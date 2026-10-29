Bensusán construye su candidatura a gobernador de La Pampa mirando al campo como aliado

El senador de La Pampa "Pali" Bensusán, en una de sus recorridas por las exposiciones rurales de la provincia.

Daniel Bensusán profundiza su perfil productivista como parte de su construcción política para disputar la sucesión de Sergio Ziliotto en La Pampa . Buscando al campo como un aliado estratégico, el senador pone al desarrollo agroindustrial, la inversión privada y la generación de empleo en el centro de su propuesta para conducir la provincia a partir de 2027.

A partir de esa táctica, Bensusán busca diferenciarse a través de una agenda económica estrechamente vinculada con las necesidades del interior pampeano. Su posicionamiento se apoya en una concepción del desarrollo que otorgó al sector agropecuario un papel central, tanto para el crecimiento provincial como para la economía nacional.

En La Pampa, ningún candidato de ningún partido puede ignorar el interés del sector agropecuario, clave en la economía y también en el derrame de la mirada política para interpretar la coyuntura. La circunstancia actual reafirma esa idea, porque referencias de las patronales rurales decidieron jugar a fondo y ponerse la camiseta violeta, blanqueando ese posicionamiento. Por eso mismo, ante cada exposición rural la dirigencia del oficialismo marca acto de presencia. Bensusán lo hizo este año cada vez que pudo, en todos los puntos donde el agro fue a mostrarse .

Bensusán y el gobernador Ziliotto en la exposición rural de Santa Rosa, en este mes de octubre.

La disputa por la gobernación de 2027 colocó a Bensusán en un escenario político compartido con otros referentes del peronismo provincial . El legislador tiene puesta la camiseta de la mayoritaria Línea Plural y representa al ala ziliottista. Entre los nombres que aparecen en la discusión sucesoria están el intendente de la capital Santa Rosa , Luciano di Nápoli ; la intendenta de la segunda ciudad, General Pico , Fernanda Alonso ; y la vicegobernadora Alicia Mayoral .

Frente a esos posibles competidores internos, referencias de los dos sectores urbanos más poblados, el senador busca construir una identidad propia, asociada al desarrollo económico y al fortalecimiento del entramado productivo. Su propuesta pone el acento en las necesidades de los productores, las pequeñas y medianas empresas, la industria agroalimentaria y las economías de las localidades del interior.

Esa orientación quedó reflejada en el documento "La Pampa tiene una oportunidad para crecer: producción, inversión y trabajo para nuestro futuro", en el que el legislador desarrolla una mirada estratégica sobre las oportunidades de la provincia. Allí defiende una mayor articulación entre la actividad privada y las políticas públicas como condición para ampliar las inversiones.

El senador Bensusán, durante el debate en el Senado de la Ley de Biocombustibles.

Para el peronismo no es sencillo buscar un acuerdo con los espacios de toma de decisiones en la producción agropecuaria. Más aún: en las últimas semanas, como contó Letra P, la agremiación de las patronales rurales blanqueó su pertenencia al espacio libertario. El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Ignacio de la Iglesia, pidió licencia en la entidad para volcarse de lleno a la política.

Pero Bensusán sí aprovecha su participación activa, por ejemplo, en la discusión por la nueva Ley de Biocombustibles: en ese caso, el proyecto del gobierno libertario pone en riesgo la subsistencia de pequeñas y medianas empresas del rubro, que están afincadas en General Pico y Catriló. Bensusán en uno de los senadores que más fuerte jugó en la defensa de ese sector.

Una alianza para el desarrollo productivo

El acercamiento al universo agropecuario ocupa un lugar destacado en el perfil político que proyecta Bensusán. Su propuesta prioriza la interlocución con productores, empresarios rurales e instituciones técnicas, bajo la premisa de que las decisiones económicas deben contemplar las particularidades de cada región y las necesidades concretas de sus establecimientos.

El interés del sector agropecuario cruza transversalmente al sistema político pampeano.

En ese marco, el senador sostiene que “el Estado y el sector privado no deben pensarse como adversarios, sino como actores que tienen responsabilidades diferentes y complementarias en el desarrollo de una provincia”. La definición sintetiza una concepción que busca combinar protagonismo empresarial, acompañamiento estatal y planificación económica de largo plazo.

El diagnóstico también reconoce las dificultades que atraviesa el campo pampeano. Los costos logísticos, el acceso al financiamiento, la infraestructura vial y la disponibilidad energética aparecen entre los principales desafíos. Frente a esas limitaciones, el legislador propone reglas claras, estabilidad, herramientas crediticias y canales comerciales para ampliar las oportunidades de los productores.

Agroindustria, inversiones y empleo

La diversificación de la matriz económica constituye otro de los pilares de su planteo. Bensusán identifica oportunidades en la ganadería, la producción porcina, la apicultura, los tambos y la industrialización de cereales. También destaca el potencial de los biocombustibles y defiende las inversiones industriales radicadas en General Pico y Catriló.

El senador Bensusán defiende la posición de las pymes del biocombustible de General Pico y Catriló.

El documento incorpora indicadores que respaldan esa orientación. Según los datos citados de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la producción pampeana de maíz proyectada para la campaña 2025/2026 alcanza los 5,2 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 45%. El girasol, por su parte, llega a 749.900 toneladas.

La propuesta también encuentra un punto de continuidad con el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030 impulsado por Ziliotto. El senador valora esa iniciativa por su orientación hacia las inversiones, el agregado de valor y la articulación público-privada. Ese respaldo le permite presentar su proyecto como una profundización de la política productiva provincial.

En la carrera por la sucesión, Bensusán apuesta así a una diferenciación basada en la economía real y el protagonismo del interior. Su posicionamiento deja planteada una aspiración política: transformar el potencial agropecuario en inversiones, industrias y empleo, con el sector productivo como uno de los principales interlocutores de una eventual gestión a partir de 2027.