Santa Fe: Perotti firma la paz con parte del PJ para empiojarle la Ley de Municipios a Unidos en Diputados

Su tribu teje junto al Evita y un alfil de Lewandoski para frenar el proyecto oficialista. El desacuerdo UCR - PS que huelen como oportunidad.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Omar Perotti junto a Marcos Corach en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe

Omar Perotti junto a Marcos Corach en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe

Con Unidos enredado en sus propias diferencias, la tribu que conduce el exgobernador de Santa Fe, Omar Perotti, selló una tregua interna y avanzó en un acuerdo con otros sectores del peronismo para complicarle al oficialismo la suerte del proyecto de Ley de Municipios en Diputados. El Movimiento Evita y un alfil de Marcelo Lewandowski se sumaron a la estrategia.

Omar Perotti en la reinauguración del Hospital Dr. Jaime Ferre de Rafaela
Santa Fe: Perotti lima viejas asperezas en el peronismo, pero les cierra la puerta a Rossi y a Traferri

Una tregua en (parte del) peronismo de Santa Fe

Los diputados referenciados en Perotti, la legisladora del Movimiento Evita Lucila De Ponti y el senador Miguel Rabbia —cercano a Lewandowski— sellaron un entendimiento para ponerle freno al proyecto que impulsa Unidos.

El miércoles pasado, integrantes del interbloque peronista en la cámara baja se reunieron en la capital provincial con intendentes y jefes comunales del PJ. Allí tomaron nota de las principales objeciones territoriales a la Ley de Municipios enviada por el Ejecutivo.

image.png
Lucila De Ponti evalúa romper con el gobernador Omar Perotti.

Lucila De Ponti evalúa romper con el gobernador Omar Perotti.

De ese encuentro surgió un primer consenso político. “Todos los presentes coincidimos en que no puede haber ley de municipios sin ley de coparticipación. Un municipio no se puede ‘emancipar’ del gobierno provincial si no se le garantizan los recursos”, resumió a Letra P un diputado que participó de la reunión.

Tras la reforma constitucional que consagró la autonomía municipal, la Legislatura quedó encargada de sancionar dos normas clave: la Ley Orgánica de Municipios y la Ley de Coparticipación. En buena parte del peronismo la posición es clara: una no puede avanzar sin la otra.

La estrategia para trabar el proyecto de Unidos

Además de cerrar filas en defensa de los recursos para intendentes y presidentes comunales, el grupo definió una hoja de ruta parlamentaria común. Según confiaron distintas fuentes a este medio, el objetivo es demorar el tratamiento en Diputados todo lo posible.

El Ejecutivo incluyó la Ley Orgánica de Municipios en el temario de extraordinarias para acelerar su aprobación. Sin embargo, el desacuerdo entre radicales y socialistas postergó el debate en el Senado, donde ahora tiene preferencia para el 26 de febrero.

Lewandowski y Rabbia.jpg

Una vez que obtenga media sanción, el proyecto desembarcará en Diputados, donde Unidos tiene mayoría propia para convertirlo en ley. Pero si quiere apurar el trámite deberá pedir tratamiento sobre tablas, lo que exige dos tercios de los votos presentes. Traducido: necesitará al menos seis votos opositores.

El peronismo lo sabe y ya empezó a moverse. La idea es sumar adhesiones dentro del arco opositor para bloquear esa vía rápida y forzar que el proyecto pase por comisiones, donde el desgaste político puede ser mayor.

El nuevo clima en el PJ santafesino

En el justicialismo coinciden en que es momento de bajar el volumen de las internas y aprovechar el ruido ajeno. “Nosotros somos muy pelotudos si frente a todos los quilombos que tiene Unidos no aprovechamos y nos seguimos desgastando en internas por todos los temas”, disparó una diputada peronista.

Para ese sector, el conflicto policial y las diferencias entre la UCR y el socialismo configuran un escenario de fragilidad oficialista que la oposición debe capitalizar.

El entendimiento entre el perottismo, Rabbia y De Ponti marca un giro. Meses atrás, el espacio del rafaelino había decidido avanzar en soledad y facilitar la reforma constitucional a Maximiliano Pullaro, en contra de buena parte del PJ. Ahora ensaya otra lógica: reconstruir puentes y articular con otras tribus.

Como contó Letra P, el sector de Perotti viene reactivando el diálogo con distintos referentes del peronismo santafesino. La Ley de Municipios puede ser el primer test de esa nueva etapa.

