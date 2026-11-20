Imagen de la reunión del Día de la Militancia en la sede del peronismo de Santa Fe.

Mientras el peronismo provincial llega a 2027 con más incertidumbre que certezas, el PJ de la ciudad de Santa Fe logró firmar un documento en el que propone armar un “frente amplio y plural” para recuperar la intendencia. El encuentro, al que asistieron distintas tribus, no estuvo exento de chispazos y abrió la danza de nombres para competir.

En el marco del Día de la Militancia , el PJ de la capital provincial reunión a su tropa y a aliados extrapartidarios para mostrar músculo político y empezar a proyectar el año electoral. El primer párrafo del comunicado indica que están “comprometidos en la construcción de un frente amplio y plural, que excede los límites del peronismo”, y “con el objeto de construir una fuerte alternativa de cambio en la capital”.

La firma de un documento conjunto representa un paso concreto en el proceso de unidad. La iniciativa contrasta con las dificultades que atraviesa el PJ a nivel provincial para ordenar su estrategia de cara a 2027 .

El documento propone “transitar un recorrido de confianza mutua, acuerdos y apertura para cualquier otra fuerza política que quiera incorporarse”. A poco más de tres meses del cierre de listas circulan varios nombres que este medio ya había adelantado . En la línea de largada aparecen Jorge Fernández , del perottismo; Leandro Busatto , que cosechó el apoyo del Movimiento Evita y La Cámpora ; Oscar “Cachi” Martínez o su delfín, Pedro Medei , y también Gastón “Tati” Restagno .

“Las candidaturas definitivas a la intendencia y las listas para el Concejo Municipal se definirán mediante los mecanismos democráticos que la ley estipula”, indica el escrito.

El armado para el Concejo

En función de cómo se acomoden las candidaturas para la intendencia se irán definiendo las listas para el Concejo Municipal. Por el momento, es un mar de especulaciones, cálculos y negociaciones internas. Este debate tampoco se escinde de lo que pueda ocurrir en términos provinciales.

El peronismo en Santa Fe tendrá internas y definirá sus candidatos o candidatas en las PASO.

A pesar de la idea de unidad, varios sectores manifestaron a Letra P su malestar por la organización del encuentro. Según señalaron, en las reuniones preparatorias se había acordado que hubiera un único orador para evitar que algún espacio concentrara el protagonismo. Finalmente, hablaron varios dirigentes, una decisión que generó cuestionamientos entre algunos de los participantes.

Las tribus de Santa Fe que firmaron

“Los espacios aquí firmantes nos comprometemos a trabajar en pos de una alianza electoral que confluya en una estrategia conjunta de cara al 2027, compuesta por todas los espacios del campo nacional y popular en la ciudad de Santa Fe”, asegura el comunicado en uno de sus últimos párrafos.

Entre quienes adhieren aparecen el Partido Justicialista, Frente Patria Grande, Mesas de Trabajo, 100% Santafesino, Barrio 88, Ciudad Futura, Principios y Valores, Igualdad y Participación y Partido Solidario. Como organizaciones gremiales se sumaron la CGT Regional Santa Fe, CTA Santa Fe, APYME, ATE Verde y Blanca (CTA) y UTRAM.

Por otra parte, acompañaron otras organizaciones entre las que están La Corriente+, Hacemos Santa Fe, Somos Patria, La Cámpora, Movimiento Evita, La Tercera Posición, JUP, Horizonte, METAS, La Brigadier, Peronismo de Pie, Comunidad, Aurora, MUP, Sumar, Hagamos Lío, Movimiento Amor y Patria, Movimiento Juana Azurduy, Integrar Santa Fe, Bicentenario y Agrupación Ramón Carrillo.

Otro de los puntos de coincidencia entre los firmantes es el cuestionamiento al ciclo político que gobierna la ciudad desde 2007. El documento sostiene que “el modelo de gestión municipal de la coalición que gobierna la ciudad de Santa Fe desde 2007 ha demostrado un agotamiento cada vez más pronunciado en su capacidad de dar respuesta”. La crítica alcanza a la actual administración de Juan Pablo Poletti, pero también a las gestiones que la precedieron.