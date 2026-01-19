Florencia Carignano: "En el PJ no sobra nadie, pero no creo en la unidad por la unidad"

Luego de tomarse un descanso en la costa argentina, la diputada peronista Florencia Carignano dialogó con Letra P metiéndose de lleno en la interna del PJ de Santa Fe . La dirigente camporista apuesta a la unidad pensando en 2027, pero asegura que deben darse más discusiones internas .

Para Carignano en el peronismo “no sobra nadie” y en una propuesta electoral deben estar desde el Movimiento Evita hasta los espacios que encabezan Omar Perotti y Marcelo Lewandowski . A pocas semanas de que se concrete el congreso del PJ se mostró expectante y aseguró que “para que haya unidad dentro del PJ hay que modificar algunas cosas”.

-Hubo algunas reuniones sobre el fin de año, sobre todo una institucional que convocó el partido. Estuvieron todos los sectores representados y fue importante. Cada sector dijo lo que le parecía que había que hacer para continuar funcionando en unidad, para que se mejoren las cuestiones que cada uno considera se tienen que mejorar. Después se organizó un asado informal donde no hubo participación de todos los sectores . En relación al futuro, hay empezar a hacer este tipo reuniones, ir al Congreso y plantear cambios en cuanto a la vida institucional del partido.

-Pensando en lo que puede ser el congreso partidario, ¿qué cambios cree que se tienen que dar? ¿Debería modificarse la forma en que se toman las decisiones políticas?

"Todos los espacios tenemos que tener el mismo peso en la toma de decisiones en el PJ", dice Florencia Carignano.

-Eso fue lo que plantearon varios sectores, algunos que lo hicieron de manera judicial, como el perottismo. Otros lo hicimos de manera verbal y lo planteamos en cada una de las reuniones: que no podía seguir así, que teníamos que tener apoderados, que no se podían adueñarse del partido. Si no, no podés participar. Fue bastante caótico el último cierre y hubo sectores que no participaron. Sectores que estaban descontentos. Para que eso no vuelva a pasar y para que haya unidad dentro del PJ hay que modificar algunas cosas.

-¿Qué cree que debería discutirse?

-Esto que planteamos: que todos dijeron que cada sector tenga un apoderado, que veamos la manera de que cuando se tomen las decisiones no decida sólo un sector o dos. Todos los espacios tenemos que tener el mismo peso en la toma de decisiones en el PJ. Creo que eso es posible o tendrá que ser posible, porque si estamos planteando una unidad y hay varios sectores que plantean lo mismo que estoy planteando, hay que hacer concesiones para que la unidad se pueda dar.

pj-peronismo-santa-fe-finalpng Así fue el último congreso del peronismo en Santa Fe, el próximo sería en febrero.

Perotti, Lewandowski y un asado desvirtuado

-¿Le sorprendió la ausencia del perottismo en algunos encuentros?

-En los formales estuvo y me parece correcto. ¿En los informales? La verdad es que me parece que no fue importante si estaba o no porque no fue importante ese asado. Hubo gente que no entendí por qué estaba. Cuando uno empieza a invitar a los amigos a los asados, se desvirtúa. Yo pensé que era un asado de dirigentes y resulta que había una sobrerrepresentación de algunos sectores y otros espacios que no estuvieron representados. Si el que hace el asado invita al amigo, en algún punto entiendo que no hayan ido.

-Pensando a futuro, ¿cree que el sector de Perotti debería estar presente o en el armado?

-Sí, creo que tenemos que estar todos. Tiene que estar Lewandowski, tiene que estar El Evita, tiene que estar el perottismo, nosotros. Tenemos que estar todos y está en cabeza de la conducción del PJ hacer que eso suceda. No sobra nadie, absolutamente nadie, en el PJ de Santa Fe. Son necesarios todos los votos y todas las miradas, de izquierda a derecha. Creo que tiene una gran tarea el presidente del partido o los sectores que manejan el partido para que eso suceda.

Objetivo 2027

-¿Puede ser competitivo el peronismo en 2027?

-Pienso que este modelo económico no se sostiene y nosotros tenemos que ser creíbles en lo que proponemos. Tenemos que ser genuinos, acercarnos y laburar mucho con la gente para poder hacer que nuestra propuesta llegue. Por eso digo que no sobra nadie, aunque no creo en la unidad por la unidad misma. Sí si estamos de acuerdo con los objetivos. Las unidades forzadas, como la última lista de diputados nacionales, se notan y no sirven.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/2011067873343475857&partner=&hide_thread=false Santa Fe empezó este 2026 con suspensiones masivas.



Son 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, con acuerdos bajo el artículo 223 bis y recortes de jornada y salario.



Libertad? Si, para suspender, recortar salarios, jornadas laborales….



Hay otro modelo productivo, y… — Florencia Carignano (@florcarignanook) January 13, 2026

-¿No fue una buena campaña?

-Cada uno hizo una campaña diferente. Fue mal manejada, nadie se sintió incluido. Me parece que en las unidades forzadas termina pasando eso. Si todos trabajamos juntos y nos ponemos un objetivo por delante, que es ganar la provincia de Santa Fe, es distinto. La lista que integré en 2023 con Germán Martínez y Diego Giuliano tenía un objetivo claro, que en ese momento era ganar la presidencia. Si la conseguimos, la unidad va a ser útil y la gente se va a dar cuenta que realmente hay unidad.

PJ Santa Fe Caren Tepp y los integrantes de la lista del peronismo en Santa Fe.

La gobernación, paso a paso

-¿Hay algún nombre que pueda ser candidato del PJ para la gobernación en el 2027? ¿A usted le interesaría?

-Me parece que es muy apresurado y a los que se apresuraron les salió mal este año. Es paso a paso esto. Primero tenemos que sentarnos, empezar a hablar, ver para qué sirve cada uno, ver qué quiere cada uno. Este año va a servir para eso. Para recorrer la provincia, para recorrer los sectores afectados, para hablar entre dirigentes, para hablar con la gente, para estar en el barrio y que cada uno en las reuniones que sean institucionales, partidarias, pueda decir qué quiere. La única manera es así, porque después a los apurones, cerrando una lista a las diez de la noche, la cosa sale mal.