus condolencias a través de las redes sociales y anticipó que el crimen no quedaría impune. “Vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la Justicia. Ni un paso atrás”, afirmó.

La funcionaria también deseó una pronta recuperación al cabo herido y ordenó el traslado de Ferlauto a Rosario . El secretario viajó acompañado por el jefe de la Policía Federal Argentina , Luis Alejandro Rolle .

El Ministerio de Seguridad informó mediante un comunicado que los dos efectivos fueron atacados por delincuentes armados durante un procedimiento realizado en el marco del Plan Bandera en Villa Banana.

Lamento profundamente la muerte del agente Rodolfo Manfredi, quien cayó en cumplimiento del deber durante un procedimiento de la Policía Federal Argentina en Rosario. Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la familia policial en este momento de dolor. También deseo…

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/2065384217068884375?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065384217068884375%7Ctwgr%5E3877dc77f9cb91e2aac25534d73bce0a65162da6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Foctopodo.cadena3.com%2Fadmin%2Fpost_abm.asp&partner=&hide_thread=false Durante un procedimiento realizado en el marco del Plan Bandera por personal de la Policía Federal Argentina en el sector de Villa Banana, Rosario, delincuentes armados atacaron a dos efectivos.



Como consecuencia de la agresión, falleció el agente Rodolfo Manfredi y resultó… — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) June 12, 2026

“Acompañamos a la familia, amigos y camaradas de nuestro agente caído en cumplimiento del deber. Los responsables de este crimen serán identificados y llevados ante la Justicia. Ni un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”, sostiene el texto.

La coordinación entre la Nación y Santa Fe

La agenda de Ferlauto en Rosario incluye reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, encabezado por Pablo Cococcioni, para analizar el avance de la investigación y coordinar las acciones entre las fuerzas federales y provinciales. Además, se anticipó que antes del mediodía del viernes ofrecerá una conferencia de prensa.

El asesinato del agente ocurrió en el marco del Plan Bandera, el esquema de seguridad que articuló el trabajo conjunto de las fuerzas nacionales y provinciales para combatir el crimen organizado en Rosario.

Manfredi integraba el grupo de efectivos federales que desarrollaba trabajos de patrullaje junto a la policía santafesina dentro de ese dispositivo, diseñado al comienzo de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro junto con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El impacto del Plan Bandera

La estrategia conjunta entre las fuerzas federales y provinciales permitió reducir los índices de violencia y los delitos de alta lesividad en Rosario, una problemática que se había profundizado durante los últimos 15 años y que convirtió a la ciudad en uno de los principales focos del crimen organizado en el país.

El ataque contra los agentes representó uno de los hechos más graves registrados en el marco del operativo de seguridad. La respuesta del Gobierno nacional y de la administración de Santa Fe buscó sostener la coordinación del Plan Bandera y avanzar en la identificación de los responsables del asesinato de Manfredi.