PJ Santa Fe: el perottismo, La Cámpora y el Evita buscan recortar el poder de Agustín Rossi y los senadores

Junto a otras tribus avanzan en una alianza inesperada para reformular la mesa política peronista y la toma de decisiones. Los próximos encuentros en agenda.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Guillermo Cornaglia, presidente del PJ de Santa Fe. Foto: archivo.

El viernes pasado se realizó una reunión del Consejo Ejecutivo del PJ. Lo que ocurrió allí tiene relevancia, pero no es tan importante como lo que podría suceder en estos próximos meses. Según le confiaron a Letra P diferentes fuentes justicialistas, en febrero se produciría otro encuentro similar y en el primer cuatrimestre de 2026 se podría concretar un nuevo Congreso.

Agustín Rossi, fue el número dos en la lista de Fuerza Patria de Santa Fe.

El tema central será rediscutir la metodología mediante la cual se toman decisiones en el PJ. El debate estalló luego de la derrota en las elecciones nacionales. Actualmente la presidencia del partido está en manos de Guillermo Cornaglia, que responde al grupo de los senadores. El poder es compartido con el espacio de Agustín Rossi. En el último cierre de listas el conflicto interno quedó al descubierto.

“Se trazó la línea sobre lo que no hay que hacer más. No se soporta volver a escuchar ‘yo tengo los apoderados’”, planteó un dirigente peronista que conoce al detalle la interna. Hacía referencia, con su queja, a la carta que jugaron los senadores y el rossismo para justificar que, en última instancia, eran ellos quienes podían utilizar el sello.

“No puede ser que los resortes legales los maneje un espacio”, se quejó otro dirigente. Lo que se objeta es que un grupo monopolice todas las decisiones de peso. En ese punto aparecen las coincidencias entre el perottismo, La Cámpora, liderada por Florencia Carignano, y el Movimiento Evita, que volvió de la mano de Eduardo Toniolli. Allí también se podría colocar al sector de Marcelo Lewandowski. Los intendentes, agrupados en Vamos, no salieron con los tapones de punta, pero siguen pidiendo renovación.

Reformular la mesa política del PJ de Santa Fe

El último Congreso terminó en un escándalo. Fue a fines de 2024 y varios espacios se retiraron del lugar. Allí se definió la creación de una mesa de acción política que determinara los movimientos electorales. Es la herramienta que buscan modifcar los díscolos. El rossismo y la conducción no ofrecieron demasiada resistencia durante la reunión, aunque eso no significa que vayan a ceder.

Sostener la unidad es una coincidencia unánime. Competir separados “no le sirve a nadie”, acuerdan. En ese punto surge, desde el polo opuesto a la conducción, que la solución es abrir el juego para que todos los sectores tengan peso en el espacio y poder de decisión.

Eduardo Toniolli junto a Florencia Carignano. Foto: archivo.

Se deslizaron algunas ideas. Una de ellas es el “control cruzado”, un sistema que apunta a que el cierre de las listas necesite las firmas de varios apoderados. También analizan la posibilidad de celebrar internas partidarias, entre otras alternativas. “Va a ser clave lo que ocurra en febrero: si convocan a esa reunión ya es una señal de escucha”, aseguró uno de los participantes de la reunión del Consejo.

Sostener el frente y sumar

Si bien en el encuentro del viernes se discutió acerca del resultado del 26-O y del armado de la lista, no hubo oposición a que espacios como Ciudad Futura continúen en el frente peronista. Sin embargo, sí se planteó que la conducción tiene que ser del PJ.

Caren Tepp y Juan Monteverde, líderes de Ciudad Futura.

Por otra parte, se habló de seguir sumando espacios. En esa línea, el perottismo plantea incorporar a intendentes que están por fuera del esquema. Se trata de los mandatarios Enri Vallejos y Roly Santacrocce, entre otros, que en la última elección pidieron el voto por Provincias Unidas.

