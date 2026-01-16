El Gobierno insiste con su reforma laboral y mete más presión a los gobernadores: "El proyecto no se toca"

"El proyecto no se toca": el Gobierno insiste con su reforma laboral y mete más presión a los gobernadores

Luego de dos semanas de poca actividad política, a raíz del receso vacacional de varios ministros, el Gobierno reactivó este viernes su mesa política con una definición clara: no cederá ante el reclamo de los gobernadores , que presionan por cambios en algunos artículos de la reforma laboral . “Escuchamos a todos, pero el proyecto no se toca”, advierte la cúpula libertaria.

La ratificación del plan se conoció esta tarde, tras la reunión de la mesa política de la Casa Rosada. El encuentro comenzó a las 10 y se desarrolló en el despacho que el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , tiene en la planta baja de la sede gubernamental.

Sin la presencia de Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei , participaron del encuentro el ministro de Economía Toto Caputo ; su par de Interior, Diego Santilli ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en Senado, Patricia Bullrich ; el asesor Santiago Caputo ; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt .

Con esa decisión, el oficialismo lleva al límite el vínculo con los mandatarios provinciales aliados, quienes desde hace algunos días vienen solicitando a la administración nacional cambios en las escalas del Impuesto a las Ganancias . Si bien el argumento que esgrimen en las provincias es una pérdida de recaudación generalizada , en Balcarce 50 dejaron en claro que si la ley se aprueba tal y como está habrá un repunte de la economía que beneficiará a los gobernadores.

"En un año los gobernadores verán reactivado el mercado laboral y sus economías con este proyecto. Ellos están de acuerdo en eso y saben sus beneficios", aseguran en La Libertad Avanza .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2011419431101145425&partner=&hide_thread=false - Che, ¿cómo puede ser esto?

- Bueno, te la tenes que comer.

- Sé que no es culpa de la gente. Es del sistema que lo avala y lo permite.



El sistema laboral de hoy te hace pensar mil veces antes de invertir y contratar.



La reforma laboral es más que necesaria. pic.twitter.com/yiWgstOQRk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 14, 2026

El Gobierno tiene en agendas otras reformas

La reforma laboral es una de las prioridades del Gobierno; sin embargo, no es el único tema de la agenda que se pondrá sobre la mesa este año. De hecho, según pudo saber Letra P, el jefe de Estado tiene previsto enviar al Congreso tres nuevos proyectos para modificar las leyes de Seguridad Interior, Inteligencia y Defensa Nacional, que en su conjunto han garantizado, desde el regreso de la democracia, derechos y garantías constitucionales básicas.

El contenido de esa iniciativas está siendo elaborado por Bullrich y Caputo, la senadora y el asesor que controlan de manera política el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia, que en los papeles comandan Alejandra Monteoliva y Cristian Auguadra, respectivamente.

En paralelo, se espera que la totalidad de la mesa política vuelva a ponerse en marcha para avanza con la reforma del Código Penal y la denominada Ley de Glaciares.

Más allá de las gestiones políticas de los funcionarios con los gobernadores dialoguistas y los bloques aliados en ambas cámaras legislativas, la mesa política de Milei funciona como un espacio de contención para las internas en su equipo. De hecho, el Presidente activó esas reuniones para calmar las disputas de poder entre el sector de Karina Milei y el de Caputo.

Los respaldos que consiguió el Gobierno

Pese a que la administración central les aclaró a los gobernadores que no tocarán el proyecto de reforma laboral, todavía está en estudio algún otro tipo de concesión política o económica como moneda de cambio. En varias provincias insisten con la reactivación de las obras públicas, nuevos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o el saldo de deudas de las cajas jubilatorias.

El encargado de recibir esos reclamos sector por sector es Diego Santilli, que viene de reunirse con varios mandatarios. De hecho, en su entorno dejaron trascender que Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) apoyarán las iniciativas del oficialismo, tras los viajes que hizo el ministro a sus provincias.

Santilli también tenía previsto reunirse este viernes con Sergio Ziliotto (La Pampa), horas después de la reunión de mesa política, pero hubo un cambio de último momento. El gobernador se comunicó de manera telefónica con el funcionario y canceló el encuentro por "cuestiones personales". En la Casa Rosada aclararon, de todos modos, que la visita del mandatario provincial podría ser reprogramada para la próxima semana.

"Estamos en un ping pong con los gobernadores. Sus reclamos son atendibles, pero la reforma tal como está es un beneficio para ellos mismos", analizan en los pasillos de Balcarce 50. La estrategia del oficialismo es convencer a los gobernadores que la reactivación de sus economías llegará el año que viene, en el medio de la campaña electoral 2027.