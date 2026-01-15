Federico Angelini: "Si Romina Diez decide ser candidata a gobernadora tendrá apoyo total"

Entre la gestión en el Ministerio de Seguridad y un horizonte electoral que aún luce lejano, Federico Angelini transita el inicio del 2026 entre Rosario y Buenos Aires . Confiado en el rumbo del país, mira con optimismo lo hecho en el Plan Bandera, no descarta escenarios y hace un guiño a una posible candidatura de Romina Diez en Santa Fe .

Con vacaciones aún por venir -por costumbre, en Pinamar -, el Subsecretario de Intervención Federal en el ministerio que comanda Alejandra Monteoliva desde que Patricia Bullrich asumió como senadora, atiende a Letra P mientras divide días entre la tórrida Cuna de la Bandera y la calma de una Capital más despoblada en enero. Sabiendo que en lo referido a la seguridad, la regla indica que el primer mes del año suele tener picos delictivos, las áreas de competencia suelen mirar con mayor atención lo que sucede.

-¿Qué se espera bajo el mando de Monteoliva tras la salida de una figura preponderante como Bullrich?

-La impronta de Patricia va a seguir. Alejandra trabajó casi dos años de Secretaria de Seguridad impulsando la misma impronta y no tengo dudas que esa lógica va seguir. Para mi tener la responsabilidad de tener el cuidado de las fronteras y llevar adelante el Plan Bandera que es uno de los planes que está teniendo mucho éxito, y ser ratificado con otros como Plan Güemes y el Paraná, entre otros, es muy importante.

-Sobre principios de año se suscitó una polémica con la disolución del GEANRO (Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario), inclusive con chispazos con la provincia. ¿Cómo sigue esa situación?

-La creación del GEANRO se dio en el marco de una Rosario con ataques narcoterroristas, con 250 asesinatos por año, por eso en su momento tomamos la decisión de coordinar fuerzas. El delito es dinámico y hoy, con una situación totalmente distinta, tomamos la decisión que cada efectivo que trabajaba en ese grupo especial vuelva a las unidades de sus fuerzas que trabajan en el Plan Bandera. No cambia en nada la cantidad de gente. De hecho hay más efectivos que en diciembre en el Plan Bandera y más brigadas de investigación e inteligencia criminal. Parte de los objetivos de la segunda etapa del Plan Bandera es la desarticulación de las bases.

-¿Y el vínculo con el gobierno de Santa Fe?

-El éxito del Plan Bandera en parte es por la coordinación del Gobierno y la provincia en las relaciones que se llevan adelante. Tenemos reuniones semanales de análisis de información, de inteligencia criminal y muy buen vínculo desde la coordinación política tanto con el gobernador (Maximiliano) Pullaro, como con el ministro Pablo Cococcioni y el secretario Omar Pereira.

La mirada nacional y el efecto Milei en el interior

-¿Cómo ve el rumbo del gobierno de Javier Milei?

-Tenemos una baja de inflación muy importante, un rumbo muy definido en lo económico, una macro acomodada, estabilidad cambiaria. Estamos trabajando fuertemente en la recuperación de la microeconomía, que en algunos sectores ya se empieza a ver y en otros cuesta un poco más. Los resultados electorales pero sobre todo la decisión política hicieron que se cierre un año bueno en términos económicos. También ayuda ser aliado de los países que más se desarrollan: tenemos aliados del lado correcto. No es poco lo que se logró

-Las reformas, tanto laboral como tributaria, ¿son la llave para este año?

-Son fundamentales para que Argentina deje 30 o 40 años de un atraso enorme. Hay una carga tributaria tan grande que asfixia a cualquiera que quiera invertir en Argentina.

-¿Y van a salir?

-Apuesto todo a que haya un entendimiento entre los espacios que durante muchos años levantaron la bandera de una reforma laboral. Confío mucho en la labor de Patricia Bullrich con su experiencia política en el Senado, y la decisión que tiene el presidente para llevar adelante los cambios.

-En lo personal, ¿tiene un vínculo con el presidente?

-Él conoce muchísimo el trabajo que estamos haciendo en seguridad. Respalda a sus funcionarios, eso es muy importante. En eso me siento muy apoyado tanto por la ministra como también por el Presidente.

El panorama libertario en Santa Fe y posibles candidaturas

-La Libertad Avanza en Santa Fe, ¿cuál es su futuro?

-El partido tuvo un muy buen proceso electoral en 2025. No es poca cosa haber hecho pie en elecciones locales y provinciales, haber tenido una primera participación en convencionales constituyentes. Fue muy importante el resultado que se tuvo en Rosario y en Santa Fe y también la territorialidad que se ganó a lo largo y a lo ancho de la provincia, con personas jóvenes en muchos casos y en otros con más experiencia, pero todos comprometidos. Todo bajo un proyecto nacional que fue respaldado en Santa Fe en su gran mayoría, sacando diferencias y sepultando al kirchnerismo en Santa Fe. Se dejó bien claro que no hay espacio para un espacio kirchnerista.

Federico Angelini politica ojotas 2 Angelini transcurre los días entre Rosario y Buenos Aires.

-¿Y en 2027?

-Hay un enorme trabajo por hacer para poder llegar a tener una propuesta que seguramente lleve Romina Diez como máxima referencia de La Libertad Avanza.

-¿Puede ser Diez esa candidata a la gobernación?

-Por lo que he hablado con ella alguna vez, está muy comprometida por el desarrollo del partido. Es una persona que más allá del volumen propio que ha tenido en los últimos años y el peso propio, está en el marco de una estrategia nacional. Eso influirá en la decisión personal, pero si lo quisiera hacer no tengo dudas que lo podría hacer y que va a tener un apoyo pleno.

-¿Y en su caso?

-Tengo experiencia de gestión, experiencia legislativa. Cuatro años estuve a cargo de la urbanización de villas y asentamientos, luego un proceso en el ámbito legislativo y hoy estoy muy cómodo en el ejecutivo. Es un año para dar un paso adelante en llevarle tranquilidad a los rosarinos. Soy rosarino y amo Rosario, voy a hacer todo lo que pueda para que le vaya bien.

-¿Eso puede traducirse en una candidatura en la ciudad?

-No es una decisión que esté plantéandose hoy. Siempre voy a tener un gran objetivo, que es aportar que le vaya bien a la ciudad, siendo intendente, siendo candidato o apoyando a alguien.

El PRO, entre Unidos y LLA

-Muchos dirigentes del PRO con los que compartió años en el partido (José Nuñez, Cristian Cunha, entre otros), hoy están en Unidos. ¿Puede haber una convergencia en algún momento?

-El PRO tiene un acuerdo y es uno de los socios de Unidos a nivel provincial. Hay muchos dirigentes que son funcionarios, los aprecio y tengo relación personal, pero hay cuestiones que quienes llevan los procesos de charlas que no soy quien lo hace. Estoy más enfocado en la gestión. No puedo decir que pasará.

-¿Y el vínculo con Gisela Scaglia? 3n su momento se sugirió una posible intervención del partido desde Buenos Aires.

-No creo que sea una buena salida la intervención del partido. Tengo relación personal con Gisela, nos conocemos desde el 2003. La relación es muy buena. En lo político hemos tenido diferencias por cuestiones lógicas: ella está en Unidos y yo formo parte del gobierno nacional, pero el afecto está.