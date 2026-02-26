Santa Fe: el PJ avanza con una tregua interna para complicar a Unidos en diputados

Lucila De Ponti, Omar Perotti y Alejandra Rodenas, parte de las y los diputados del PJ Santa Fe que buscan trabajar los proyectos del oficialismo.

En una nueva demostración de unidad, o al menos de tregua entre sus diferentes tribus internas, los diputados del PJ de Santa Fe presentaron un proyecto conjunto para introducir cambios centrales en la reforma previsional aprobada en 2024 por el oficialismo provincial.

La iniciativa apunta a derogar artículos clave de la Ley 14.283 , cuestionada por sus efectos sobre jubilados y pensionados.

La propuesta lleva las firmas de Firman la propuesta las diputadas y diputados Omar Perotti , Celia Arena , Marcos Corach , Sonia Martorano , Walter Agosto , Lucila De Ponti , Miguel Rabbia , Alejandra Rodenas y Verónica Baró Graf .

El texto plantea modificaciones estructurales al esquema vigente y cuestiona la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

Entre otros puntos propone derogar el artículo 49 de la Ley 14.283 , que habilita al Ejecutivo provincial a aumentar la edad jubilatoria en Santa Fe si el Gobierno nacional adopta una medida en ese sentido.

“El proyecto apunta a restablecer un principio básico: que el sistema previsional proteja a quienes trabajaron toda su vida, que los aumentos lleguen sin demoras y que las decisiones estructurales se tomen donde corresponde, en el ámbito de la representación democrática”, plantearon desde el PJ.

Edad jubilatoria y autonomía previsional

“Esa cláusula es profundamente preocupante. La edad jubilatoria no es un detalle técnico: define cuándo una persona puede acceder a su derecho después de toda una vida de trabajo. No puede quedar atada automáticamente a lo que resuelva Nación ni habilitarse para que se cambie sin un nuevo debate legislativo”, advirtieron desde las bancadas peronistas.

Según señalaron, en un contexto en el que el Gobierno nacional analiza posibles reformas que incluyen la suba de la edad de jubilación, mantener esa delegación implica dejar abierta la puerta para que en la provincia el cambio se active sin que la Legislatura vuelva a discutirlo, con la sola firma del gobernador.

“Santa Fe tiene autonomía previsional. Si alguna vez se va a modificar la edad jubilatoria, debe hacerse con un proyecto concreto, con debate público y con el voto de los representantes del pueblo. No por arrastre automático ni por una habilitación amplia dentro de una ley de emergencia”, sostuvieron.

Aporte solidario y diferimiento de aumentos

El proyecto también propone derogar el artículo 2 de la Ley 14.283, que estableció un aporte solidario extraordinario sobre los haberes jubilatorios. Desde el interbloque justicialista afirmaron que el descuento “afectó derechos adquiridos y consolidó un esquema regresivo en materia previsional”.

“Las jubilaciones no pueden transformarse en la variable de ajuste permanente de un sistema que debe proteger a quienes ya trabajaron toda su vida”, expresaron. Aunque el gobernador anunció que no prorrogará el aporte, los legisladores remarcaron que la medida vence en septiembre y que “se debe reconocer que nunca debió haberse aplicado”.

En ese marco, también cuestionaron la información oficial sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. “Hay notorias inconsistencias en el relato del gobierno, los números oficiales escasean, la arbitrariedad es total y estamos todos tratando de adivinar cuál es la realidad de la Caja”, plantearon.

“Si fuera como dicen los funcionarios, que gracias a la reforma previsional se logró sanear la Caja en apenas dos años y bajar a la mitad el déficit, dejar sin efecto el aporte solidario naturalmente volvería a aumentar el rojo. No cierra por ningún lado”, agregaron.

La iniciativa elimina además el diferimiento en la aplicación de aumentos a jubilados y pensionados. Actualmente, los incrementos salariales del sector activo impactan en el sector pasivo con 60 días de demora. El proyecto establece que los aumentos deben regir en la misma fecha para activos y pasivos.

“En un contexto de inflación y pérdida sostenida del poder adquisitivo, cada día de atraso significa menos capacidad de compra para quienes viven exclusivamente de su jubilación”, indicaron. Si bien el Ejecutivo anunció que reducirá la demora de 60 a 30 días, desde el interbloque consideraron que “reducir el atraso no es garantizar igualdad. Igualdad es que el aumento se aplique en el mismo momento”.

Todos unidos legislaremos

El proyecto para intentar ponerle un freno a los alcances de la reforma jubilatoria impulsada por Pullaro, logró reunir al perottismo, al Evita, al sector que conduce Marcelo Lewandowski y al espacio que tiene la conducción formal del partido.

La acción va en línea con los movimientos de Perotti revelados la semana pasada por Letra P. El exgobernador teje una tregua con los otros espacios del PJ para complicarle al oficialismo la aprobación de la Ley de Municipios en Diputados.

15F Perotti

Aprovechando las diferencias internas en Unidos, el bloque referenciado con Perotti elabora una estrategia junto a De Ponti –Evita– y Rabbia –leal al senador Lewandowski– para complicar al oficialismo.

La semana pasada mantuvieron una reunión en la capital provincial con intendentes y jefes comunales del PJ. El encuentro permitió repasar las principales objeciones a la Ley de Municipios impulsada por el Ejecutivo.

El primer punto de acuerdo fue que, sin ley coparticipación que garantice recursos por parte del gobierno provincial, no es posible la autonomía de los municipios. La intención es demorar el tratamiento todo lo que sea posible para provocar un desgaste en el oficialismo.

El acercamiento entre los diferentes espacios del PJ apunta, según confiaron distintos actores a Letra P, a moderar las diferencias interas y explotar las disidencias que asoman en Unidos con algunas leyes y proyectos.