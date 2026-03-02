Axel Kicillof envió un canciller a Santa Fe para encolumnar al peronismo detrás de su proyecto presidencial

El gobernador de Buenos Aires , Axel Kicillof , comenzó a tejer una red de vínculos con dirigentes territoriales de Santa Fe . El sábado por la mañana, el economista conversó por videollamada con referentes del peronismo del sur provincial que estaban participando de un encuentro en Fighiera , encabezado por el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso .

El mensaje que repitieron Kicillof -que primero felicitó al edil cañadense Gaspar Provera por su discurso, al que llegó a escuchar en la comunicación- y Alonso fue el mismo: “No venimos a decirles lo qué hay que hacer. Venimos a poner todos nuestros recursos a disposición”. El objetivo declarado: frenar a Javier Milei . De hecho, tanto el gobernador como su ministro contaron los esfuerzos que hacen para sostener su gestión a pesar del enfrentamiento con la Casa Rosada . El objetivo velado es otro, pero a todos les quedó claro: construir para el proyecto "Kicillof presidente ".

Además de escuchar la palabra del gobernador de forma virtual, los dirigentes santafesinos tuvieron un profundo intercambio Alonso, el representante del bonaerense en la reunión. El responsable de la cartera de seguridad comenzó hablando sobre su gestión y brindó una explicación del modelo de seguridad que emplea la gestión Kicillof. Según comentó uno de los presentes, los enviados del gobernador hicieron énfasis en la participación de los intendentes en las acciones conjuntas tanto para la prevención del delito como a la hora de activar el 911.

El organizador del mitin fue Ivan Camats , contador, actual tesorero de la comuna de Santa Teresa y ex presidente comunal de Máximo Paz . Camats además formó parte de la gestión del exgobernador Omar Perotti . A su lado estuvo el anfitrión de la jornada, el presidente comunal de Fighiera Rodolfo Stangoni , junto a otros referentes territoriales del sur de Santa Fe , provenientes de localidades como Carcaraña , Cañada de Gomez y Teodelina .

El vector que une a Camats con el kicillofismo es Javier Rodríguez , ministro de Desarrollo Agrario del bonaerense. Hay un vínculo allí que le permite al santafesino organizar encuentros como el que ocurrió el año pasado, en el que reunió a figuras santafesinas de localidades de corte agrícola con intendentes del peronismo del interior bonaerense. “La idea de ese encuentro fue ver cómo hacer para que los gringos de campo nos voten”, expresó uno de los que asistió aquella vez.

EncuentroAlonso El encuentro del ministro bonaerense Javier Alonso, enviado por Axel Kicillof, con dirigentes del peronismo de Santa Fe.

Pese a que no tiene previsto acercarse en persona a Santa Fe, Kicillof mantiene abiertos sus canales diplomáticos con las tribus del peronismo provincial a través de sus ministros y Camats no es el único cortejado. Como contó Letra P, Comunidad -un espacio conformado por exrossistas- también mantiene reuniones con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. La concejala Norma López, referente del espacio junto al exdiputado Leandro Busatto, tiene un ida y vuelta con concejales de San Martín que responden al ministro. También está pactada una visita del exministro de salud, Daniel Gollán, a Rosario.

El kicillofismo santafesino

Son varias las tribus santafesinas que quieren aceitar su vínculo con Kicillof. Desde aquella vez en la que el gobernador envió patrulleros a la provincia para asistir a su par Maximiliano Pullaro y aprovechó la pasada para compartir un encuentro con referentes justicialistas, cerca de media docena de dirigentes se dedicó -al menos- a no perder de vista al exministro de economía. Dado que Kicillof se muestra cada vez más como un candidato capaz de competir con Milei en 2027, distintas figuras locales buscan en él una referencia para posicionarse en el reacomodamiento del justicialismo santafesino.

Aunque ninguno se asuma kicillofista, los mencionados López y Busatto, el evitista Eduardo Toniolli y los centroizquierdistas de Ciudad Futura Caren Tepp y Juan Monteverde, tienen luz verde desde Buenos Aires para construir en nombre del bonaerense. En simultáneo, varios de ellos también arriman posiciones con Andrés Larroque, hombre del gobernador. Además, hay cuadros que ocuparon funciones en la segunda línea del gobierno de Perotti que estrecharon vínculos con otro canciller del axelismo, Carlos Bianco.

A la par, un grupo de dirigentes santafesinos de diferentes orígenes lanzó la mesa “Movimiento Derecho Al Futuro, Axel 2027”. La nómina de integrantes la encabezan los dos exdiputados provinciales Matilde Bruera y José Tessa, y la exconcejala camporista Marina Magnani. Según pudo saber Letra P, este martes los dirigentes de Comunidad recibirán en el local de la concejala López a miembros de la mesa axelista y a otros referentes del sindicalismo.