Los dos puntos clave del acuerdo electoral que Pullaro quiere sellar con La Libertad Avanza

Entendimiento. El gobernador Maximiliano Pullaro y Karina Milei, cuando el Gobierno y Santa Fe una ronda de negocios RIGI.
El acuerdo de máxima que Maximiliano Pullaro quiere cerrar con La Libertad Avanza (LLA) contempla, sobre todo, que el mileísmo no presente candidaturas para la gobernación y la Intendencia de Rosario. El gobernador de Santa Fe pretende que el voto no peronista no se divida en ninguna de las dos categorías y, así, Unidos tenga un solo rival de peso.
Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza: la exploración de un acuerdo
En ese sentido, el objetivo más alto de Pullaro es que LLA no compita en la categoría mayor ni tampoco en Rosario, donde el filoperonista Juan Monteverde tiene chances de victoria. Nada de candidaturas de baja intensidad, el radical no quiere figuras libertarias en esas dos papeletas de la Boleta Única.
Es parte de una negociación ya abierta y precisa, a la vez, del ok de los interlocutores de la Casa Rosada. Pullaro viene dando gestos de acercamiento a la gestión que lidera Javier Milei y tiene diálogo permanente con el jefe de Gabinete Diego Santilli. Se manifestó públicamente a favor de la suspensión de las PASO y fue clave para el oficialismo al contribuir en evitar, en el Congreso, la derogación del DNU 70/23. Para algunos funcionarios santafesinos, ese solo movimiento ya merece una aceptación de parte de Milei de todo lo que pida el gobernador en temas electorales.
EL RIGI IMPULSA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS
Karina Milei, Diego Santilli, Toto Caputo y Maximiliano Pullaro encabezaron la primera ronda de negocios del RIGI.
Construir vínculos entre gobernadores, inversores y proveedores nacionales es generar más oportunidades, trabajo y… pic.twitter.com/cMcluR6mF2
Es verdad que el exconvencional Marcos Peyrano arrancó tibiamente una suerte de posicionamiento e instalación para su candidatura a gobernador. De escaso conocimiento, el abogado representaría una candidatura de baja intensidad, pero Pullaro aspira a que no haya nadie de LLA en cancha en abril y junio, las dos instancias electorales de Santa Fe.
Rosario, entre ceja y ceja para el gobernador
En paralelo, el gobernador tiene depositadas muchas expectativas en la elección local de Rosario, donde quiere sellar una interna competitiva de tres donde Unidos trate de comerse toda la cancha ideológica. Mientras Pablo Javkin estudia competir por un tercer mandato, el dirigente del PRO Federico Angelini y el socialista Joaquín Blanco se esfuerzan por posicionarse y rivalizar con el intendente en una PASO atractiva.
El objetivo de Pullaro choca con el de Javkin y el socialismo, que interpretan – con argumentos disímiles – que es necesaria una lista de LLA y un mapa de tercios para retener la Intendencia. Para el pullarismo, una lista libertaria – por más caída libre que evidencie Milei en Rosario – puede bastar para entregarle el Palacio de los Leones a Monteverde.