La Pampa: Alonso no se baja de la carrera 2027, pero cuida los puentes con Verna y Ziliotto a pura gestión

La intendenta de General Pico Fernanda Alonso es una posible sucesora para la Gobernación de La Pampa, pero toma distancia de la rosca.

La intendenta de General Pico , Fernanda Alonso , se muestra hiperactiva en su gestión y toma distancia de la rosca que agita al peronismo de La Pampa por las candidaturas. Así, cuida los puentes que tiene tanto con su antiguo líder Carlos Verna como con el gobernador Sergio Ziliotto .

En las últimas semanas, Alonso no sólo pudo relacionarse entre sonrisas con esas dos tribus que se tironean en el PJ pampeano, sino también coquetear con algunas figuras históricas de la oposición de su ciudad, en el marco de la organización de una nutrida feria de la construcción local.

Alonso está anotada en la carrera por la sucesión de Ziliotto en la gobernación de la provincia. El actual presidente del PJ no tiene reelección a mano y la intendenta de la segunda ciudad de La Pampa ya anunció que no piensa repetir mandato en ese punto del norte. Sabe también que está bien posicionada en las encuestas que maneja el oficialismo.

Fernanda Alonso en la feria de la Construcción del fin de semana pasado, junto a Érica Riboyra, del ziliottismo duro, y la ministra de Educación Marcela Feuerschvenger.

Bajo la teoría de que “el Día de la Lealtad es todos los días”, Alonso hace equilibrio y se corre de la disputa por el acto del 17 de octubre , que ocasiona choques entre los popes del partido. Mientras Ziliotto le da manija a ese encuentro ritual, Verna mira para otro lado y el intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli anuncia a los cuatro vientos que no estará presente.

Di Nápoli comparte algo del estilo de Alonso: pone la gestión en primer plano y aparece día a día en situaciones oficiales, obras en los barrios y encuentros locales. Pero tiene una impronta diferente y no gambetea el picante para las referencias internas y hasta juega a visibilizarse como posible figura del peronismo blue de Fuerza Pampa .

Las ultravernistas Fernanda Alonso, intendenta y Alicia Mayoral, vicegobernadora, junto al gobernador Sergio Ziliotto. A sus espaldas, el diputado Hernán Pérez Araujo y el senador Daniel Bensusán.

En esos movimientos y nombres está la puja por la sucesión, aunque hay que agregarle otras posibles postulaciones: el senador Daniel “Pali” Bensusán corre con el caballo del ziliottismo y la vicegobernadora Alicia Mayoral es otra apadrinada de Verna que está en carrera.

La intendenta de Pico se muestra en gestión jornada tras jornada e intenta salirse de los dimes y diretes competitivos. “La rosca es tremenda, hermano. La rosca propia y la ajena, es algo que dificulta y nos distancia de la realidad. No deja ver bien”, afirma a los suyos.

La tensión en el peronismo

El entorno de la jefa comunal también percibe que el extraordinario nivel de tensión entre algunos sectores y actores enrarece el clima. Los distintos bandos internos del PJ tiran de la soga y esa batalla acerca como nunca antes desde el regreso de la democracia la posibilidad de que el peronismo pierda el invicto en la provincia. El rejunte opositor tiene sus cortocircuitos, pero si la UCR, el PRO y La Libertad Avanza huelen sangre fundirán en una alianza su unidad hasta que duela.

Fernanda Alonso junto a su secretario de Gobierno Nicolás Mendoza. La intendenta dijo que no irá por la reelección y que trabaja en su sucesión.

Por eso mismo, en Pico tampoco hay demasiadas fichas puestas para la sucesión municipal, aunque suene el nombre del secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza. No será tan sencillo definir al candidato del peronismo a la intendencia. En todo caso, está muy claro que la última palabra la tendrá Verna, que posiblemente tome la decisión pensando en una estrategia general que fortalezca el desempeño electoral en toda la provincia.

Alonso tiene diálogo permanente con exgobernador y, a la vez, sus vínculos con el gobierno de Ziliotto están a la vista. Además de su protagonismo como parte de distintas huestes en “la guerra de fotos” que contó Letra P, la intendenta tiene a mano anuncios de obras y gestiones articuladas con la Provincia.

Encuestas, fotos y gestión

Aunque las elecciones provinciales ni siquiera tienen fecha, sí se sabe que los sondeos que anidan en las mesas del oficialismo dejan bien parada a Alonso, con el nivel de relatividad que tiene toda encuesta en este tiempo, donde además en La Pampa no es tan alto el propio nivel de conocimiento de la dirigencia.

La intendenta Fernanda Alonso busca encuentros con juventudes, en encuentros deportivos, actividades culturales y estudiantiles.

Así y todo, Alonso marca. Antes de ser intendenta se desempeñó como ministra de Desarrollo Social y eso le permitió recorrer la provincia y a su vez hacerse conocer. El mejor desempeño que aparece en esas mediciones es compartiendo fórmula con el diputado Ariel Rauschenberger, oriundo de Bernasconi, localidad del sur pampeano.

En las últimas semanas, no hay día en que Alonso no haya elevado su perfil, siempre por asuntos de gestión. A partir de los encuentros culturales que son una de sus fortalezas, en actividades deportivas o estudiantiles, en entrega de créditos a emprendedores, o en cursos de formación laboral para la juventud, la intendenta se ha vinculado en el territorio con organizaciones, agrupaciones, vecinos y vecinas.

Compañeros y correligionarios

Una de las apuestas fuertes de la intendenta fue la organización de la FEPICO, el último fin de semana, la primera Exposición de Construcción y Hábitat de la provincia. En el club Ferro de Pico, el encuentro movilizó al sector y generó interés y algunas miradas optimistas en un panorama general que se sabe deprimente.

La intendenta Fernanda Alonso junto a Jorge Amato, ingeniero y dirigente de la UCR. Cruzaron flores en la FEPICO.

Alonso fue centro de nuevas fotos, con parte del gabinete ziliottista. Acumuló postales con el ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez, la ministra de Educación Marcela Feuerschvenger, la ministra de la Producción Fernanda González o la titular del IPAV Érica Riboyra, referencia del ziliottismo más puro.

Pero además, Alonso se mostró sonriente con Jorge Amato, el ingeniero impulsor del proyecto FEPICO, que es una figura histórica del radicalismo de la ciudad. Amato, vinculado al espacio del senador Daniel Kroneberger, fue precandidato a intendente en 2023 y perdió contra Adriana García, del PRO. Ahora, le tiró flores a la intendenta, con quien confirmaron en conjunto que ya tienen programada una segunda edición de la cumbre del sector.