Gabriela Lena: "La UCR de Entre Ríos tiene que recuperar su identidad"

Gabriela Lena pasa los días de verano en su Chajarí natal, una pequeña ciudad citrícola al norte de Entre Ríos . Mientras espera que se retomen las sesiones en la Cámara de Diputados de la provincia, la legisladora de la UCR reparte sus días entre su trabajo como escribana y su pasión mayor: el hockey.

Cuando puede, participa de fiestas populares de la zona, un clásico de los veranos en la provincia. Lena terminó el año con más polémica de la habitual: presidió la Comisión de Juicio Político que estudió el caso de la jueza del Superior Tribunal de Justicia Susana Medina . Como contó Letra P hace unos días, ese juicio terminó desestimándose, porque la comisión no logró firmar dictamen y vencieron los plazos para iniciar el enjuiciamiento .

Tras ese frente de conflicto, enero empezó para Lena con la mira puesta en las próximas elecciones internas que afrontará su partido. La UCR elegirá autoridades en el primer semestre del año y enfrenta el desafío de llegar con aire suficiente a las negociaciones que comenzarán en la segunda mitad de 2026 de cara a las elecciones ejecutivas provinciales.

La diputada provincial por la UCR Gabriela Lena pasa los días de verano en Chajarí, su ciudad natal.

-Perdimos mucha vigencia nacional y nos transformamos en un partido que gobierna municipios o provincias, dentro de las coaliciones. Ahora, depositamos muchas esperanzas en el nuevo presidente del Comité Nacional. En ese marco, en Entre Ríos tenemos que unirnos más, tener una vocación aliancista sin perder nuestra identidad . Los partidos políticos tradicionales están crisis. Si no logramos aggiornarnos corremos riesgos y corre riesgo la democracia, que solo se sustenta con partidos fuertes.

-¿Perdió identidad el radicalismo entrerriano?

-No. Somos parte del gobierno y la vicegobernadora es radical. Muchas leyes que apoyamos o sancionamos tienen que ver con nuestros pedidos, con nuestra plataforma, con la esencia radical. Por ejemplo, la transparencia y la ética pública, ficha limpia, la quita de privilegios. Inclusive la reforma electoral.

-¿Quiere ser presidenta de la UCR?

-No sé si me interesa, es el momento de personas que tengan consenso dentro del partido, que tengan vocación de diálogo y que se planten ante reclamos de nuestro gobernador, que no es de nuestro partido, en cosas que a veces podemos no estar de acuerdo. Si sirvo, pondré la cara, como siempre lo hice. Todavía no hay nombres, aún no entramos en esa rosca.

La alianza con La Libertad Avanza

-¿La alianza con La Libertad Avanza debería sostenerse?

-No sé. Sí deberíamos mantener Juntos por Entre Ríos, porque hoy somos gobierno y a Juntos no lo integra LLA. Fuimos socios estratégicos en las elecciones nacionales, pero no sé cómo va a ser de aquí en adelante. Tampoco sé si LLA quiere una alianza para las elecciones provinciales.

-Hay diferencias.

-Con el gobierno nacional nos unen algunas situaciones, pero tenemos diferencias. Javier Milei logró frenar la inflación, pero yo sigo creyendo en el Estado presente, en la educación pública y de calidad. Por eso no sé si habrá alianza provincial. Cuando veo el avasallamiento de derechos duele y estamos en contra.

-¿La UCR tiene expectativas de candidaturas propias en 2027?

-Siempre está esa expectativa. Posiblemente no se dé, porque Rogelio Frigerio tiene la posibilidad de reelegir y eso dificulta un armado propio radical, pero nunca la resignamos.

hockey Lena Hay equipo. Lena en la cancha de hockey.

-Entre otros municipios que gobierna la UCR está Concordia. ¿Qué opina de la medida de Francisco Azcué de desvincular a 130 trabajadores?

-La plata no alcanza y hoy el Estado no puede hacerse cargo. Cuando en una casa no alcanza el dinero, uno achica gastos. No podés mantener empleados a los que no se les puede pagar. No creo que a Azcué le haya gustado hacer lo que hizo, pero era necesario.

El juicio político a Susana Medina

-¿Cuál es su balance como presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados sobre el jury a Medina que no fue?

-Hicimos un buen trabajo. Reunimos todas las pruebas y las estudiamos. Los plazos que establece la Constitución provincial son sumamente perentorios y aun así nos reunimos todas las veces y leímos todo, fue muchísima documentación y pudimos escuchar a la doctora Medina en su descargo. No de manera personal, por Zoom, pero le hicimos todas las preguntas. No hubo ni cambio de rumbo ni falta de pruebas.

-¿Qué pasó entonces?

-No pudimos ponernos de acuerdo los 19 diputados de la comisión para firmar un dictamen que la acusara o desestimara la denuncia. Había legisladores indecisos por una simple razón: hasta dónde los vocales del STJ pueden tener sus propios privilegios. Medina no era diferente a varios de los que estaban ahí.

Lena Fiesta del Cordero Lena, durante la Fiesta provincial del cordero en San Jaime.

-¿Con privilegios se refiere al régimen especial del que goza la Corte?

-La discusión tenía que pasar por un cambio de este sistema que termina siendo sumamente injusto para el resto de los poderes del Estado. No quiero ser arrogante, pero en este sistema republicano los poderes se deben controlar entre sí. El compromiso como legisladores en febrero es discutir el régimen de licencia y viáticos para el STJ.

La agenda legislativa en Entre Ríos

-¿Qué otras prioridades tiene la agenda legislativa 2026?

-Se viene la reforma previsional. Sabemos que va a ser compleja en todo sentido. Tenemos pendiente con media sanción del Senado la creación de la comisión investigadora de la deuda pública del Estado, que nos hace poner un freno y claridad en lo que nuestro gobierno va a hacer e investigar qué pasó con la deuda en gobiernos anteriores.

-¿Y en su agenda particular?

-Me preocupa mucho el tema educativo, el bullying y el ciberbullying. Estamos trabajando con el Consejo General de Educación, porque más allá de los temas económicos de la urgencia diaria, tenemos que ocuparnos de estas cuestiones sociales. Presentamos un proyecto de ley haciendo hincapié en la prevención, incluyendo aspectos como la responsabilidad parental, inclusive con multas.