Renunció Fabián Gatti, la primera baja del gabinete de Alberto Weretilneck tras el traspié del 26-O

Fabián Gatti presentó su renuncia al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro , en el que supone el primer movimiento de peso en el gabinete de Alberto Weretilneck tras las elecciones de octubre que golpearon al oficialismo provincial. El gobernador ya había planteado la necesidad de un recambio en algunas áreas de cara a la segunda etapa de su mandato.

Desde el entorno del mandatario indicaron a Letra P que la salida del dirigente oriundo de Cipolletti ya estaba acordada con el Weretilneck y señalaron que Gatti "entiende que hay una etapa que ya cumplió en la función pública", y que incluso había iniciado los trámites para su jubilación.

La cartera de Gobierno aún no tiene un reemplazo confirmado, pero en el funcionariado de la provincia de la Patagonia norte suena con fuerza el nombre de Agustín Ríos , secretario del área.

Como contó Letra P , luego del traspié en las elecciones de medio término que dejaron a Juntos Somos Río Negro sin representación en el Congreso, se abrió un proceso de revisión interna en el equipo de Weretilneck. Desde entonces y hasta ahora sólo se habían producido modificaciones en segundas líneas de Educación, aunque el alejamiento de Gatti es "parte natural del recambio que había planteado el gobernador", indicaron desde su entorno.

Entre las variantes que circularon a finales de 2025, sonaba con fuerza un reordenamiento de funciones en el ministerio de Hacienda , comandado por Gabriel Sánchez , quien podría pasar a cumplir otras tareas sin alejarse del gobierno.

También se especulaba con que Mónica Silva, que concluyó su mandato como senadora, suplantara a Patricia Campos en Educación, aunque hasta ahora la ministra fue ratificada en el cargo.

El ciclo cumplido de Gatti

"Los ciclos empiezan y terminan, y el mío en la función pública concluyó", dijo Gatti en declaraciones al diario Río Negro, luego de una reunión con el gobernador Weretilneck en la que se acordó dar a conocer el fin de su etapa en la gestión provincial.

Luego de haber ocupado distintos cargos y el Ejecutivo provincial, el ex Fiscal de Investigaciones Administrativas de Río Negro y hombre de confianza del gobernador se había sumado al equipo de gobierno en septiembre de 2024, en reemplazo de Federico Lutz.

Su regreso al gabinete tuvo lugar en el marco de una serie de cambios en el tras el primer año de gestión, como entonces contó Letra P.

Un reemplazo “natural”, a confirmar

El secretario de Gobierno, Agustín Ríos, suena como el "reemplazo natural" de Gatti, según evalúan fuentes de la Casa de Gobierno. No sólo es el segundo en la línea de mando, sino que ya viene cumpliendo funciones en la relación con los municipios. "Algo de su impronta ya se ve en el Ministerio", indicaron desde Viedma.

Agustín Ríos y Fabián Gatti Agustín Ríos junto a Fabián Gatti, en una reunión de trabajo.

Ríos tiene un pasado de años en la cartera de Gobierno, donde llegó a ser el segundo en 2021. Aunque se alejó por unos meses debido a diferencias con Lutz, retornó al ministerio con la llegada de Gatti. En su paso previo por la dependencia también había sido director de Asuntos Electorales y de Personas Jurídicas, previo a asumir como subsecretario de Municipios.

La renuncia del hasta ahora ministro de Gobierno se suma a las del secretario de Articulación, Adrián Carrizo, y de la subsecretaria de Innovación, Agustina Erpen, informadas en el último Boletín Oficial. Y abre una etapa de definiciones en un gabinete que hasta ahora había mostrado escasos movimientos tras el golpe electoral.