La diputada provincial Varinia Drisun y secretaria adjunta del Partido Socialista de Santa Fe , ratificó que La Libertad Avanza representa un límite para su partido de cara a las alianzas electorales de 2027 . En entrevistas concedidas este viernes, defendió la continuidad de Unidos y marcó diferencias entre las políticas del gobierno provincial y las de Javier Milei .

“Si ingresa La Libertad Avanza, Unidos sería otra cosa y está claro que el socialismo no sería parte de esa estrategia”, afirmó Drisun . Sin embargo, destacó que el gobernador Maximiliano Pullaro ya expresó públicamente que no habrá un acuerdo electoral con el espacio libertario. “Me parece una declaración contundente para echar por tierra esa discusión”, sostuvo, y aseguró que el socialismo trabaja para “cuidar y fortalecer” la coalición.

La legisladora explicó que el rechazo a una alianza con La Libertad Avanza responde a diferencias de fondo. “Podemos acordar en la idea de que había que ordenar la economía, de que había que pensar en la dimensión macroeconómica”, señaló, pero cuestionó que el Gobierno no acompañara ese objetivo con un proyecto de desarrollo que incluyera la salud, la educación, la ciencia, la tecnología y la atención de las personas con discapacidad.

Drisun también reivindicó a Unidos como continuidad de la experiencia del Frente Progresista , que gobernó Santa Fe con Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz . “Nosotros fuimos actores protagonistas en la construcción de Unidos para Cambiar Santa Fe. Para nosotros es una continuidad del Frente Progresista”, sostuvo.

#SantaFe Bonfatti marcó diferencias entre Pullaro y Milei y rechazó cualquier acercamiento entre Unidos y LLA "¿Qué tiene que ver el gobierno de Pullaro, que está haciendo obra pública, con un gobierno que no hace ni un metro?", aseguró el exgobernador socialista pic.twitter.com/NpVif6ou0G

Sobre las tensiones recientes con sectores del PRO durante el debate de las leyes de seguridad , Drisun consideró desafortunadas algunas declaraciones contra el socialismo, pero defendió la discusión entre los integrantes de la coalición. “La política es con debate y es con síntesis”, afirmó. Explicó que el bloque socialista propuso modificaciones a las iniciativas del Ejecutivo y acompañó las leyes finalmente sancionadas porque consideró que los cambios permitieron mejorar las herramientas jurídicas para abordar la seguridad.

“Las diferencias están en los hechos”

Para Drisun, la distancia entre Unidos y La Libertad Avanza se observa en las decisiones de gobierno. “¿Qué tiene que ver el gobierno de Maxi Pullaro con el gobierno de Milei? Acá se hace obra pública, en lo nacional no”, planteó. También contrapuso la inversión provincial en salud, discapacidad y cultura con los recortes que atribuyó a la administración nacional.

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La provincia ocupará el puesto 20 entre las 24 jurisdicciones del país en inversión nacional per cápita para nuevas obras y mantenimiento de infraestructura



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Como médica y presidenta de la Comisión de Salud, puso especial énfasis en la continuidad de la política sanitaria santafesina. Mencionó la inauguración del nuevo Hospital Jaime Ferré de Rafaela y la reanudación de las obras del Hospital Regional Sur de Rosario, proyectos que vinculó con la planificación de la red pública de salud iniciada durante la gestión de Binner. También destacó las inversiones provinciales para mantener y recuperar centros de salud.

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La diputada además advirtió que la Provincia debió asumir mayores responsabilidades ante la reducción de prestaciones nacionales. Señaló dificultades en la provisión de medicamentos de alto costo, tratamientos oncológicos y del programa Remediar, y explicó que Santa Fe recurrió a compras centralizadas y al fortalecimiento de sus laboratorios públicos para sostener el acceso a medicamentos. A eso sumó la presión sobre hospitales y centros de salud por las dificultades económicas de muchos vecinos y vecinas que se quedaron sin cobertura médica.

“Tenemos que estar muy atentos a cómo hacemos para que la salud no sea una mercancía y siga siendo un derecho”, afirmó.

Finalmente, Drisun reafirmó la vocación del socialismo de seguir participando en gobiernos de coalición y sostuvo que las estrategias electorales se discutirán dentro del partido socialista y del frente Unidos. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de una concertación nacional entre fuerzas democráticas para construir acuerdos duraderos sobre el desarrollo del país.