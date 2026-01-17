Javier Milei anunció que se suma a la Junta de la Paz global que organiza Donald Trump

El presidente Javier Milei anunció este sábado que Argentina formará parte del Board of Peace (Junta de la Paz), una organización de alcance global creada por Donald Trump. La iniciativa busca establecer una plataforma de resolución de conflictos, teniendo como prioridad inmediata la pacificación de la Franja de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei calificó la invitación como un "honor" y destacó que el país participará en calidad de miembro fundador. "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad", expresó el mandatario argentino en su cuenta de X que apoya sin fisuras todas las iniciativas trumpistas como la reciente invasión a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

La invitación le llegó al Presidente mediante una carta firmada por Trump. “Como presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado miembro fundador y a formar parte del estatuto de la Junta de Paz, representada por usted”, escribió.

El mandatario estadounidense subrayó el carácter inédito del espacio propuesto. “Esta Junta será única en su género, nunca ha habido nada parecido”, afirmó, y aclaró que “cada Estado miembro podrá designar a un representante autorizado para que asista y participe en las reuniones en su nombre”.

Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026 Los objetivos del Board of Peace de Donal Trump Según detalló el jefe de Estado, la organización nace bajo el liderazgo de Trump con la premisa de promover una "paz duradera" en regiones devastadas por la guerra. La inclusión de Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

Donald Trump El primer objetivo declarado de la junta es mediar y estabilizar la situación en Medio Oriente tras años de conflicto, y resolver, particularmente la situación en la Franja de Gaza. Además, el organismo funcionará como un foro de cooperación para naciones que mantengan una postura firme contra el terrorismo internacional. Se espera que la organización utilice canales alternativos a los organismos tradicionales (como la ONU) para acelerar acuerdos de paz, una especie de diplomacia directa. Este movimiento posiciona a la Argentina como el principal aliado de la administración Trump en el hemisferio sur, asumiendo una "responsabilidad de escala global" que excede la agenda regional. La formalización del ingreso de Argentina al Board of Peace marca un quiebre con la histórica política de neutralidad o mediación multilateral del país, volcándose hacia una diplomacia de "alineamiento activo" con las potencias occidentales en los conflictos más sensibles del siglo XXI.

