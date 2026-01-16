Gustavo Barrera: "Hay que avanzar con las reelecciones mediante una reforma constitucional"

Gustavo Barrera termina el día y baja a darse un chapuzón en la playa de la bajada de calle 110, a media cuadra de su casa en Villa Gesell. A veces ya es de noche cuando se tira al agua para desconectar del trabajo que demanda gobernar una ciudad que pasa de 45 mil a 200 mil habitantes en temporada.

El intendente axelista fue el anfitrión de la primera reunión del año del Movimiento Derecho al Futuro , encabezada por Axel Kicillof el miércoles en el Golf Club . Allí se habló de la construcción política de cara a 2027, de las reelecciones de intendentes y de la elección del PJ bonaerense .

En diálogo con Letra P, Barrera suma presión desde el territorio sobre la conducción del partido que hoy preside Máximo Kirchner . " El gobernador tiene que ser quien elija la lista del PJ bonaerense , y quien lo presida tiene que ser alguien que responda políticamente al gobernador", afirma. Cuando se le pregunta si eso está pasando hoy, es contundente: "Yo creo que no. Si no, no tendríamos los problemas que tenemos en la legislatura provincial y otras cuestiones más". Y aporta una mirada novedosa sobre las reelecciones de intendentes: dice que hay que modificar la restricción actual, pero mediante una reforma constitucional.

—¿Se nota la crisis en la temporada de la costa?

—Es una temporada de mucha tensión. Se nota la ocupación que ha caído un poco con relación al año pasado, pero lo que ha caído parcialmente es el consumo. Estimamos que cayó entre un 25 y un 30%. Los precios que tenemos son precios competitivos, muy buenos precios en gastronomía, en sombrilla. Pero por más que pongan los precios competitivos, hay gente que no tiene recursos. Siete de cada diez argentinos no pueden salir de vacaciones.

—¿El tipo de cambio también afecta?

—Es otra cuestión que, sumada a la crisis económica, no ayuda: el dólar barato tampoco nos beneficia con lo que tiene el exterior. Muchos de los que pueden, eligen Brasil.

—¿Hay un cambio sociológico en el turismo de la costa?

—Sí, obviamente. Nosotros los menores porcentajes de ocupación los tenemos donde se aloja la clase media, diferente a las localidades del sur: Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, que tenemos mayor porcentaje de ocupación. Se nota también en el humor social. Hay asperezas, el mal humor de la gente, porque no llega a fin de mes. Los laburantes acá trabajan 12 horas y no hacen esa diferencia que hacían otras temporadas para poder subsistir algunos meses.

PJ bonaerense y la interna

—¿Qué mirada tiene sobre la discusión interna en el peronismo en este 2026?

—El primer desafío lo tenemos en la elección del PJ bonaerense, a ver si se llega con esta unidad o si se va a un interna. Eso va a marcar un camino. De eso se habló en la reunión del MDF: el gobernador tiene que ser quien elija la lista, o el presidente, si hay lista de consenso. El presidente del PJ bonaerense tiene que tener mayor representatividad y tiene que ser alguien que responda políticamente al gobernador.

—¿Ustedes sienten que eso ahora no está pasando?

—¿Vos creés que está pasando? Yo creo que no. Si no, no tendríamos los problemas que tenemos en la Legislatura.

—¿Y en el caso de que no haya posibilidad de síntesis?

—Seguir así como estamos ya no nos sirve. Aparte, la gente, la militancia, lo pide a gritos. Tenemos que hacer algo diferente, ampliar, mostrar algo distinto, nuevas canciones, como dijo Axel. Todavía eso no se está dando. Parte de la culpa de lo que está haciendo Milei la tenemos nosotros, que no podemos consolidar una oposición fuerte.

Axel Kicillof 2027

—Este parece ser el año de la construcción federal de Kicillof. ¿Cuál es el rol que tienen que cumplir ustedes?

—Nosotros tenemos que consolidar a Axel en la provincia. Y después la proyección nacional se va a ir dando en la medida que nos convenga.

—¿Cómo ve la gestión en este contexto?

—Nosotros cerramos el año pasado con una baja en la coparticipación de 3.000 millones de pesos, que equivale a un mes de la masa salarial de la municipalidad. Después te quitan programas, te quitan recursos como el fondo de transporte, el fondo compensador y tantos recursos más que tienen que salir del municipio.

Reelecciones de intendentes

—¿Qué postura tiene sobre el debate de las reelecciones de intendentes? En 2027, si no cambia la ley, no podría reelegir

—Yo creo que el que elige o saca candidatos o intendentes es el voto popular. Esta limitación que se puso sobre las reelecciones termina siendo una maniobra política, no una ventaja para los bonaerenses. Viene de algunos sectores que creen que poniendo trabas a las reelecciones van a tener protagonismo. Yo creo que hay que avanzar para modificar el sistema actual, pero entiendo que debe ser tratado en una reforma constitucional, no puede salir por ley.

—¿Por qué tiene que ser por reforma constitucional?

—No se puede trabajar en una ley porque son cuestiones de fondo. Después pasa esto: se reforma, se vuelve para atrás.

—¿Qué opina sobre la Boleta única? Va a ser una de las discusiones del año

—Lo que está haciendo La Libertad Avanza es debilitar la democracia. Una base importante, un sujeto importante de la democracia son los partidos políticos. Y esto de la boleta única tiende a romper el sistema de partidos políticos. Un caradura con cuatro tipos que sepan de redes puede ganar la elección, sin ningún sujeto político por detrás, sin ningún programa, sin ningún plan de gobierno. Bueno.... ya nos pasó con Milei.