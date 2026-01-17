Javier Milei copó Jesús María: mística de masas, proyección 2027 y fuerte aval a Gabriel Bornoroni

En Jesús María , Javier Milei salió a comerse el anfiteatro de la Doma y el Folklore insignia de Córdoba . Y lo logró. Tuvo una noche redonda, donde conjugó su momento de mejor sintonía con la sociedad, con la inmediatez del contacto cara a cara con la multitud, como pocas veces (o ninguna) ocurrió en dos años que lleva como Presidente.

El “¡Presidente!, ¡Presidente!" y el “¡Milei, Milei!” que tronaron desde las gradas y el campo es justamente lo que fue a buscar. Se codeó, con los convenientes filtros de seguridad, con 30 mil personas que esencialmente fueron a vivar al Chaqueño Palavecino , el cantante popular que reventó la taquilla en el recinto festivalero.

Esa multitud representa una masa esencialmente federal y heterogénea: vecinos locales (muy afines a las ideas libertarias), hombres y mujeres de campo, muchos jóvenes y particularmente familias llegadas del interior del interior del país. Casi un muestreo nacional en pequeña dosis .

Milei arribó a Córdoba pasadas las 23 y de allí se trasladó en helicóptero al anfiteatro, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Ingresó directamente por uno de los extremos del campo de doma, en un recorrido tipo boxeador que va camino el ring, que marcó su primer contacto directo con el público y se encontró en un palco especialmente armado en la platea frente al escenario.

Allí lo esperaban los primos Lule y Martín Menem, los diputados Gabriel Bornoroni, Gonzalo Roca y Luis Picat, además del intendente local, el radical con peluca, Federico Zárate, y el presidente de la comisión del festival, Juan López.

Esa foto sintetizó su ala política: los Menem, alineados con “el Jefe”, Karina Milei; y Bornoroni como cabeza de playa de La Libertad Avanza en Córdoba.

milei menem picat zárate jesús maría Javier Milei firmó autógrafos desde el palco ubicado en un lugar central del anfiteatro del Festival de Jesús María

Todo se desarrolló con un impresionante operativo de seguridad, que incluyó requisas y el desalojo de la prensa de la zona de plateas donde cubre habitualmente su labor.

El libreto de Javier Milei

La llegada de Milei fue coordinada y guionada al milímetro con la presencia del Chaqueño en el escenario. Fueron dos rutinas en paralelo: el salteño cantaba sus hits; Milei saludaba, firmaba autógrafos y hacía selfies. Compartieron protagonismo, cartelera y hasta segundos de aire en la transmisión oficial.

En las pantallas gigantes del escenario y rincones del anfiteatro una placa lo saludaba: “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/2012390467179053262&partner=&hide_thread=false ¡Un tema a pedido del presidente Javier Milei!



El mandatario se sumó al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y compartió "Amor salvaje" junto al Chaqueño Palavecino.#SeSienteArgentina en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/D8u8VcdhhV — TVP (@TV_Publica) January 17, 2026

El momento cumbre llegó con una secuencia que dejó absortos a todos: Palavecino saludó al Presidente y éste le pidió el tema “Amor salvaje”. El cantor lo invitó a subir el escenario y terminaron haciendo el tema a dúo.

Milei dejó por un momento de lado su pose de rockstar y cambió su clásica interpretación de Panic Show, de La Renga, para leer y entonar los estribillos del mencionado hit folklórico. “¡Bien, aprobado!, le dijo el cantautor salteño. “Gracias por dejarme arruinar el tema”, devolvió un Milei que tuvo en el Festival escenario, público y micrófono como nunca antes ninguna otra autoridad nacional.

La mirada puesta en 2027

Si no fuera que estamos a solo tres meses de realizadas las elecciones legislativas de medio término y que faltan todavía 22 largos meses para que se discuta nuevamente el poder nacional, bien podría decirse que Milei ayer plantó su primera semilla en el proceso de intentar la reelección en octubre de 2027.

Varios cambios de actitud sugieren ese camino y lo muestran en rol más proselitista que combativo. Al parecer, agrede e insulta un poco menos.

Salió a caminar el país, con primera escala en una de las provincias que más lo votó. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, dijo en Jesús María. Antes de pedir el tema al Chaqueño, definió sus sentimientos por Córdoba como un “amor salvaje”.

jesús maría bornoroni milei Gabriel Bornoroni recibió a Javier Milei en el Festival de la Doma y el Folklore

También volvió sobre sus pasos respecto de los festivales populares, a los que había criticado años atrás. “(Este Festival) nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”, valoró, para sorpresa de muchos.

En lo político, el Presidente marcó territorio. Con el gobernador Martín Llaryora (extendió sus vacaciones) y el oficialismo cordobés no hubo contacto. Fue una decisión premeditada.

El colorido político unánimemente violeta que se vio anoche en el palco del Festival, contrastó con las fotos de archivo, que muestran al expresidente Néstor Kirchner en 2004, subido al escenario Martín Fierro, previo haber sido recibido por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Lo mismo ocurrió con Mauricio Macri en 2017, cuando participó de la fiesta criolla junto con el entonces gobernador Juan Schiaretti.

Milei, en cambio, dispuso todo el anfiteatro y los flashes para él solo.

Gabriel Bornoroni, la promesa libertaria en Córdoba

La visita estuvo vaciada de contenido institucional y el mensaje gestual fue claro: el Presidente vino a darse un baño de popularidad. A jugar con cartas marcadas y con su estilo disruptivo.

Esa determinación dejó también fuera de la foto a buena parte de sus aliados en Córdoba. El senador Luis Juez, que se proclama alfil del Presidente y busca su bendición para intentar -por cuarta vez- llega a gobernar Córdoba, tampoco fue parte de la movida. Una oportuna salida de vacaciones lo excluyó de la foto, aunque envió como emisario a su hermano mellizo, el legislador Daniel Juez.

Peor la pasó el radical Rodrigo de Loredo, que también se planta para disputar la Provincia el año que viene, aunque desde el llano. Hay versiones cruzadas respecto de si fue invitado o no a sumarse a la comitiva libertaria, pero lo concreto es que el exdiputado terminó compelido a hacer la suya y recorrió el Festival este jueves, un día antes del desembarco presidencial. Bien lejos de los flashes y del calor del poder oficialista.

selfies milei jesus maría Selfies y autógrafos en una Jesús María violeta

El principal beneficiario de la movida -además del propio Milei- fue el jefe del bloque oficialista en Diputados, Bornoroni. El estacionero cordobés no sólo es el hombre del Presidente en Córdoba y quien ofició de organizador y vocero de su visita a la provincia, sino también el primer anotado para pelear la gobernación el año que viene, en nombre de la escuadra violeta.

Bornoroni suma puntos en el universo libertario y se aferra a la “teoría Karina”, la hermana del Presidente y armadora política, que quiere competir en cada distrito con un candidato libertario puro, en desmedro de alianzas amplias o generosas.

Karina, y especialmente Bornoroni, remiten a lo que pasó en octubre último, cuando el ignoto amigo del diputado, Gonzalo Roca, aplastó a la estructura del peronismo, que llevaba como primer candidato a diputado al tres veces gobernador Schiaretti.

“La marca de LLA pesa. Con eso nos alcanza para ser competitivos”, repiten en la trinchera libertaria. Y con esa consigna salen a recorrer el país.