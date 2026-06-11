Entre Ríos: Granja Tres Arroyos busca u$s 8 millones para operar y Rogelio Frigerio sondea inversores

Entre Ríos, los trabajadores de Granja Tres Arroyos esperan cobrar los sueldos que les deben

La crisis de Granja Tres Arroyos ( GTA ) sumó un nuevo capítulo en Entre Ríos . Mientras la empresa busca conseguir u$s 8 millones para reactivar su planta de Concepción del Uruguay, el gobernador Rogelio Frigerio mantiene gestiones para acercar inversores y contener el impacto social sobre casi 900 personas trabajadoras afectadas.

La principal avícola del país, que arrastra deudas superiores a u$s 350 millones, presentará una propuesta para cancelar las cuatro quincenas adeudadas al personal y solicitó 60 días para volver a producir. En paralelo, la provincia dispuso asistencia alimentaria mediante 400 bolsones para las familias de los empleados y facilitó el acceso a la tarifa social para los servicios públicos.

La empresa cerró el frigorífico La China el 26 de mayo y desde entonces quienes trabajan en esa planta no tienen ninguna respuesta . El vicepresidente de GTA, Marcelo De Grazia , aseguró que necesita u$s 8 millones para encender la línea de producción y comenzar a faenar apenas 80.000 pollos por día, lo que no garantiza el trabajo a todo el personal cesanteado.

“Para el viernes esperamos definiciones; la empresa GTA está ultimando una propuesta para informar cuándo y qué monto nos depositará para afrontar lo adeudado a los trabajadores”, dijo a Letra P Julio Chamorro , secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación ( STIA ).

El representante gremial admitió que “deberían ser turnos rotativos, porque faenar 80.000 aves implica trabajo para 200 operarios y el plantel es de 900 en total”.

de grazia.jpg Joaquín de Grazia, el pollo de Javier Milei, tiene en vilo a Entre Ríos Captura de redes

Como referencia, Granja Tres Arroyos tiene capacidad para faenar más de 700.000 pollos por día y, cuando se paró la actividad, procesaba unas 140.000 aves diarias.

"Vamos día a día, esperemos no aumenten las tensiones, la necesidad apremiante es difícil de manejar, por el momento no está en nuestra intensiones otra cuestión que no sea normalizar las condiciones y seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, trabajar seria y responsablemente", afirmó Chamorro ante la consulta de Letra P sobre si se pueden agravar los reclamos por parte del personal.

Rogelio Frigerio busca inversores

Fuentes del gobierno entrerriano admitieron que comenzaron a explorar alternativas para incorporar a un empresario que ingrese como socio de Granja Tres Arroyos, aporte capital y permita reactivar la operación del frigorífico. En la compañía aseguran que una eventual recuperación requeriría una inyección de fondos de al menos u$s 45 millones.

La crisis también golpea a productores vinculados a la firma, que dejaron de percibir pagos por su trabajo. Granja Tres Arroyos operaba con una red de alrededor de 300 granjas integradas dedicadas a la crianza y engorde de pollos para faena, un esquema que se fue desarticulando a medida que se profundizaron los incumplimientos y la empresa redujo su actividad.

granja tres arroyos Rogelio Frigerio interviene ante la crisis de Granja Tres Arroyos

Según fuentes del sector, actualmente quedan "menos de 20 granjas integradas en condiciones de enviar aves al frigorífico", una muestra del deterioro que atraviesa la cadena productiva asociada a la principal avícola del país.

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Fuentes de la empresa aseguraron que tendrán para el viernes “un plan de pagos para ir saldando los haberes adeudados al personal de la planta La China”.

Asimismo, confirmaron que el presidente de la compañía, Joaquín De Grazia, encargó a la consultora Valo Columbus un plan de reestructuración de la deuda total del grupo.

image Extracto de las deudas que acumula Granja Tres Arroyos

Ese informe, que publicó Infobae, indica que la empresa necesita u$s 80 millones para capital de trabajo antes de fin de junio.

Ricardo Unrein, de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capip), en la que participan proveedores de GTA, aseguró que esa propuesta “es una burla total, no le quieren pagar a nadie, inviable”.

La propuesta para reestructurar las deudas

Entre las alternativas presentadas a los acreedores, Granja Tres Arroyos plantea una quita del 75% sobre el capital adeudado y el pago del saldo restante en 12 cuotas, con una tasa de interés anual del 1% y seis meses de gracia.

La empresa también ofrece una segunda opción: cancelar la totalidad de la deuda sin aplicar quitas, pero mediante un plan de pagos extendido a siete años. Otra variante replica el esquema utilizado por la cerealera Vicentin, mediante el cual los proveedores —en este caso, productores avícolas y fabricantes de alimento balanceado— continúan aportando insumos para sostener la actividad y recuperan sus acreencias a medida que la compañía vuelve a generar ingresos.

Además, la consultora Valo Columbus sostuvo que parte del saneamiento financiero podría concretarse mediante la venta de activos considerados no estratégicos, una operación que permitiría obtener alrededor de u$s 30 millones. Entre los bienes incluidos figuran la planta de deshidratados de Zárate, un tambo en Santa Elena, un criadero porcino en Bella Vista, la planta Beccar —cerrada el año pasado en Concepción del Uruguay— y las instalaciones de la ex Cresta Roja en Ezeiza.

La reunión entre directivos de la compañía y representantes de los trabajadores se realizará en la Secretaría de Trabajo de Concepción del Uruguay. Granja Tres Arroyos permanece bajo un procedimiento preventivo de crisis, herramienta que utilizó para reducir su plantilla laboral. Desde el cierre de la planta Beccar, en 2024, unas 500 personas dejaron la empresa mediante despidos y retiros voluntarios.