Santa Fe: la jugada a tres bandas de Maximiliano Pullaro con la reforma laboral de Javier Milei

El plan canje que propuso el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , consistente en aceptar la reducción del impuesto a las Ganancias –y consecuente baja de coparticipación- incluida en el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei a cambio de que la Nación pague la deuda por fondos previsionales, insinúa un movimiento dirigido a múltiples receptores, todos ellos muy poderosos.

El gobierno nacional elevó su controvertida iniciativa de reforma laboral el 11 de diciembre y, tras un fallido intento de tratamiento exprés en el Senado, marcó en el almanaque el mes de febrero para avanzar en el Congreso. En la tarea de juntar votos con los gobernadores se encuentra abocado el ministro del Interior, Diego Santilli , quien todavía no tuvo su foto con Pullaro .

Tras la presentación en sociedad de proyecto se empezaron a escuchar advertencias sobre varios aspectos, entre ellos el que prevé una baja de la alícuota de Ganancias para grandes empresas y la exención del mismo tributo para quienes alquilan o venden propiedades inmuebles, como así también para aquellos que cuentan ingresos por depósitos bancarios.

Al respecto, las alertas sonaron en los gobiernos provinciales –y también municipales y comunales- por una razón muy sencilla: Ganancias es un impuesto coparticipable. Según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Santa Fe sufriría una merma de 97 mil millones de pesos al año.

Casi un mes después del ingreso de la iniciativa mileísta al Congreso, llegó la contraoferta de Pullaro : baja de Ganancias sí, pero a cambio de que la Nación retome la transferencia de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, cortado de cuajo al inicio de la administración libertaria, y salde la deuda acumulada en este ítem.

Cuando se observan los números concretos, se empieza a ver el trasfondo de la movida pullarista. De acuerdo al último “Análisis de las Finanzas Provinciales” que emite periódicamente el ministerio de Economía, el Tesoro santafesino aportó en 2025 –sin contar diciembre, aún no disponible- 221.610,47 millones para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Es decir, más del doble de la potencial caída de ingresos por los cambios en Ganancias.

cuadro previsional santa fe

“Si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 24,65% mayor, lo que habría alcanzado para financiar el total del gasto de capital”, destaca el informe oficial, por si quedaba alguna duda.

Lo antedicho explica sólo la pretensión del gobernador sobre el flujo de fondos previsionales. Falta la deuda acumulada, que en los números de la Casa Gris asciende a 1,5 billón de pesos. Para dimensionar el tamaño del reclamo: según el mismo estudio de la cartera económica santafesina, los ingresos totales por coparticipación de Ganancias fueron de 1,7 billón de pesos.

Jugada a tres bandas en Santa Fe

Si se observa la asimetría de las cifras, y más aún con el perfil del gobierno de Milei, luce improbable que la propuesta de Pullaro goce de gran aceptación en la Casa Rosada. ¿Por qué entonces el gobernador plantearía este plan canje?

Asoman razones políticas. Como contó Letra P, el Círculo Rojo santafesino mira –previsiblemente- con simpatía la agenda de baja de impuestos y flexibilización laboral. De hecho, el propio gobierno provincial presentó una reforma tributaria en esa línea, pero atada a la creación de empleo. En consecuencia, a la gestión santafesina le resultaría inconveniente rechazar de plano una reducción en la presión fiscal a las empresas sin ver lastimado su vínculo con la burguesía local e, incluso, su discurso productivista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005646384477954534&partner=&hide_thread=false Santa Fe tiene su agenda propia de Baja de Impuestos



Con la Devolución de Saldos a Favor y la Ley Tributaria 2026, el Gobierno de Santa Fe reafirma su compromiso con quienes producen y generan empleo



¡Más alivio fiscal para seguir creciendo! pic.twitter.com/mPLIHtNfks — Ministerio de Economía (@MinEconomiaSF) December 29, 2025

Además, una posición de negativa cerrada acercaría a Pullaro al kirchnerismo, al cual considera una mancha venenosa. En particular, teniendo en cuenta que Unidos y La Libertad Avanza tienen un electorado compartido en Santa Fe, que en una magnitud considerable detesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a todo lo que la rodea.

Asimismo, este movimiento le permite al gobernador levantar nuevamente una de sus banderas preferidas: la de la “invencible provincia de Santa Fe”. El reclamo por los fondos previsionales no sólo como pretensión económica sino como causa federal, de gran popularidad en la política provincial.

En definitiva, una jugada a tres bandas para decir no sin decir no. O, en todo caso, para presionar por compensaciones.

La lupa peronista

Se podrá decir, no sin razón, que aún con su extrema dureza, el gobierno de Milei llegó a acuerdos con algunas provincias para comenzar a resolver la disputa por los fondos previsionales. Es el caso de Córdoba, jurisdicción gemela a Santa Fe, que aceptó en 2025 un flujo de 6.000 millones de pesos mensuales.

¿Podría ocurrir algo similar con Pullaro? Muy difícil. Primero, porque en el gobierno santafesino se vanaglorian de una menor dependencia económica de la Nación y, por ende, de una mayor fortaleza para encarar una negociación. Segundo, porque un acuerdo en términos débiles implicaría un costo significativo en la política interna de la Bota.

Es que el peronismo, y en particular el sector que lidera el exgobernador Omar Perotti, tiene la lupa en mano ante potenciales tratativas. En ese segmento justicialista recuerdan con nitidez la férrea oposición del hoy oficialismo al acuerdo alcanzado con la Casa Rosada en 2022 por otra deuda, la del 15% del total de la masa coparticipable que se destinaba a financiar a la ANSES. “Todo Unidos se reunió en la Facultad de Derecho de Santa Fe para decir que estábamos entregando la provincia”, apuntan.

Omar Perotti y Walter Agosto

Por eso, en el tratamiento de presupuesto provincial 2026, desarrollado a fines del año pasado, el perottismo pasó facturas. En aquella oportunidad, el exministro de Economía y hoy diputado provincial Walter Agosto señaló que en el cálculo de gastos y recursos “hay un significativo monto de 616 mil millones de pesos que provendrían de la liquidación de títulos públicos que la provincia tiene en cartera” y que la renta por esos bonos “permitió financiar el 50% de la inversión real directa en el año 2024 y casi el 30% de 2025”.

En la misma línea, la presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, subrayó que “cuando se produjo el acuerdo con la Nación, en esta Legislatura se decía con mucho énfasis que el acuerdo era muy malo, que eran papelitos mojados. Lo decían diputados y diputadas del hoy oficialismo”. Hay allí cuentas pendientes.