El inevitable fin de una era para Unidos

La discusión por el paquete de leyes de seguridad en Santa Fe será para Unidos la última en el formato que se conoce actualmente de la coalición oficialista. La provincia entrará más temprano que tarde en clima electoral y el frente que lidera Maximiliano Pullaro se reconfigurará inevitablemente, al punto de que asoma una competencia interna para dirimir los liderazgos.

Para el socialismo, Pullaro construye de manera “hegemónica”. En el PS consideran que convirtió al PRO en un apéndice suyo y que ahora pretende hacer lo mismo con el espacio más progresista del oficialismo. “El gobierno no necesita empleados del mes ni alcahuetes”, vocifera uno de los actores centrales del partido de la rosa.

No es nueva la observación. Porque el PS interpreta que la UCR que lidera la alianza sometió al PRO, que perdió independencia y quedó reducido a la conducción del gobernador. En rigor, es la mirada del dúo que conforman Lionella Cattalini y Joaquín Blanco , quienes se convirtieron en la vocería que salió a responder todos los palos recibidos en las últimas dos semanas. Ella desde lo técnico y él desde lo político desplegaron una batería de dardos a funcionarios amarillos, como Federico Angelini y Cristian Cunha , pero con un metamensaje para un destinatario de rango superior.

Con todo, la mirada del PS no es absoluta en términos internos. El sector que conduce el exgobernador Antonio Bonfatti juega de otra manera, es más acuerdista con la Casa Gris y no se rebela ante Pullaro, al que identifica como jefe de la coalición.

#SantaFe La diputada socialista, Lionella Cattalini, apuntó contra funcionarios de Pullaro por "pegar por debajo del cinturón" en el debate del paquete de seguridad Le respondió a Federico Angelini: "En vez de tantas declaraciones mediáticas, lea la Constitución" https://t.co/0BFdvcnFJf pic.twitter.com/WJ8iGYrRv0

Encarna una tercera línea el concejal de Rosario Federico Lifschitz , que mientras se aprobaba el paquete legislativo que impulsaba la Casa Gris se reunía con el senador Felipe Michlig , presidente de la UCR y fundador de Unidos. Mensajes no inocentes. Lifschitz empezó a recorrer la provincia y podría ser candidato a diputado provincial en una lista pullarista.

Hay una lógica hábil para que todos vendan victoria en Unidos. Pullaro asume riesgos y mandó a la Legislatura reformas por doquier. El socialismo, de Clara García, Cattalini y Blanco, se ufanó siempre de mejorar los proyectos, luego de una tensión casi permanente con la UCR. De ese modo, todos se colgaban una cucarda.

Una lógica que le cierra a todos en Unidos

Más de una vez, el socialismo se calzó el traje que la oposición, principalmente el peronismo, dejó pasar. Y, en ese marco, el oficialismo se comió toda la cancha. Los adversarios más fuertes de Pullaro están adentro y no afuera. Hábil al cuadrado.

Sin embargo, toda casa tiene grietas y la lógica pareciera llegar a su fin. No son pocos los radicales que mastican bronca por lo que entienden como “palos en la rueda” del socialismo. Por ese motivo, esperan con cuchillo y tenedor el cierre de listas del 12 de febrero para empezar a comerse el plato frío de la venganza.

TEMPORADA DE ROSCA Scaglia y Angelini acercaron posiciones



El exfuncionario de Milei gana pantalla y se mueve



Los nombres que se suman



El condicionante Javkin



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Nadie va a romper el frente y Pullaro no quiere sumar a La Libertad Avanza. Acuerdo sí, alianza no. No obstante, en Unidos se viene una competencia interna fuerte para reconfigurar los liderazgos. Pinta que el gobernador no va a tener rivales en la categoría mayor, pero en la disputa por la lista a la Cámara de Diputados provincial y la Intendencia de Rosario empiezan a cristalizarse unas PASO picantes y atractivas que dirimirán mucho más que una elección.

Competencia interna en Santa Fe

El socialismo va camino a presentar una lista pura, o casi pura, en la categoría legislativa y la UCR va camino a presentar otra para concretar la disputa.¿Encabezará la senadora Carolina Losada? ¿Contará con el apoyo manifiesto de Pullaro? En Rosario, Pablo Javkin tiene que resolver su intríngulis, pero Angelini y Blanco se preparan para competir y medirse.

El reparto de las 50 bancas de Diputados por sistema D'Hondt cambiará sustancialmente la composición de la cámara. Seguramente ya no habrá mayorías, como la que tiene actualmente el socialismo, pero el resultado y la interna de Unidos profundizarán las modificaciones y también los liderazgos.