El peronismo en Santa Fe tendrá internas y definirá sus candidatos o candidatas en las PASO.
A pesar de la idea de unidad, varios sectores manifestaron a Letra P su malestar por la organización del encuentro. Según señalaron, en las reuniones preparatorias se había acordado que hubiera un único orador para evitar que algún espacio concentrara el protagonismo. Finalmente, hablaron varios dirigentes, una decisión que generó cuestionamientos entre algunos de los participantes.
Las tribus de Santa Fe que firmaron
“Los espacios aquí firmantes nos comprometemos a trabajar en pos de una alianza electoral que confluya en una estrategia conjunta de cara al 2027, compuesta por todas los espacios del campo nacional y popular en la ciudad de Santa Fe”, asegura el comunicado en uno de sus últimos párrafos.
Por otra parte, acompañaron otras organizaciones entre las que están La Corriente+, Hacemos Santa Fe, Somos Patria, La Cámpora, Movimiento Evita, La Tercera Posición, JUP, Horizonte, METAS, La Brigadier, Peronismo de Pie, Comunidad, Aurora, MUP, Sumar, Hagamos Lío, Movimiento Amor y Patria, Movimiento Juana Azurduy, Integrar Santa Fe, Bicentenario y Agrupación Ramón Carrillo.
Otro de los puntos de coincidencia entre los firmantes es el cuestionamiento al ciclo político que gobierna la ciudad desde 2007. El documento sostiene que “el modelo de gestión municipal de la coalición que gobierna la ciudad de Santa Fe desde 2007 ha demostrado un agotamiento cada vez más pronunciado en su capacidad de dar respuesta”. La crítica alcanza a la actual administración de Juan Pablo Poletti, pero también a las gestiones que la precedieron.