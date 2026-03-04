Sin fecha de Congreso, el PJ de Santa Fe se interna en una puja para abrir la conducción del partido

La no realización del Congreso partidario es un síntoma de lo que está ocurriendo al interior del PJ . Si bien estaba previsto que el encuentro se realice en los primeros cuatro meses del año, por ahora no hay novedades. Tampoco una fecha para las reuniones previas que también estaban previstas. Lo que asoma de fondo es el control de los apoderados partidarios y de la lapicera electoral.

Algunas fuentes le dijeron a Letra P que la agenda parlamentaria a nivel nacional -reforma laboral, sistema penal juvenil, Ley de Glaciares, entre otros temas- mantuvo ocupado a referentes importantes del peronismo local y por eso no se avanzó.

Hay ciertas coincidencias en ese punto, pero también hay quienes afirman que en el fondo ese no es el único tema. “Queremos una democratización del partido”, le dijo un dirigente a este medio. En esa línea coinciden el sector de Omar Perotti , el Movimiento Evita, La Cámpora, Marcelo Lewandowski (Activemos) y el sector de Vamos . Es decir, los espacios que no están al mando del partido, que son los senadores y el rossismo.

Al consultar por una posible salida, una sugerencia que se repite entre las diferentes tribus que no están alineadas a la conducción del partido apunta a una modificación del reparto de los apoderados. Hoy por hoy, entre el rossismo y los senadores concentran la mayoría.

Este tema se tocó en una reunión que se realizó a fines de 2025. Es algo en lo que coinciden en diferentes tribus. Lo reconoció la líder de La Cámpora en Santa Fe, Florencia Carignano, en una entrevista que realizó con Letra P a mediados de enero: “Todos dijeron que cada sector tenga un apoderado, que veamos la manera de que cuando se tomen las decisiones no decida sólo un sector o dos. Todos los espacios tenemos que tener el mismo peso en la toma de decisiones en el PJ”.

En las últimas semanas hubo distintos encuentros informales y charlas entre las tribus. Por ahora no es más que eso y no hay una organización articulada, sólo coincidencias. En el fondo, más allá de la cuestión de los apoderados, lo que se busca es un cambio. “Planteamos la apertura en la toma decisiones”, resumió el perottista Juan Manuel Pusineri, quien recordó que lo hicieron por escrito cuando se cerraron las listas para las elecciones nacionales del 2025.

La postura del rossismo y de los senadores

En el rossismo y en el sector de los senadores que conducen formalmente el partido no se muestran intransigentes respecto a modificar la cantidad y el reparto de apoderados. Sin embargo, las fuentes de esos sectores consultadas por este medio afirman que lo medular no pasa por allí.

Algunos, sin embargo, recuerdan que cuando se armó el frente electoral en las legislativas de octubre se conformó una mesa de apoderados que respondían a la conducción del partido.

Rossi 3 Agustín Rossi, el número dos en la lista de Fuerza Patria de Santa Fe.

“Es cierto. Esos sí respondieron más al rossismo y a los senadores. Lo que pasa es que en ese momento varios espacios se habían reservado para jugar por afuera y luego no ocurrió”, resumió un dirigente que estuvo en la cocina electoral de 2025.

En el sector que maneja el sello y la lapicera partidaria insisten en que el tema no pasa por los apoderados, sino por cómo se termina armando el frente. El tema promete generar otra pulseada interna.

A la espera de su Congreso, que en lo formal aprobará la memoria y balance, el peronismo empieza a zambullirse también en otra discusión espinosa vinculada con la reforma electoral en Santa Fe. Los cambios serán discutidos en la Legislatura durante el año y uno de los puntos importantes es si se sostienen las primarias o no. El peronismo puja por conservarlas y empieza otra rosca para llegar, en el Senado y en Diputados, a un acuerdo interno.