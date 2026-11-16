Chubut: Damián Biss baja la tensión con Ignacio Torres y busca una salida para su sucesión en Rawson

Chubut: Damián Biss baja la tensión con Ignacio Torres y busca una salida para su sucesión en la capital

El intendente de Rawson , Damián Biss , busca recomponer el vínculo con el gobernador de Chubut , Ignacio Torres , después de meses de desencuentros entre la administración municipal y la provincia. El jefe comunal aseguró que ambas partes ya pudieron poner sobre la mesa las diferencias que habían complicado la relación y avanzar hacia una agenda de trabajo compartida.

“Hemos hablado en estas últimas semanas, planteamos las situaciones que nos habían incomodado y por suerte encontramos un canal de diálogo y de trabajo conjunto”, dijo el intendente en declaraciones a FM Del Vient o .

"Dimos vuelta la página, empezamos a ver de qué manera se podía avanzar con ciertos temas y mantuve una reunión como hace mucho tiempo no tenía", detalló también en declaraciones a Chililaonline , en el marco de una gira mediática que pareció destinada a fortalecer el trabajo en pos de la reconstrucción de los puentes institucionales entre la Municipalidad y el gobierno provincial. "Teníamos la necesidad de hablar de gestión", remarcó.

El distanciamiento entre ambas gestiones escaló en agosto en el marco de la renovación de autoridades de la UCR provincial , una disputa interna en la que el gobernador -pese a pertenecer al PRO - respaldó al adversario de Biss, el intendente de Trelew , Gerardo Merino . Desde entonces, la relación entre ambos dirigentes estalló, con pases de factura solapados.

La recomposición comenzó a gestarse hace un mes con señales de acercamiento que se hicieron cada vez más visibles. De hecho, durante las últimas semanas ambos mantuvieron al menos cinco encuentros o apariciones conjuntas.

El distanciamiento escaló en agosto en el marco de la renovación de autoridades de la UCR provincial.

El primero fue el 3 de noviembre, durante el acto por el décimo aniversario y el inicio de la construcción de la nueva sede de la Fundación Sagrado Corazón, donde compartieron escenario, aunque Biss luego reconoció que no llegaron a dialogar. Tras esto, el intendente lanzó duras críticas al gobierno de Torres por “tratar a la capital de la provincia de una manera distinta a otras ciudades” y acusó a su administración “de no ser equitativa en cuanto al reparto de fondos”.

Días después, ambos se reunieron en Rawson para acordar un “alto el fuego” institucional, con mediación de empresarios y funcionarios, y una cumbre privada previa a los anuncios de gestión.

La recomposición finalmente se cristalizó en dos actos públicos: el 11 de noviembre, Torres, Biss y la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, presentaron el proyecto para crear las administraciones portuarias de Rawson y Camarones; y el 12 recorrieron juntos el avance del polideportivo Rawson Arena “Rubén Darío Vega”.

Rawson 2027

Sin posibilidad de buscar un nuevo mandato, el intendente de Rawson también comenzó a mirar el escenario electoral de 2027. Según reconoció, ya mantiene conversaciones con integrantes de su equipo para analizar quién podría competir por la conducción municipal, aunque aclaró que todavía no hay una candidatura definida. “No tengo reelección, así que es una discusión que inevitablemente vamos a tener que dar. Hay varios integrantes del equipo que se vienen preparando para asumir esa responsabilidad”, señaló.

Biss intentó marcar una frontera entre la discusión electoral y las prioridades de su administración. Según planteó, el equipo de gobierno debe concentrarse en la gestión y evitar que la carrera por la sucesión condicione el trabajo cotidiano. “Hoy el equipo tiene que estar concentrado en gobernar la ciudad y no pensando permanentemente en el futuro”, sostuvo.

El futuro político de Biss

Aunque no se refirió puntualmente a su futuro político, el jefe comunal dejó en claro que tendrá un papel central en la definición de las candidaturas en Rawson. “Mi opinión va a ser importante, pero me gusta escuchar al equipo. La decisión la vamos a tomar en conjunto porque hablamos de la continuidad de un proyecto y de un equipo de trabajo”, remarcó.

El intendente destacó, además, el clima interno de su gabinete y buscó despejar la posibilidad de una disputa anticipada por el lugar que dejará vacante. En ese sentido, valoró la existencia de una línea de continuidad dentro de su equipo. “Estoy muy contento con el equipo. Hay una idea de continuidad muy clara y eso hace que la discusión se pueda dar con responsabilidad y sin conflictos”, afirmó.

Con todo, Biss sostiene que todavía hay margen para consolidar el proyecto político que comenzó en 2019. El objetivo de su gestión, según expresó, es dejar una ciudad preparada para profundizar su crecimiento cuando mejoren las condiciones económicas.