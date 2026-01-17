Neuquén: quiénes conforman la nueva liga de intendentes que busca quedarse con el PJ

Tres intendentes del peronismo de Neuquén se unieron para conformar una opción territorial e ir por la presidencia del PJ . Se trata de José Asaad (Vista Alegre), Javier Huillipan (Mariano Moreno) y Gonzalo Núñez (San Patricio del Chañar) , un grupo de buena relación con el gobierno de Rolando Figueroa que intenta avanzar sobre una estructura orgánica que ya "cumplió su ciclo".

La flamante línea interna se conformó en el calor de diciembre, luego de reunir fichas de afiliaciones de cara al próximo 15 de marzo, cuando elegirá a sus próximas autoridades el compañeraje de la provincia más relevante de la Patagonia .

“Queremos hacer valer nuestra gestión y cercanía con los vecinos y afiliados al partido”, aseguró el tridente al unísono, en una charla compartida con Letra P en la capital neuquina. “El PJ se quedó sin GPS”, dijo Núñez, resumiendo así la visión compartida sobre una cúpula mellada por el paso del tiempo .

Cada uno en su pago chico, coordinado con los demás en un espacio que mira a la provincia para sumar distritos, concejalías y tallar en la Legislatura de 2027, propone renovar al Partido Justicialista . "Hoy el PJ no puede escapar del espiral descendente", advirtieron.

La catástrofe electoral de 2025 , que le valió perder dos bancas en el Senado y capacidad de negociación en la Cámara de Diputados , activó a las bases justicialistas desde el territorio profundo. Apenas se oficializó el triunfo de La Libertad Avanza , los llamados y encuentros entre las referencias territoriales se intensificaron para darle forma a un esquema alternativo al kirchnerismo de Oscar Parrilli .

“Trabajamos por la unidad, pero si es necesario estamos preparados para ir a una interna”, vaticinó Asaad, en coincidencia con sus colegas. “Necesitamos despertar la esencia del partido, darle volumen a una fuerza que supo protagonizar cada instancia electoral. Queremos ser más intendentes, no un grupo reducido”, sumó el dirigente del Alto Valle.

Desde esa perspectiva, planean disputar la conducción del Justicialismo para sacarlo de la inercia. “Desde octubre pasado, hay un ciclo cumplido y no podemos ceder más terreno”, analizó Huillipan, que construyó su carrera desde la región centro, un distrito que creció de manera notable en el último tiempo.

La relación con otros sectores

El flamante espacio “territorial” piensa competir si no hay acuerdo, pero procura una pax romana con los actores que sobrevivieron a la conducción de Parrilli y Darío Martínez. Su gestión, señalan, desembocó en la "elección lamentable" de octubre pasado: "No se puede repetir algo así", compartieron.

Darío Martínez y Oscar Parrillii.png Oscar Parrilli y Darío Martínez, figuras del golpeado peronismo de Neuquén que empieza su reconstrucción.

Los intendentes coinciden en que llegó el tiempo de darle espacio a quienes tienen la representación del electorado, suman votos y el respaldo de los vecinos. “No hay más vueltas que darle, el actual es un ciclo cumplido y es hora de poner lo que hay que poner para recuperar al PJ”, avisaron.

“Hay que dejar de ser administradores de la derrota, tenemos con qué sumar en el mapa provincial”, machacaron.

El trato con Rolando Figueroa

Entre las ruinas de Unión por la Patria y la consolidación de La Neuquinidad, este espacio con responsabilidad de gestión construyó un excelente diálogo con la gobernación de Figueroa. Se vieron beneficiados en gestiones, muchas de ellas tras la regionalización de la provincia, o por un entendimiento político que les permitió sostener obras y programas en sus municipios.

“El trato es cordial, por eso necesitamos fortalecer al partido. Hoy hay legisladores que ni siquiera nos consultan qué necesitamos, es importante conformar representación en todas las áreas para que las intendencias obtengan beneficios”, explicaron.

Rolando Figueroa gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Al igual que otras expresiones partidarias, el peronismo entiende que es el momento de crear una boleta con impronta provincial fuerte, sin perder identidad. “Las banderas del peronismo son nuestra guía”, sugirieron los jefes comunales.

Cómo sigue el calendario del PJ

Si bien pueden existir modificaciones, sobre todo en la recepción de avales, la hoja de ruta del peronismo comienza en febrero. Entre el 5 y el 23 se recibirán candidaturas, avales y solicitudes de número de lista, con la oficialización prevista para el 26 (esto, advierten, puede cambiar). Marzo será el mes decisivo, con la validación de boletas, la logística electoral y el acto eleccionario del 15 de marzo.

El escrutinio definitivo se realizará el 19 y la proclamación de autoridades el 30 de ese mes.

La elección toma especial relevancia y certificará el final del período kirchnerista, en tiempos en que el gabinete neuquino suma músculo desde las unidades básicas para conformar una opción fortalecida en la batalla grande de 2027, donde habrá enorme expectativa de Figueroa por reelegir.