Con la bandera de Axel Kicillof, Bastián desafía a Bahillo y quiere ser el candidato del PJ en Entre Ríos

Con la bandera de Axel Kicillof en la mano, Gustavo Bastián se lanzó a la carrera para gobernar Entre Ríos . Antes, deberá ganarles la pulseada a varios precandidatos del PJ , pero sobre todo a Juan José Bahillo , que ya consiguió el respaldo de legisladores nacionales, provinciales y de intendentes como Rosario Romero de Paraná y Adrián Fuertes de Villaguay .

La porfía de Bastián va a contramano de la posición mayoritaria del justicialismo provincial, que se subió al acto en San Fernando que motorizó el Frente Renovador de Sergio Massa y el peronismo federal de Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel . Sin embargo, no es la primera vez que el intendente desafía a la estructura del partido. Ya lo hizo cuando respaldó una lista interna para las legislativas de 2025, aunque finalmente no pudo competir por falta de avales.

Ahora, insiste en su construcción y lo hace con los mismos aliados de entonces: el intendente de Feliciano , Damián Arévalo , y un grupo de jefes comunales de ciudades más chicas, como Laura Rupp , de El Pingo , y una de las referentes de Peronismo Amplio Renovador (PAR) , la organización interna más allegada al kirchnerismo en la provincia.

El intendente de San José cumplirá en diciembre de 2027 ocho años de mandato. Sin posibilidad de buscar otro periodo, decidió dar la batalla por la Casa Gris . Como primer paso, se convirtió en el delfín de Axel Kicillof en la provincia. Aunque no se define como el referente ni el portavoz del gobernador de Buenos Aires , fue el anfitrión del kilómetro cero del kicillofismo local cuando en julio organizó en su ciudad el desembarco del Movimiento con Derecho al Futuro (MDF) .

A aquel acto asistió Carlos Bianco , mano derecha de Kicillof. Fue uno de los oradores y quien respaldó el armado de Bastián en Entre Ríos. Como contó Letra P , ese fue el puntapié inicial para el desarrollo de la candidatura que semanas después ratificó el sanjocesino.

Bastián encabezó un acto de lanzamiento junto a la militancia en Feliciano.

En su campaña, Bastián replica premisas del esquema que desarrolla Kicillof y apuesta a una construcción “desde abajo”. Para sumar adhesiones en la provincia, comenzó a recorrer los departamentos con una agenda semanal que cada fin de semana planifica con su equipo de campaña.

Ya pasó por Feliciano y otros pueblos. En los próximos días desembarcará en Concordia, Diamante, Victoria, Gualeguay y otras ciudades. En la lista de actividades incluye reuniones con referentes de instituciones y visitas a algún centro barrial para conversar con vecinos.

El "ejército" de Bastián

La búsqueda de Bastián no se limita a lo territorial. Como todos, apunta a conseguir votos también en la esfera digital. Ya tiene su propio “ejército” que milita a través de un canal de WhatsApp denominado “Gustavo Bastián Gobernador”. Hasta el cierre de esta nota contaba con unos 500 seguidores.

A esa militancia digital, el intendente le suma caminatas y reuniones en locales partidarios en las que se ocupa de ratificar que su propuesta irá “hasta el final”. “Es importante para mí dejar en claro a todos los compañeros que no estamos en esta para después negociar. No especulamos atrás de ningún cargo, no queremos quedar acomodados con ninguna negociación. No está en mi hacer todo este proceso y juntar compañerada y generar expectativas para nada”, explicó, en diálogo con Letra P.

Para el intendente, en el peronismo entrerriano aún no están reunidas las condiciones para generar un acuerdo, porque hay sectores que no comulgan con una sola candidatura. Por eso, es una de las voces más insistentes que demanda internas a la conducción del PJ. “Estamos en un momento oportuno para discutir las diferencias con las herramientas electorales que tenemos y así construir la victoria contra Rogelio Frigerio”, apuntó.

La unidad ¿posible?

Bastián cree que el peronismo debe recuperar la capacidad de diálogo con sectores que dejaron de acompañar la propuesta. “En estas semanas tenemos que hablar con todos y tratar de poder llegar a cada lugar. Podemos tener diferencias internas, pero el adversario es Frigerio. A él tenemos que vencer”, insistió.

Primer encuentro del MDF en Entre Ríos, organizado por Bastián en San José, con la presencia de Carli Bianco.

Dice tener buen vínculo con todos los referentes y le parece una buena señal que haya varios nombres en carrera para quedarse con la candidatura de la oposición, como el del intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, o el exdiputado Marcelo Casaretto.

Según supo Letra P, mantiene reuniones frecuentes con Bahillo, con quien se vio la semana pasada. “Hablo con todos. Es un momento de madurez política y no sirve de nada hacer campaña en contra de un compañero”, definió.

Axel Kicillof vs. Sergio Massa en Entre Ríos

A pesar de que aún hay figuras que sostienen la incógnita sobre si disputarán o no la candidatura del PJ, los dos nombres que se impusieron en esa carrera son los de Bahillo y Bastián. Ambos representan en la provincia la disputa a nivel nacional entre Kicillof y Sergio Massa.

Bahillo responde al esquema del tigrense, de quien fue funcionario durante su paso por el ministerio de Economía como secretario de Agricultura. En la provincia, el armado del exintendente de Gualeguaychú es promovido también por su coterráneo Guillermo Michel, hombre de Massa que este martes fue designado como representante del bloque peronista en Diputados en el Consejo de la Magistratura.

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Esa designación fue un guiño a la alianza entre el exministro y Cristina Fernández de Kirchner y posicionó al diputado entrerriano un escalón más arriba en la estructura de poder del PJ a nivel nacional.

Aunque no habló explícitamente con Kicillof sobre su candidatura, Bastián apuesta al gobernador bonaerense porque cree que es el más preparado y confía que se quedará con la candidatura presidencial del peronismo en 2027. El intendente entiende que la discusión nacional debe resolverse en el corto plazo para que ayude a resolver internas provinciales, como la de Entre Ríos.