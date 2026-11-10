Los dos puntos clave del acuerdo electoral que Pullaro quiere sellar con La Libertad Avanza

Entendimiento. El gobernador Maximiliano Pullaro y Karina Milei, cuando el Gobierno y Santa Fe una ronda de negocios RIGI.

El acuerdo de máxima que Maximiliano Pullaro quiere cerrar con La Libertad Avanza (LLA) contempla, sobre todo, que el mileísmo no presente candidaturas para la gobernación y la Intendencia de Rosario. El gobernador de Santa Fe pretende que el voto no peronista no se divida en ninguna de las dos categorías y, así, Unidos tenga un solo rival de peso.

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“Maxi va a hacer todo lo que esté a su alcance para cerrar un acuerdo”, le repitió a Letra P en las últimas horas una figura central del pullarismo. En la cabeza del mandatario radical no marida la idea de ampliar Unidos hacia la franja libertaria, pero sí la de estrechar un abrazo y pacto que les convenga a los dos para el 2027 electoral.

Maximiliano Pullaro y La Libertad Avanza: la exploración de un acuerdo En ese sentido, el objetivo más alto de Pullaro es que LLA no compita en la categoría mayor ni tampoco en Rosario, donde el filoperonista Juan Monteverde tiene chances de victoria. Nada de candidaturas de baja intensidad, el radical no quiere figuras libertarias en esas dos papeletas de la Boleta Única.

Es parte de una negociación ya abierta y precisa, a la vez, del ok de los interlocutores de la Casa Rosada. Pullaro viene dando gestos de acercamiento a la gestión que lidera Javier Milei y tiene diálogo permanente con el jefe de Gabinete Diego Santilli. Se manifestó públicamente a favor de la suspensión de las PASO y fue clave para el oficialismo al contribuir en evitar, en el Congreso, la derogación del DNU 70/23. Para algunos funcionarios santafesinos, ese solo movimiento ya merece una aceptación de parte de Milei de todo lo que pida el gobernador en temas electorales.

EL RIGI IMPULSA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS



Karina Milei, Diego Santilli, Toto Caputo y Maximiliano Pullaro encabezaron la primera ronda de negocios del RIGI.



Construir vínculos entre gobernadores, inversores y proveedores nacionales es generar más oportunidades, trabajo y… pic.twitter.com/cMcluR6mF2 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 29, 2026 Es verdad que el exconvencional Marcos Peyrano arrancó tibiamente una suerte de posicionamiento e instalación para su candidatura a gobernador. De escaso conocimiento, el abogado representaría una candidatura de baja intensidad, pero Pullaro aspira a que no haya nadie de LLA en cancha en abril y junio, las dos instancias electorales de Santa Fe.

Rosario, entre ceja y ceja para el gobernador En paralelo, el gobernador tiene depositadas muchas expectativas en la elección local de Rosario, donde quiere sellar una interna competitiva de tres donde Unidos trate de comerse toda la cancha ideológica. Mientras Pablo Javkin estudia competir por un tercer mandato, el dirigente del PRO Federico Angelini y el socialista Joaquín Blanco se esfuerzan por posicionarse y rivalizar con el intendente en una PASO atractiva. No obstante, a esa estrategia preliminar Pullaro quiere agregarle la ausencia de una candidatura libertaria en la categoría. No es fácil, porque Juan Pedro Aleart hizo una buena elección en el medio término y el diputado Agustín Pellegrini podría encarnar una apuesta de baja intensidad. El objetivo de Pullaro choca con el de Javkin y el socialismo, que interpretan – con argumentos disímiles – que es necesaria una lista de LLA y un mapa de tercios para retener la Intendencia. Para el pullarismo, una lista libertaria – por más caída libre que evidencie Milei en Rosario – puede bastar para entregarle el Palacio de los Leones a Monteverde.