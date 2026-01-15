TEMPORADA DE CAMBIOS

Río Negro: Alberto Weretilneck movió el banco y la estrategia para encarar la segunda mitad de su mandato

Agustín Ríos asume como ministro de Gobierno y Trabajo. Turismo, área clave, pasa a la cartera de Desarrollo Económico. Los nombres que llegan.

Letra P | Martiniano Nemirovsci
Por Martiniano Nemirovsci
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, persigue un nuevo impulso al gobierno.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, designó este jueves a Agustín Ríos al frente del ministerio de Gobierno y Trabajo, en el cambio más rutilante de una reorganización gubernamental con la que da inicio una nueva etapa de su gestión. La movida, que implica la reorganización y división de estructuras existentes, busca darle “un nuevo impulso al gobierno”.

Como adelantó Letra P, el ascenso de Ríos -hasta ahora segundo en la línea de mando- era un número puesto después de la renuncia del extitular de la cartera, Fabián Gatti. La sorpresa la dio la designación de su reemplazante en la secretaría de Gobierno: será Natalia Almonacid, concejal de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en San Carlos de Bariloche.

Más allá del cambio de nombres, el movimiento en la estructura gubernamental implica la división de ministerios y la absorción de áreas existentes en otras carteras, modificaciones que según el mandatario buscan aportar mayor eficiencia, orden y mejores resultados.

Los ministerios que cambian en Río Negro

“No se trata de cambiar nombres, sino de revisar cómo estamos funcionando”, manifestó el gobernador al dar a conocer el recambio que venía madurando desde hacía meses. Si bien no creó nuevas estructuras, decidió modificar algunas.

Entre ellas figura la división del ministerio de Desarrollo Humano, de donde surgirá la secretaría de Juventud, Deportes y Cultura. De ese organismo saldrán las políticas públicas orientadas a la participación, la inclusión, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Agustín Ríos y Fabián Gatti
Agustín Ríos junto a su predecesor en el ministerio de Gobierno y Trabajo.

Por su parte, la secretaría de Turismo -que hasta ahora funcionaba bajo la órbita de la cartera que comandará Ríos- pasará a integrar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Esta escisión busca reforzar la articulación del sector con la agenda de desarrollo, producción y empleo, que tiene impacto directo en las economías regionales.

Los nuevos nombres

Agustín Ríos se desempeñaba hasta ahora como secretario de Gobierno y era el "reemplazo natural" de Gatti, según fuentes de la Casa de Gobierno. Como contó este medio, ya venía cumpliendo funciones en la relación con los municipios y dejando su impronta en el ministerio.

El nuevo ministro tiene un pasado de años en la cartera de Gobierno. Tras su paso por las direcciones de Asuntos Electorales y de Personas Jurídicas, asumió como subsecretario de Municipios. En 2021 llegó al cargo de secretario de Gobierno, que abandonó por unos meses -por diferencias con el exministro Federico Lutz- y retomó con la llegada de Gatti.

Menos esperada era la designación de Natalia Almonacid como secretaria de Gobierno. La dirigente oriunda de Bariloche es una voz destacada en el Concejo Deliberante de la joya de la Patagonia. De hecho, presidió el Legislativo local durante la segunda intendencia de Gustavo Gennuso, entre 2019 y 2023.

Natalia almonacid
Natalia Almonacid deja el Concejo municipal de Bariloche y asume la secretar&iacute;a de Gobierno.

Natalia Almonacid deja el Concejo municipal de Bariloche y asume la secretaría de Gobierno.

Almonacid inició su segundo mandato en el Concejo a la par de la llegada de Walter Cortés al Ejecutivo, y un año después renunció a la presidencia del bloque de JSRN. De discursos críticos con la gestión local y más de una vez apuntada por el intendente, su entorno señala que nunca logró sintonizar con el jefe comunal.

Cambios en la obra social Ipross y en Educación

Ivana Porro, actual vicepresidenta de la obra social Ipross, será la nueva titular del organismo, después de que la semana pasada formalizara su renuncia Marcela Ávila. Por su parte, Martina Morana ocupará la dirección de Personas Jurídicas.

En el ministerio de Educación y Derechos Humanos se designó a Marcela Strahl como directora general de Educación; a Adrián Sánchez como director de Educación Primaria; a Agustina Serra como directora de Educación de Jóvenes y Adultos; a Aurelia Sosa como subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo; y a Ceferino Ullua como coordinador de Convenios Escolares.

Ordenar prioridades y oxigenar

El gobierno rionegrino informó que las decisiones surgen tras un proceso de evaluación luego de dos años de gestión, con el foco puesto en ordenar prioridades, oxigenar la dinámica del Estado y fortalecer la presencia del gobierno en el territorio. La derrota electoral de octubre es un dato insoslayable en cualquier lectura.

Según Weretilneck, el momento exige más presencia y más capacidad de respuesta. “El recambio también es estructural: buscamos que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente”, sostuvo el mandatario.

