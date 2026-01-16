Encuesta en Córdoba: el 66% pide un cambio y la mayoría mileísta prefiere a De Loredo para capitalizarlo

La última encuesta de la consultora Opiniones y Tendencias arroja los primeros números sobre el posicionamiento de quienes aspiran a disputar el gobierno de Córdoba en 2027. El informe provincial, realizado sobre 2.013 casos, coloca a Rodrigo de Loredo con ventaja en términos de imagen frente a otros dirigentes como Luis Juez y Gabriel Bornoroni , alfil de Javier Milei .

El exjefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados inicia la anticipada carrera electoral con una imagen positiva del 44,3% y una negativa del 39,4%. Estas cifras lo ubican por encima de la valoración actual del gobernador Martín Llaryora , quien registra un 36,3% de positiva frente a un 61,3% de negativa, según el informe.

El dato que entusiasma a la escudería del radical es el contraste con sus competidores directos por el liderazgo de la oposición. Juez mantiene un piso de adhesión del 35,6%, pero carga con la imagen negativa más alta de los nombres medidos, alcanzando el 59,9%.

La mano derecha de Karina Milei en Córdoba, pese a dos años de alta exposición y de encabezar el armado libertario en la provincia, padece un nivel de desconocimiento del 54,1%. La imagen positiva de Bornoroni se ubica en el 25,3%.

Aunque De Loredo se encuentra fuera del esquema orgánico de La Libertad Avanza, el cruce de datos por voto presidencial sugiere que su figura permea mejor en el electorado oficialista que la de los propios referentes libertarios.

Entre quienes votaron a Javier Milei en las generales de 2023, De Loredo cosecha un 53,4% de imagen positiva, superando el 46,2% que obtiene Bornoroni en ese mismo segmento.

de loredo fassi zárate

Esta transversalidad es la carta que el dirigente boinablanca intenta jugar para presentarse como la síntesis del electorado de Milei en Córdoba, sumando además su capital de conocimiento por encima del estacionero libertario o su excompañero de alianza en 2023.

Este jueves De Loredo comenzó con las giras que había prometido para pasear su ambición provincial. Estuvo en el Festival de Jesús María rodeado de legisladores encabezados por Alejandra Ferrero y autoridades municipales que serán su soporte para a aventura electoral que, según dijo, no lo encontrará en otra posición que no sea en la pelea por la gobernación.

parrilla festival de loredo jesus maría

La selección de la escudería fue pensada. Hubo foto e intercambio de una taba de la suerte con el radical con peluca y anfitrión del festival, Federico Zárate; y conversaciones a cielo abierto con otro filomileísta como Andrés Fassi, quien retomó las giras públicas después de su pelea con Chiqui Tapia, hoy en la picota pública por los negocios de la AFA.

También hubo contacto con la gente, el objetivo natural de la recorrida popular. La vuelta no le salió gratis, porque tuvo que pagar una ronda de fernet con coca a los comensales que lo reconocieron y que no podían salir de La Parrilla de Pipi por la intensa lluvia de la noche del jueves.

¿Clima de cambio en Córdoba?

Más allá de los nombres que rodeen el proyecto, el dato más contundente del relevamiento que ofrece el informe de Francisco Venturini, integrante del equipo técnico del radical, es el humor social frente a la continuidad del proyecto provincial.

Ante la pregunta sobre la posición frente a las próximas elecciones a gobernador, un 65,9% de los cordobeses manifiesta que "prefiere que haya un cambio", mientras que solo un 21% opta por la continuidad del actual esquema.

de loredo jesus maria festival Rodrigo de Loredo, intendentes y legisladores de la UCR en el Festival de Jesús María

Pese a este clima de época, la encuesta (realizada bajo metodología CAWI con un margen de error del +/- 2,2%) deja ver que la oposición aún debe resolver su fragmentación interna.

Mientras De Loredo ostenta mejores números de imagen y una ligera ventaja en intención de voto, la alta negatividad de Juez y el techo de desconocimiento de Bornoroni plantean interrogantes sobre quién podrá finalmente capitalizar ese deseo de cambio que dice leer la primera encuesta de varias que vendrán en una pelea electoral que se anticipó un año.