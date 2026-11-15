La Iglesia presiona a Javier Milei por la ley de ludopatía y Patricia Bullrich choca con la interna libertaria

León XIV habló de adicciones en la Argentina y mencionó las apuestas durante su paso por Lima. La Iglesia aprovechó la visita para exigirle al Senado la ley de ludopatía infantojuvenil, con sanción en Diputados desde noviembre de 2024. Javier Milei no dio la orden de tratarla. Patricia Bullrich promete hacerlo, pero las tres comisiones del Senado están en manos libertarias y las sesiones ordinarias cierran el 30 de noviembre.

El papa visitó por Buenos Aires con el tema en el aire y lo rozó sin nombrarlo. En la misa del 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles puso las adicciones entre los males que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran a las familias.

Un día después, en el encuentro con los jóvenes en Palermo, apuntó contra quienes “hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos” y dio como ejemplos la pornografía y las sustancias. Las apuestas no aparecieron. Las nombró el 12 de noviembre en Lima, ante familias peruanas: “la adicción a los juegos de azar y a las apuestas”.

La preocupación tiene antecedentes. En noviembre de 2025 mandó un videomensaje a una conferencia en Roma en el que unió el exceso de pantallas con el juego compulsivo. En mayo de 2026, la encíclica papal Magnifica humanitas cuestionó los modelos de negocio digitales que explotan vulnerabilidades y pidió límites legales para proteger a los menores. A la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ) le alcanzó con eso.

El arzobispo Marcelo Colombo , titular de la CEA, no esperó al papa para hablar. El 5 de noviembre, en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro, les pidió a los senadores que “se pongan las pilas y no la dejen morir”. Dijo que dejar caer la media sanción es “ser parte de esa muerte silenciosa” de jóvenes y familias.

LEY DE LUDOPATÍA: monseñor Marcelo Colombo reclamó al Senado que avance con la ley de ludopatía virtual infantojuvenil y advirtió sobre las consecuencias de dejar caer el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados pic.twitter.com/kZF2vjwVXU — LETRA P (@Letra_P) November 13, 2026

Dos días antes, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que encabeza el obispo riojano Dante Braida, había lanzado una campaña de firmas en Change.org. Tenía unas 1400 adhesiones esa noche. La campaña retomó una carta de octubre a Victoria Villarruel y a la totalidad de quienes integran la cámara alta. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), difundió la petición. El Círculo Rojo de la fe puso la firma.

Los datos que usan los obispos son ajenos. Según Unicef, el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años apostó online alguna vez. La Cruz Roja midió que uno de cada ocho infantes que apuestan terminó endeudado.

Tres apellidos y una pelea

En el Senado la ley depende de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Las presiden Ivanna Arrascaeta, Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, los tres de La Libertad Avanza, y ninguno convocó. Un senador oficialista le dijo a Letra P que nadie les dio instrucciones. Hay una moción de preferencia aprobada a pedido de la peronista Lucía Corpacci, que no obliga a nada.

Bullrich entró al tema el 6 de noviembre. Escribió que “la ludopatía infantil no es un juego” y que se trataría “en las próximas semanas”. Pero quiere dictamen sobre el proyecto que Milei envió en mayo, que castiga el juego clandestino y deja publicitar al legal con restricciones mínimas.

Unión por la Patria exige aprobar el texto de Diputados tal como está, con prohibición de publicidad y de patrocinio deportivo. Si el Senado lo modifica, vuelve a la cámara baja. Sin dictamen antes del 30 de noviembre, solo queda una sesión extraordinaria, y en el oficialismo la dan por casi imposible.

Patricia Bullrich en el Senado

Detrás hay una disputa de poder. Bullrich se desmarca de la Casa Rosada con la vista en 2027. Tal como contó Letra P, Karina Milei piensa en Márquez para reemplazarla al frente del bloque, y Márquez preside justo una de las tres comisiones. Si la jefa de bancada empuja y la senadora no convoca, el expediente pasa a ser otro round de esa interna.

En LLA ya ensayan la respuesta por si el tema llega al recinto en la sesión del 19 de noviembre: “La Iglesia también pidió no aprobar el aborto y el kirchnerismo lo convirtió en ley”.

Deudas, billeteras y apuestas

El arzobispo Colombo conectó el tema con otro problema. En Radio Mitre Mendoza comparó a las familias que se endeudaban “por razón del juego, como adicción” con las que actualmente se endeudan por las billeteras digitales, y pidió fijar criterios para tomar deuda.

Los números del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos del Banco Central, lo respaldan. La mora bancaria de las familias llegó a 12,8% en junio. En las billeteras virtuales fue de 30,1%, por encima del pico de la pandemia. Son 5,91 millones de personas en situación irregular sobre 20,96 millones de deudores. En abril, los servicios de deuda se llevaban el 24,1% de la masa salarial.

La Iglesia vs. Javier Milei: apuestas online, lobby y una jugada que vuelve al Senado

Los padres que cuentan sus casos describen un camino repetido: el hijo apuesta, pide un préstamo al banco, después a la billetera y por último a una financiera. Cuando llegan los cobradores, pagan ellos. Una encuesta de Sentimientos Públicos agrega que muchos llegan a la apuesta como forma de zafar de la crisis y no como un vicio.

La AFA y los que cobran

El otro frente es el dinero. En comisiones del Senado, Javier Méndez Cartier, de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Chiqui Tapia, definió una prohibición total como un golpe financiero para los clubes. La entidad propone combatir el juego ilegal sin vedar el patrocinio, mientras la Selección salió al Mundial con Betano.

Circula la lectura de que el Gobierno usa la ley para asfixiar a Tapia. Choca con el texto oficial, que habilita el auspicio deportivo.

Los operadores legales juegan en la misma mesa. BetWarrior, Betsson y Bplay compartieron con loterías provinciales y la AFA una jornada en el Hipódromo de Palermo, del grupo DAGMA, por el Día del Juego Responsable. Insistieron en que los menores apuestan en el mercado clandestino.

Entre los que llamaron a los despachos durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora Mónica Frade nombró a los dueños del hipódromo, de Boldt y de Casino Victoria. Las loterías, que controlan las provincias, tienen peso en el Senado.

El papa ya está en otro país. La ley sigue en un cajón de la comisión de Salud, a 15 días del cierre de las sesiones ordinarias.