Discusión 2027

Encuesta en Córdoba: el 66% pide un cambio y la mayoría mileísta prefiere a De Loredo para capitalizarlo

El radical inicia el año con 44,3% de imagen positiva y supera a Juez. El 54% no conoce a Bornoroni, pese a su alto perfil libertario. ¿Nuevo clima de época?

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Rodrigo de Loredo y Federico Zárate en el Festival de Jesús María

Rodrigo de Loredo y Federico Zárate en el Festival de Jesús María

La última encuesta de la consultora Opiniones y Tendencias arroja los primeros números sobre el posicionamiento de quienes aspiran a disputar el gobierno de Córdoba en 2027. El informe provincial, realizado sobre 2.013 casos, coloca a Rodrigo de Loredo con ventaja en términos de imagen frente a otros dirigentes como Luis Juez y Gabriel Bornoroni, alfil de Javier Milei.

Notas Relacionadas
Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer, presidente de la UCR Córdoba.
Desafío 2027 | Córdoba

El verano de De Loredo: alambrar intendentes, recorrer el interior y puntear su plan de gobierno

Por  Yanina Babiachuk

El exjefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados inicia la anticipada carrera electoral con una imagen positiva del 44,3% y una negativa del 39,4%. Estas cifras lo ubican por encima de la valoración actual del gobernador Martín Llaryora, quien registra un 36,3% de positiva frente a un 61,3% de negativa, según el informe.

Mejor que Luis Juez

El dato que entusiasma a la escudería del radical es el contraste con sus competidores directos por el liderazgo de la oposición. Juez mantiene un piso de adhesión del 35,6%, pero carga con la imagen negativa más alta de los nombres medidos, alcanzando el 59,9%.

Resumen Ejecutivo Enero 2026

Encuesta exclusiva para Letra P revela cómo arrancan posicionados los dirigentes que ya miran el '27

La mano derecha de Karina Milei en Córdoba, pese a dos años de alta exposición y de encabezar el armado libertario en la provincia, padece un nivel de desconocimiento del 54,1%. La imagen positiva de Bornoroni se ubica en el 25,3%.

Quién representa mejor a Javier Milei

Aunque De Loredo se encuentra fuera del esquema orgánico de La Libertad Avanza, el cruce de datos por voto presidencial sugiere que su figura permea mejor en el electorado oficialista que la de los propios referentes libertarios.

Entre quienes votaron a Javier Milei en las generales de 2023, De Loredo cosecha un 53,4% de imagen positiva, superando el 46,2% que obtiene Bornoroni en ese mismo segmento.

de loredo fassi zárate

Esta transversalidad es la carta que el dirigente boinablanca intenta jugar para presentarse como la síntesis del electorado de Milei en Córdoba, sumando además su capital de conocimiento por encima del estacionero libertario o su excompañero de alianza en 2023.

Este jueves De Loredo comenzó con las giras que había prometido para pasear su ambición provincial. Estuvo en el Festival de Jesús María rodeado de legisladores encabezados por Alejandra Ferrero y autoridades municipales que serán su soporte para a aventura electoral que, según dijo, no lo encontrará en otra posición que no sea en la pelea por la gobernación.

parrilla festival de loredo jesus maría

La selección de la escudería fue pensada. Hubo foto e intercambio de una taba de la suerte con el radical con peluca y anfitrión del festival, Federico Zárate; y conversaciones a cielo abierto con otro filomileísta como Andrés Fassi, quien retomó las giras públicas después de su pelea con Chiqui Tapia, hoy en la picota pública por los negocios de la AFA.

También hubo contacto con la gente, el objetivo natural de la recorrida popular. La vuelta no le salió gratis, porque tuvo que pagar una ronda de fernet con coca a los comensales que lo reconocieron y que no podían salir de La Parrilla de Pipi por la intensa lluvia de la noche del jueves.

¿Clima de cambio en Córdoba?

Más allá de los nombres que rodeen el proyecto, el dato más contundente del relevamiento que ofrece el informe de Francisco Venturini, integrante del equipo técnico del radical, es el humor social frente a la continuidad del proyecto provincial.

Ante la pregunta sobre la posición frente a las próximas elecciones a gobernador, un 65,9% de los cordobeses manifiesta que "prefiere que haya un cambio", mientras que solo un 21% opta por la continuidad del actual esquema.

de loredo jesus maria festival
Rodrigo de Loredo, intendentes y legisladores de la UCR en el Festival de Jesús María

Rodrigo de Loredo, intendentes y legisladores de la UCR en el Festival de Jesús María

Pese a este clima de época, la encuesta (realizada bajo metodología CAWI con un margen de error del +/- 2,2%) deja ver que la oposición aún debe resolver su fragmentación interna.

Mientras De Loredo ostenta mejores números de imagen y una ligera ventaja en intención de voto, la alta negatividad de Juez y el techo de desconocimiento de Bornoroni plantean interrogantes sobre quién podrá finalmente capitalizar ese deseo de cambio que dice leer la primera encuesta de varias que vendrán en una pelea electoral que se anticipó un año.

Temas
Notas Relacionadas
RodrIgo de Loredo en la juntada radical 2024
la interna boinablanca

De Loredo cierra el año con empanadas, karaoke y la mirada en 2027

Este viernes será el anfitrión de su tradicional almuerzo de fin de año en Córdoba. Discurso “espontáneo” con el foco en la gobernación. Ausentes con aviso.
Rodrigo de Loredo habla ante los referentes de su espacio en la UCR Córdoba
La interna eterna

De Loredo apuesta a ser el más opositor a Llaryora: cierre de año sin menciones a Juez y Bornoroni

Respaldo de intendentes y legisladores. Ejes de la campaña y un potencial gobierno puro UCR. Palos al peronismo por “congelar la provincia”.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Toto Caputo.
ES LA ECONOMÍA

Todo marcha acorde al plan

Por  Marcelo Falak
El Banco Central aprovecha los dólares por la emisión de deuda del sector corporativo y se ganó la felicitación del FMI.
CLINK, CAJA

Las empresas toman deuda en dólares, el BCRA aprovecha para sumar reservas y el FMI celebra

Por  Lorena Hak
Máximo Kirchner y Axel Kicillof: máxima tensión en el escenario de la derrota.
PERONISMO EN LLAMAS

Ultimátum del MDF a La Cámpora: Kicillof conduce el PJ bonaerense o hay guerra

Por  Macarena Ramírez
General Motors pausó su actividad todos los meses una semana durante el segundo semestre.
CRISIS SOBRE RUEDAS

General Motors mantendrá el freno de mano a la producción en 2026 y ya opera con la mitad del personal

Por  Manuel Parola