General Motors mantendrá el freno de mano a la producción en 2026 y ya opera con la mitad del personal

Aunque aseguran no registrar una caída en su producción, desde la automotriz General Motors confirmaron que sostendrán la estrategia de frenos mensuales en la actividad de la fábrica. Mientras tanto, la reducción de trabajadores llegó al 40% respecto de su plantel inicial y el temor en los pasillos de la fábrica ubicada en la localidad santafesina de Alvear se mantiene.

Voceros de la empresa confirmaron a Letra P que GM “no tuvo caídas en la producción” durante 2025, con lo que se mantiene "el mismo ritmo anunciado a mediados del año pasado". Ese anuncio, que se extenderá durante el año actual, incluye el freno de la producción en los diferentes sectores durante una semana de cada mes. Frente a ese régimen los trabajadores cobrarán el 75% de su salario bruto.

Desde el personal, la mirada es completamente opuesta: los delegados del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) de Santa Fe dentro de la fábrica sostienen que los parates, que fueron anunciados como política empresaria a finales del mayo del año pasado, son producto de la caída “estrepitosa” en las ventas de la multinacional, “generando una incertidumbre total sobre el futuro de la terminal".

La Planta de Alvear entra en pausa hasta reabastecer su línea de producción con piezas de importación.

Esa inquietud va en línea con los datos del INDEC que hablan de que la utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz durante el mes de noviembre fue del 46,3%, cuando en el mismo mes del año pasado se ubicaba en 64,7%. En un año, un taller que ya funcionaba apenas por encima de la mitad de su capacidad, no pudo sostener su nivel de actividad.

Como contó Letra P , los parates en la producción de la planta de Alvear comenzaron a ser de una semana por mes, desde julio del año pasado. La fábrica cerró sus puertas en junio con el argumento de que tenía que realizar operaciones de mantenimiento en el área de pintura, forzando a los operarios a tomarse “vacaciones de invierno”. Pero la deriva venía de más atrás.

El primer freno se registró en octubre de 2023 por falta de piezas importadas para llevar adelante la fabricación de los distintos modelos. Para marzo de 2024, la terminal ya contabilizaba tres parates en cinco meses. Durante ese año, General Motors abrió un proceso de retiros voluntarios que alcanzó a 800 trabajadores. Muchos de los operarios que abandonaron la firma tenían una antigüedad dentro de la multinacional que oscilaba entre los 10 y los 25 años.

Durante la última semana de noviembre de 2025 la empresa abrió un nuevo proceso de retiros voluntarios. Noventa trabajadores salieron de la empresa con indemnizaciones al 120% de su valor legal. Fuentes de la firma consultadas por Letra P afirmaron que en todos los casos se trató de operarios con más de 15 años de historia dentro de la automotriz.

En la actualidad GM tiene 900 empleados en todo el país, pero la planta que alguna vez contó con más de mil trabajadores hoy tiene menos de 600 obreros. Apenas dos años atrás tenía cerca de un 50% más de plantilla.

GM-Rosario-Planta-de-Ensamble-1.jpg General Motors vuelve a parar por falta de insumos del exterior

Futuro incierto para todo el sector

El complejo automotriz ubicado a 14 kilómetros de la ciudad de Rosario dejó de producir el Chevrolet Cruze en 2023 para pasar a fabricar exclusivamente el modelo SUV Tracker, a razón de 110 mil unidades anuales. El 80% de esa producción es exportada a Brasil. El cambio provocó una reducción en la demanda de la cadena autopartista.

Si bien tanto las cifras oficiales como las difundidas por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacan que hubo un aumento acumulado del 2,8% de la producción durante el año -hasta octubre pasado- y las ventas del sector crecieron un 47,8%, estos datos surgen de la comparación con 2024, que fue considerado un ciclo particularmente malo para el sector.

En 2025 cerró con 612 mil unidades patentadas contra 414 mil en 2024. El récord vigente de patentamientos en Argentina es de 955 mil unidades, registrado en 2013.

Concentración de la producción

Por otro lado, un relevamiento de Diario Popular apunta que dos fábricas producen más de la mitad del total de la industria: en una Argentina donde se fabricaron 490.876 unidades, entre la planta de Toyota (ubicada en Zárate y especializada en la fabricación de la pickup Hilux y las dos versiones del furgón Hiace) y Ford (su fábrica está ubicada en la ciudad de Pacheco, donde produce la pickup Ranger) se produjeron 260 mil vehículos.

La concentración de la producción en estas dos terminales también habla del bajo nivel de fabricación. Mientras tanto, el mercado automotriz se dirige con fuerza hacia la exportación: siete de cada 10 vehículos que se fabrican en Argentina se exportan, el 70% de ellos a Brasil. La caída interanual de ventas al exterior, entre enero y agosto de 2025, fue del 7,7%. A esto se suma el desembarco de autos asiáticos en general y chinos en particular.

Con este escenario de doble pinza sobre el sector automotriz, el secretario general de SMATA, Sergio Gazzera, advirtió en declaraciones a la prensa que 2026 será “igual o peor” en materia de actividad y empleo.