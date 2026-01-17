Río Negro: Alberto Weretilneck movió piezas sin abrir el juego ni sumar territorio

Las modificaciones que el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , anunció en su equipo de gobierno indican que el buscado “nuevo impulso” en la gestión será con la tropa propia. El mandatario no abrió el gabinete a otros espacios de la alianza electoral ni incorporó dirigentes con caudal de votos propio, sino que premió el trabajo de funcionarios de perfil técnico.

La designación de Agustín Ríos como ministro de Gobierno y Trabajo luego de la salida de Fabián Gatti es el ejemplo más claro de esa estrategia. No se trata de un outsider ni de una figura de recambio generacional disruptivo, sino de un cuadro técnico-administrativo que conoce al dedillo el funcionamiento interno del Estado.

El cambio de nombres implica también el envío de un nuevo proyecto de Ley de Ministerios para modificar la estructura gubernamental. El movimiento, que se esperaba desde la derrota electoral que privó a Juntos Somos Río Negro (JSRN) de representación en el Congreso , se produce pocos días antes de la paritaria con la Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) . El gremio, que desde diciembre detenta una conducción más combativa que la anterior, ya anunció que el inicio de clases corre peligro si no se actualizan los salarios.

Luego de las elecciones de medio término se especuló con que la administración provincial sumaría peso territorial al incluir en su esquema de gobierno a representantes de Juntos Defendemos Río Negro , la alianza que Weretilneck selló con intendentes de distintas agrupaciones políticas, pero las modificaciones recientes demostraron que el oficialismo prefirió recostarse sobre sí mismo.

El caso paradigmático es el del flamante ministro Agustín Ríos, quien comenzó a tener un rol importante en el gobierno hace ya unos años, bajo el ala de Rodrigo Buteler , cuando el actual intendente de Cipolletti se desempeñaba como ministro de Gobierno de Arabela Carreras . Desde entonces, Ríos se consolidó como un joven en ascenso en áreas del Estado con peso administrativo, como Asuntos Electorales, Personas Jurídicas, Municipios y, finalmente, la secretaría de Gobierno.

Agustín Ríos y Fabián Gatti

En cada una de las elecciones provinciales y nacionales de los últimos años, Ríos fue -junto al abogado Damián Torres, hoy vicepresidente La Libertad Avanza- uno de los responsables de llevar adelante la arquitectura electoral de JSRN como apoderado legal del partido. Ese rol, poco visible pero central, lo posicionó como un operador técnico clave para Weretilneck.

Siempre en el radar

Ríos tuvo un breve desplazamiento a un área de poco peso político luego de un conflicto con el exministro Federico Lutz. Aquel corrimiento marcó un límite interno, pero también dejó en evidencia que el funcionario no había salido del radar del gobernador. Con la salida de Lutz y la llegada de Fabián Gatti, volvió a su lugar habitual.

Hoy, el viedmense de 39 años corona un recorrido típico del “riñón albertista”. Lealtad, eficacia operativa y un perfil bajo que no le hará sombra al gobernador. Más que un salto, su ascenso parece una formalización de funciones. Dentro de JSRN más de uno duda sobre su experiencia para "atajar los pelotazos que se le vienen".

Por su parte, el nombramiento de la concejal barilochense Natalia Almonacid en la secretaría de Gobierno tiene distintas lecturas. Por un lado, le quita al intendente Walter Cortés una voz crítica en el Legislativo local al mover a una dirigente con proyección que nunca se sintió cómoda en su lugar de opo-ficialista. Por otro lado, esa salida obliga al jefe comunal de la joya de la Patagonia a articular con la ahora funcionaria provincial.

Cambios en el IPROSS y en Turismo

El traspaso de Turismo al ministerio de Desarrollo Económico y Productivo es solo una cuestión administrativa. Con la existencia de la Agencia de Turismo Provincial (ATUR), manejada junto con el sector privado, la Secretaría específica pierde relevancia. En este sentido, el gobierno rionegrino busca alinear algunos nombres que implicarán un crecimiento en la planta del personal público.

52309729527_5f1e77f055_c.jpg Marcela Ávila, la legisladora de confianza para la transición.

Otro dato que excede lo técnico es la designación de Ivana Porro al frente del Ipross, la obra social de la provincia, en reemplazo de Marcela Ávila. Porro, esposa del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, venía desempeñándose como vicepresidenta del organismo.

Por su parte Sánchez es, probablemente, uno de los funcionarios que más poder acumuló en los últimos meses. Su crecimiento interno contrasta con versiones previas que lo ubicaban fuera del área económica. Hoy no solo sigue en Hacienda, sino que amplía su influencia indirecta sobre un organismo clave y siempre sensible como la obra social provincial.

Reordenamiento defensivo en Educación

Una de las ministras que se veía afuera del gobierno es la de Educación, Patricia Campos, de quien se rumoreaba que sería reemplazada por Mónica Silva, que en diciembre dejó su bana en el Senado. Sin embargo, según afirman fuentes del gobierno, el mandatario la necesita para confrontar con el gremio docente, como hizo en 2024 y 2025, cuando pudo enfrentar con éxito los reclamos del sector. De ahí que se anunciaran varios cambios en la cartera pero se mantuviera a su titular.

WhatsApp Image 2026-01-17 at 00.25.09 Patricia Campos, ministra de Educación y Derechos Humanos

El discurso oficial en Educación habla de “nuevo impulso”, “oxigenar” y “Estado más cercano”. Sin embargo, el análisis fino muestra que el gobernador optó por una renovación controlada.

Weretilneck ascendió a Marcela Strahl como a la dirección general de Educación; nombró a Adrián Sánchez al frente de la dirección de Educación Primaria; a Agustina Serra como responsable de la dirección de Educación de Jóvenes y Adultos; a Aurelia Sosa en la subsecretaría de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo; y a Ceferino Ullua como coordinador de Convenios Escolares.

Educación sigue siendo uno de los frentes más complejos de una gestión provincial atravesada por demandas gremiales, problemas de infraestructura y en salud que continúan bajo la lupa. En ese contexto, Weretilneck parece optar por perfiles orientados a sostener el funcionamiento cotidiano del sistema y contener el conflicto, antes que por figuras con proyección política propia.